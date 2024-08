Test du Realme GT 6 : le pourfendeur des Poco de Xiaomi

Source : Chloé Pertuis – Frandroid

La famille des Realme GT est centrale chez la marque, représentant la quintessence de son savoir-faire. Régulièrement estampillés « Flagship Killer », même si cela était parfois une prétention exagérée, les GT ont souvent offert un rapport qualité-prix exceptionnel. Avec son GT6, Realme nous promet un mobile puissant, avec un très bon appareil photo, un écran lumineux et de l’IA pour moins de 600 euros !

Des promesses alléchantes qui, si elles se vérifient, peuvent faire plus que de l’ombre à l’excellent et tout récent Poco F6 Pro.

Realme GT 6 Fiche technique

Modèle Realme GT 6 Dimensions 75,1 mm x 162 mm x 8,6 mm Interface constructeur Realme UI Taille de l’écran 6,78 pouces Définition 2780 x 1264 pixels Densité de pixels 450 ppp Technologie AMOLED SoC Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 Puce graphique Qualcomm Adreno 735 Stockage interne 256 Go, 512 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 50 Mp

Capteur 2 : 50 Mp

Capteur 3 : 8 Mp Capteur photo frontal 32 Mp Définition enregistrement vidéo 4K @ 60 fps Wi-fi Wi-Fi 6E Bluetooth 5.4 5G Oui NFC Oui Capteur d’empreintes Sous l’écran Type de connecteur USB Type-C Capacité de la batterie 5500 mAh Poids 199 g Couleurs Argent, Vert Fiche produit

Realme GT 6 Design : une robe classique et réalisée avec talent

Si le design du Realme GT6 ne brille pas par son originalité, il faut admettre que Realme a soigné le dessin très classique de ses lignes. Nous avons droit à une face avant très épurée, dont l’écran de 6,78 pouces, avec poinçon central sur la tranche supérieure, occupe 91,8 % de sa surface.

Les bords d’écran et le dos sont incurvés avec douceur et se rejoignent au niveau des tranches cerclées de métal. Cela fait très qualitatif et réalisé avec soin. Attaquons-nous maintenant au dos de la bête qui est une réelle réussite. Il se décline en argent et en vert. Il affiche une surface bi-ton : la majorité de la surface dorsale est brillante et le bloc optique est intégré dans un aplat de la même couleur mais avec un effet miroir.

Les trois optiques sont assez massives en surface et en épaisseur. Résultat, une fois posé à plat, le mobile est déséquilibré. Dès que vous appuyez sur l’écran, le mobile bouge et nous le reprenons rapidement en main. Si vous pensiez résoudre ce souci grâce à la housse en silicone livrée avec le téléphone, que nenni. L’épaisseur au dos ne permet pas à la coque de compenser l’épaisseur des optiques.

Le Realme GT6 affiche des dimensions de 162 x 75 x 8,6 mm pour un poids de 199 grammes. Son design tout en courbe aide à obtenir une prise en main confortable mais attention, les jours de grande chaleur, la surface devient un peu glissante. Ajoutez à cela que la face avant, et encore plus le dos, sont de véritables pièges à traces de doigts. Les boutons de mise en marche et de gestion du volume sont tous regroupés sur la tranche droite et accessibles que vous ayez de petites ou de grandes mains.

La qualité de fabrication est d’excellent niveau, nous avons vraiment l’impression de tenir en main un smartphone haut de gamme. Toutefois, il est à noter que si l’écran est protégé par une couche de verre Corning Gorilla Glass Victus 2, le dos est en simple plastique transparent. Il se rattrape avec une certification IP68 qui fait du Realme GT6 un élégant dandy prêt à partir à l’aventure.

Realme GT 6 Écran : un bon écran mais qui ne brille pas

Le Realme GT6 embarque une dalle de 6,78 pouces AMOLED LTPO en 1,5 K (1268 x 2780 pixels), qui offre une très belle finesse d’affichage avec une résolution de 450 pixels par pouce. Realme ajoute un taux de rafraîchissement de l’écran adaptable de 1 Hz à 120 Hz en fonction des usages.

Avec notre sonde et le logiciel Portrait Displays de Calman, nous avons mesuré dans le mode par défaut (Vif) une température de couleur de 7299 K, contre 6500 K pour la valeur de référence, ce qui se traduit par une dérive notable vers les bleus de l’affichage. Par contre, si nous passons en mode d’affichage Naturel, nous mesurons 6404 K.

En ce qui concerne les espaces colorimétriques, le mode Vif est plus complet avec un taux de couverture de 149 % pour l’espace sRGB, 100 % pour le DCI-P3 et 67 % pour le BT2020, contre 96 %, 64 % et 43 % en mode Naturel.

Toutefois, à l’usage, le mode Vif, de par sa vivacité, ne permet pas d’apprécier plus de nuances colorimétriques que le mode Naturel au quotidien. Ce dernier a donc notre préférence.

Le Delta E moyen est mesuré à 3,34 en SDR, contre trois pour la valeur de référence. Cela est un peu plus élevé, mais en mode Vif cela reste très satisfaisant. Notez que la mesure passe à 3,68 en mode Naturel. Par contre, en HDR, nous mesurons un Delta E de 11. Enfin, parlons luminosité, une des promesses phares de Realme qui annonce des pics de zone à plus de 6000 nits. Nos mesures ne sont pas aussi flatteuses mais pour un produit à 600 euros, nous sommes assez bluffés avec 985 nits en mode Vif et 978 en mode Naturel.

Cela permet de l’utiliser en plein soleil sans trop de difficulté et de profiter au mieux de ses contenus HDR. En activant l’option Luminosité supplémentaire nous gagnons une poignée de nits qui peuvent faire la différence en plein soleil, mais cela au prix d’une augmentation de la consommation électrique et d’un Delta E de 5,08 ! Dans l’ensemble et dans ce segment de prix, nous avons un écran bien calibré et dont la luminosité est plus que suffisante pour parer à la majorité des usages.

Realme GT 6 Logiciel : du Realme UI connu et boosté à l’IA

Nous avons ici le couple Android 14, épaulé par l’interface graphique Realme UI 5.0. Nous avons donc une esthétique épurée, et le constructeur innove en ajoutant de petits ajouts très pratiques.

Cela commence par un Widget application qui permet de réunir par exemple toutes vos applications de réseaux sociaux pour en simplifier l’accès. Nous avons également une barre latérale intelligente et un mode enfant. Les options de personnalisation sont nombreuses et permettent d’ajuster l’aspect visuel au plus près de vos goûts.

Realme met également le paquet sur l’IA avec la Boucle Intelligente IA. Sélectionnez un message, une image en restant appuyé dessus, et déplacez le bloc vers la droite. Une boucle avec les applications qui semblent les plus pertinentes s’affiche alors.

Par exemple, vous y déplacez un bloc de texte avec une adresse d’hôtel, et la Boucle Intelligente mettra en avant en premier Google Maps.

Cela ne fonctionne pas avec tous les éléments mais c’est un début intéressant. Autre fonction IA, Erase, qui dans l’application Photos de Realme permet d’éliminer les personnes indésirables sur les photos. Les habitués de la fonction sur les Pixels ne seront pas dépaysés et l’efficacité est toujours là. Cela est loin d’être parfait, mais le résultat est déjà appréciable.

Attention, vous devrez prendre du temps pour vous débarrasser des pourriciels. Sans oublier les régulières suggestions publicitaires irritantes qui nécessitent de désinstaller l’application pour gagner en sérénité. Au niveau du suivi logiciel, Realme fait les choses bien avec 5 ans de mises à jour Android et patchs de sécurité.

Realme GT 6 Performances : dans la moyenne

Le Realme GT 6 est architecturé autour du SoC Snapdragon 8S Gen 3, couplé à un GPU Adreno 737, ainsi qu’à 8, 12 ou 16 Go de RAM (la version testée) et de 256 Go à 512 Go de stockage. Ce processeur a déjà fait ses preuves sur le Poco F6, le Honor 200 Pro et le Razr 50 Ultra.

Il permet d’obtenir des performances équivalentes à celles d’un Gen 2 mais clairement inférieures à celles d’un Gen 3. Comme vous pouvez le constater dans les résultats des différents benchmarks, nous avons des résultats très éloquents et un peu supérieurs à ce que propose le Poco F6, par exemple.

Modèle Realme GT 6 Xiaomi Poco F6 Honor 200 Pro AnTuTu 10 1490645 1464888 1343741 AnTuTu CPU 367761 377280 349758 AnTuTu GPU 474586 497272 501552 AnTuTu MEM 386841 323924 240432 AnTuTu UX 261457 266412 251999 PC Mark 3.0 17228 16219 16724 3DMark Wild Life Extreme 2863 3007 N/C 3DMark Wild Life Extreme framerate moyen 17.15 FPS 18 FPS N/C GFXBench Aztec Vulkan/Metal high (onscreen / offscreen) 45 / 119 FPS N/C 54 / 49 FPS GFXBench Car Chase (onscreen / offscreen) 58 / 90 FPS 73 / 103 FPS 60 / 98 FPS GFXBench Manhattan 3.0 (onscreen / offscreen) 60 / 239 FPS 120 / 183 FPS 61 / 263 FPS Geekbench 6 Single-core 1729 1986 1800 Geekbench 6 Multi-core 4589 5031 4502 Geekbench 6 Compute (Vulkan) 10002 N/C 9886 Lecture / écriture séquentielle 1300 / 761 Mo/s N/C 931.68 / 645.83 Mo/s

Realme a bien optimisé sa configuration matérielle, et nous obtenons dans Android ou avec les applications, même les plus lourdes, une fluidité et un confort d’usage dignes des smartphones haut de gamme comme le Galaxy S24.

60 fps mode Epique 90 fps mode graphique Faible

Côté gaming, que du bon avec un Fortnite qui tourne à 60 fps parfaitement stable en mode graphique Épique, et 90 fps en mode Faible, le Realme GT 6 ne déçoit pas. Nous avons d’aussi bons résultats avec 30 fps en mode graphique Maximum et 60 fps parfaitement stables en réduisant la qualité graphique. Les joueurs qui recherchent de la performance sans se ruiner seront ici aux anges.

Dans cette catégorie de prix, il fait aussi bien, voire un (petit) brin mieux que le Poco F6 Pro.

Realme GT 6 Photos : du tout bon, sauf l’ultra grand-angle

Realme ne s’est jamais vraiment démarqué dans le domaine de la photographie, mais la marque nous promet qu’un nouveau cap est passé avec son Realme GT 6 boosté à l’IA. Le bloc photo se compose de trois capteurs :

50 Mpx grand-angle en f/1,4 ;

8 Mpx ultra grand-angle en f/2,2 ;

50 Mpx en f/2,8 pour le téléobjectif.

En plein jour, le rendu des photos est de très bonne facture. Nous avons un beau piqué, les détails sont bien présents et nous ne subissons pas, comme c’est encore trop souvent le cas, un lissage excessif. Il reste présent mais il faut vraiment zoomer dans l’image pour l’observer.



La colorimétrie est elle aussi de bon ton, sûrement un peu trop de pep’s pour les puristes. Mais pour le public visé par la marque, jeune, gamer et amateur de réseaux sociaux, cela est plutôt un avantage. Nous avons toutefois des clichés qui ne sont pas trop flatteurs et affichent finalement un bel équilibre de couleurs comme de contrastes.

La luminosité est très bien gérée. Comme sur la photo ci-dessous, malgré le contraste entre zone ombragée et zone en plein soleil, nous n’avons pas de surexposition, ou alors très légère.



Passons au module ultra grand-angle, et il faut admettre que nous sommes déçus par des effets de distorsion beaucoup trop accentués.



Dommage, car la colorimétrie est sinon de bon niveau, aussi bonne qu’avec le module principal. Toutefois, dès que la luminosité est basse ou change avec le passage d’un nuage (comme sur la photo ci-dessous), nous obtenons un rendu plus terne et aléatoire. Le niveau de détail est très honorable, mais manque de précision quand on s’éloigne du centre du cliché.

Ultra grand-angle Grand-angle

Les 50 Mpx du téléobjectif donnent accès à un zoom x2 de très bon niveau. Nous avons quasiment pas de perte et pouvons profiter d’un très bon piqué. La colorimétrie reste toujours aussi vive, et les contrastes sont maîtrisés.

Grand-angle Zoom x2

Le zoom x4 est tout aussi bon, nous notons toutefois un niveau de détail un brin moins fin que celui du zoom x2.

Zoom 2x Zoom 4x

Le zoom numérique 8x est assez bluffant, avec un très bon rendu des détails et une colorimétrie qui reste maîtrisée. Une très bonne surprise, mais gardez en tête que plus le niveau de luminosité baisse, moins le rendu sera précis.

Zoom x4 Zoom x8

En mode nuit, le module ultra-grand angle est vraiment peu exploitable. Nous ne captons que des nuances de noirs. Par contre, en milieu urbain avec un bon éclairage ambiant, le rendu est beaucoup meilleur. Nous obtenons une photo lisible, même si elle est gâchée par un manque de détails flagrant, noyé sous un fort bruit numérique. En revanche, le mode grand-angle profite pleinement des ajouts d’IA avec des clichés vraiment lisibles, même en très basse luminosité. Un bon niveau de détail est visible sur les zones éclairées, les autres étant brouillées par un léger bruit numérique ou un lissage excessif selon les situations.

Mode nuit ultra grand-angle Mode nuit grand-angle

Le zoom x2 est presque aussi bon qu’en journée ; nous notons juste un niveau de détail un peu moindre et, en arrière-plan, un lissage plus visible tout en gardant une jolie lisibilité.

Mode nuit grand-angle Mode nuit zoom x2

Si nous passons au zoom x4, nous perdons beaucoup en colorimétrie, qui devient beaucoup plus terne. Le lissage est encore plus important, mais cela reste très exploitable et supérieur à la moyenne du marché.

Mode nuit zoom x2 Mode nuit zoom x4

En revanche, il est inutile de dépasser le zoom x4, car le niveau de qualité chute alors beaucoup trop.

Portraits et Selfies



Le mode portrait du Realme GT6 fait le job avec précision et talent. Nous avons une colorimétrie naturelle, même au niveau de la carnation. Le détourage est réussi et seules les chevelures les plus sauvages pourront lui donner du fil à retordre. Et même dans ce cas, les erreurs restent rares.

Caméra selfie



La caméra frontale du Realme GT6 est équipée d’un capteur de 32 MP avec une ouverture f/2,5. Nous avons ici aussi un bon niveau de détourage et une bonne gestion de la lumière. Seule la colorimétrie est un peu en retrait, plus pâle. Si le module principal reste très performant de nuit, celui à l’avant est plus sensible au manque de luminosité.

Realme GT 6 Autonomie : la très grosse claque

Le Realme GT 6 embarque une batterie de 5500 mAh. Nous l’avons soumise à notre protocole de test automatisé et personnalisé, ViSer, qui simule l’utilisation active d’un smartphone (navigation sur le web, SMS, appels, vidéo, écoute de musique, téléchargements, etc.). Avec un résultat de 17 heures et 40 minutes, nous sommes simplement en face du smartphone le plus endurant dans notre classement des smartphones testés en 2024 avec ce protocole. Il est donc numéro un et cela malgré une fiche technique très solide.

En activant le mode GT, nous avons une réduction de l’autonomie d’environ un bon tiers, ce qui ne traumatisera en rien les gamers. Le smartphone est compatible charge rapide mais n’est livré ici avec aucun adaptateur.

Realme GT 6 Prix et disponibilité

Le Realme GT 6 est lancé au prix de 599 euros en version 256 Go + 8 Go de RAM, 699 euros pour celle en 256 Go et 12 Go de RAm et 799 euros pour la configuration 512 Go + 16 Go de RAM. Il est décliné en gris et en vert.