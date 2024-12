Le puissant Xiaomi 14T sorti il y a quelques semaines est déjà en forte promotion grâce à ce pack chez Boulanger

Boulanger propose un super pack comprenant le Xiaomi 14T avec les écouteurs Redmi Buds 4 en promo à -101 euros d’une part, et un bonus de rachat au panier de 100 euros sur votre ancien matériel d’autre part.

Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Le Xiaomi 14T est au Xiaomi 14 ce que le S24 FE est au Samsung Galaxy S24 ou encore ce qu’est le Google Pixel 9a au Google Pixel 9, pour ne citer qu’eux. Comprenez par là une version financièrement plus abordable du fer de lance de la marque avec quelques compromis techniques qui justifient le prix en baisse, tout en gardant ce qui a fait le succès du flagship. En plus, cette offre comprend une paire d’écouteurs Bluetooth Redmi Buds 4 pour une utilisation complémentaire et un prix en baisse pour se faire plaisir à Noël.

Les points forts du Xiaomi 14T

De vrais progrès sur la photo, qui se montre convaincante

Des performances haut de gamme, top pour le gaming

Une autonomie en hausse et la charge rapide 67W

Ce lot Xiaomi comprenant le smartphone 14T et les écouteurs Redmi Buds 4 passe de 650,99 euros à 549,99 euros chez Boulanger. Si vous avez un appareil à revendre, son prix de reprise sera bonifié de 100 euros. Par exemple, un Xiaomi 13T fonctionnel est repris 109 euros, donc vous toucherez 209 euros. Ce qui fait que le pack est à 340 euros.

Le Xiaomi 14T, un smartphone équilibré

Le Xiaomi 14T est une version du Xiaomi 14 un peu moins puissante, sauf côté photo. Vous retrouvez là un équivalent du Realme GT6 ou encore du Poco X6 Pro, à la différence près qu’il est en promo en ce moment. C’est un smartphone avec un écran AMOLED de 6,67″ qui peut aller jusqu’à 144 Hz. Il tourne avec une puce Dimensity 8300-Ultra, 12 Go de RAM et 256 Go de mémoire.

La batterie de 5000 mAh compatible charge rapide 67W permet une autonomie d’une journée, à l’aise, par contre vous n’avez pas de charge sans-fil. Côté photo, on l’a dit, pas de concession sur les trois capteurs de 50, 50 et 12 Mpx ainsi qu’un capteur frontal de 32 Mpx. Tout ça enrobé dans un boitier de 160,5 x 75,1 x 7,8 mm pour 195 grammes, une taille standard.

Les Redmi Buds 4 et leur réduction de bruit active

Second produit de ce pack, et pas des moindres : les écouteurs Redmi Buds 4 de Xiaomi. Ils bénéficient du format intra-auriculaire, permettant une première isolation passive convaincante, à laquelle s’ajoute une annulation active gérée par trois micros. En plus de ça, l’IA est de la partie et identifie les voix humaines pour mieux l’isoler et la réduire.

Les écouteurs ne pèsent que 4,5g chacun et sont au format bouton : il faut appuyer dessus pour utiliser les différentes fonctions. Ils sont certifiés IP54 et résistent donc à la poussière et aux projections d’eau. Ils prennent en charge les codecs SBC et AAC, avec une autonomie de 6h par cycle de charge, et 30h avec le boîtier.

