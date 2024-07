Ses forces et ses faiblesses

Test du Xiaomi Poco F6 Pro : l’art délicat de l’équilibre entre prix et performances

Beaucoup de stockage (512 Go)

Entre performances de pointe et compromis surprenants, le Poco F6 Pro se positionne comme un flagship killer atypique.

Le Poco F6 Pro se positionne comme le nouveau porte-étendard de la marque Xiaomi Poco, avec l’ambition de proposer une expérience haut de gamme à un tarif contenu.

Équipé du puissant Snapdragon 8 Gen 2, d’un écran OLED 120 Hz et d’une charge ultrarapide à 120W, ce smartphone a de quoi faire saliver sur le papier. Mais dans un marché de plus en plus concurrentiel, parvient-il à tenir toutes ses promesses ? Voici notre test.

Xiaomi Poco F6 Pro Fiche technique

Modèle Xiaomi Poco F6 Pro Dimensions 74,95 mm x 160,86 mm x 8,21 mm Interface constructeur HyperOS Taille de l'écran 6,67 pouces Définition 3200 x 1440 pixels Densité de pixels 526 ppp Technologie AMOLED SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Puce graphique Qualcomm Adreno 740 Stockage interne 256 Go, 512 Go, 1024 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 50 Mp

Capteur 2 : 8 Mp

Capteur 3 : 2 Mp Capteur photo frontal 16 Mp Wi-fi Wi-Fi 7 (be) Bluetooth 5.3 5G Oui NFC Oui Capteur d'empreintes Sous l'écran Type de connecteur USB Type-C Capacité de la batterie 5000 mAh Poids 209 g Couleurs Noir, Blanc Fiche produit

Le Poco F6 Pro testé nous a été prêté par Xiaomi

Xiaomi Poco F6 Pro Une discrète originalité

Dès la prise en main, le Poco F6 Pro séduit par son design soigné. Le module photo bien mis en valeur et la texture imitation pierre de la coque arrière lui confèrent un look premium. Toutefois, la finition en plastique laisse une impression mitigée au toucher. Si elle a l’avantage de limiter les traces de doigts, elle n’égale pas le rendu haut de gamme du verre. De plus, nous n’avons pas particulièrement apprécié le motif associé.

Les dimensions de 160,9 x 75 x 8,2 mm et le poids de 209 grammes en font un appareil plutôt imposant, mais qui reste maniable. Les boutons sont bien positionnés et offrent un bon retour tactile.

On apprécie la présence d’un émetteur infrarouge, pratique pour transformer le smartphone en télécommande universelle.

On regrette cependant l’absence de certification IP68, le F6 Pro se contentant d’une protection IP54 contre les éclaboussures. C’est un point faible par rapport à certains concurrents dans cette gamme de prix, qui offrent une meilleure résistance à l’eau et à la poussière.

Xiaomi Poco F6 Pro Quelques pixels et de luminosité en plus ne seraient pas de refus

L’écran constitue l’un des points forts de l’appareil. Avec sa dalle Oled de 6,67 pouces, sa définition QHD+ (3200 x 1440 pixels) et son taux de rafraîchissement de 120 Hz, il offre une excellente expérience visuelle. La densité de pixels atteint 526 ppp, rendant les textes et les images d’une netteté irréprochable.

Notez qu’il faut régler le Poco F6 Pro en mode Saturé pour obtenir les meilleurs résultats, oubliez le mode par défaut.

159 % sRGB

107 % DCI-P3

Delta E en SDR : 3,3

Delta E en HDR : 6,14

Température moyenne : 7 155K

La luminosité maximale est de 1033 cd/m², ce qui assure une bonne lisibilité, même en plein soleil. En mode automatique, l’écran peut même atteindre des pics de 4000 nits sur de petites zones, selon Xiaomi. Dans la pratique, c’est l’un des écrans les plus lumineux du marché dans sa gamme de prix.

Les couleurs sont vives et bien calibrées, avec la possibilité de les ajuster selon ses préférences dans les paramètres. On trouve plusieurs modes prédéfinis (Vif, Saturé, Original) ainsi qu’un mode « Pro » permettant un réglage fin de la température des couleurs. D’après nos mesures, préférez le mode Saturé. Le support du HDR10+ et du Dolby Vision est également de la partie pour profiter pleinement des contenus compatibles.

Le taux de rafraîchissement adaptatif permet d’économiser la batterie en s’ajustant automatiquement entre 1 et 120 Hz selon le contenu affiché. La réactivité tactile est excellente, avec un taux d’échantillonnage tactile de 480 Hz, montant jusqu’à 2160 Hz en mode jeu.

Seul bémol, le contraste est un peu en retrait par rapport aux meilleurs du marché, avec un ratio mesuré de 110:1 en mode damier. C’est suffisant pour la plupart des usages, mais les puristes pourront noter une légère différence par rapport aux écrans OLED les plus performants.

Xiaomi Poco F6 Pro Trop de bloatwares

Côté logiciel, le Poco F6 Pro tourne sous HyperOS, la nouvelle interface de Xiaomi basée sur Android 14. Cette surcouche marque une évolution par rapport à MIUI, avec un design plus épuré et des animations plus fluides. L’expérience utilisateur est réactive, avec de nombreuses options de personnalisation.

Parmi les nouveautés, on apprécie :

Le centre de contrôle repensé, plus intuitif

Les widgets améliorés, plus interactifs

La possibilité de créer des fonds d’écran dynamiques avec l’IA

Les nouvelles options de personnalisation du Always-On Display

On retrouve également des fonctionnalités pratiques comme le mode une main, l’écran scindé ou encore le mode flottant pour les applications. Le mode sombre est bien implémenté et s’étend à la plupart des applications système.

Malheureusement, on déplore toujours la présence de nombreuses applications préinstallées (bloatwares), occupant près de 34 Go d’espace de stockage dès le départ. Si certaines peuvent être désinstallées, d’autres ne peuvent qu’être désactivées. C’est regrettable pour un appareil se voulant premium. Et il y a également de la publicité…

Xiaomi promet 3 ans de mises à jour Android et 4 ans de correctifs de sécurité pour le Poco F6 Pro. C’est une durée honorable, mais qui reste en-deçà des meilleurs constructeurs du marché comme Samsung ou Google, qui offrent jusqu’à 5 ou 7 ans de support sur certains modèles de gamme équivalente.

Xiaomi Poco F6 Pro Performances

Sous le capot, le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 fait des merveilles. Gravé en 4 nm, ce SoC haut de gamme de 2023 offre des performances exceptionnelles dans tous les domaines. Les applications s’ouvrent en un éclair, le multitâche est fluide et même les jeux les plus exigeants tournent sans broncher.

Dans les benchmarks, le F6 Pro se hisse au niveau des flagships en termes de performances brutes :

Modèle Xiaomi Poco F6 Pro Google Pixel 8a Samsung Galaxy A55 OnePlus 12R AnTuTu 10 1598804 1169371 752242 1261666 AnTuTu CPU 387029 338881 246028 259485 AnTuTu GPU 608437 396041 174965 602182 AnTuTu MEM 328647 202676 151831 1892666 AnTuTu UX 274691 231773 179418 210733 PC Mark 3.0 15999 11140 13709 13899 3DMark Wild Life N/C 8485 N/C N/C 3DMark Wild Life framerate moyen N/C 51 FPS N/C N/C 3DMark Wild Life Extreme 3418 2418 1003 3676 3DMark Wild Life Extreme framerate moyen N/C 14 FPS 6.01 FPS 22.01 FPS GFXBench Aztec Vulkan/Metal high (onscreen / offscreen) 94 / 155 FPS 60 / 42 FPS 26 / 18 FPS 60 / 29 FPS GFXBench Car Chase (onscreen / offscreen) 108 / 128 FPS 71 / 77 FPS 31 / 37 FPS 60 / 125 FPS GFXBench Manhattan 3.0 (onscreen / offscreen) 120 / 133 FPS 120 / 184 FPS 81 / 93 FPS 60 / 307 FPS Geekbench 6 Single-core 1432 1683 1161 1904 Geekbench 6 Multi-core 5339 4330 3462 5174 Geekbench 6 Compute (Vulkan) 7566 6350 4151 9279 Lecture / écriture séquentielle N/C N/C N/C 822.93 / 839.26 Mo/s Voir plus de benchmarks

Ces scores placent le Poco F6 Pro parmi les smartphones les plus puissants du marché, rivalisant avec des appareils bien plus onéreux.

Les 12 Go de RAM LPDDR5X et les 256 Go de stockage UFS 4.0 (dans la version de base) contribuent également à cette fluidité générale. La mémoire vive généreuse permet de garder de nombreuses applications en arrière-plan sans ralentissement, tandis que le stockage ultrarapide assure des temps de chargement minimaux.

Pour le gaming, le F6 Pro excelle. Des titres gourmands comme Genshin Impact ou Call of Duty Mobile tournent sans accroc avec les réglages au maximum. Le taux de rafraîchissement élevé et la réactivité tactile optimisée offrent un avantage certain dans les jeux compétitifs.

Attention toutefois à la chauffe qui peut se faire sentir lors de sessions de jeu prolongées, et ce malgré le système de refroidissement LiquidCool 4.0 vanté par Poco. Si les performances restent stables, la chauffe peut devenir inconfortable au bout d’une heure de jeu intense.

Xiaomi Poco F6 Pro Pas le meilleur des photophones, loin de là

Le module photo du Poco F6 Pro se compose de :

Un capteur principal de 50 MP (Sony IMX882, f/1,6)

Un ultra grand-angle de 8 MP (f/2,2)

Un capteur macro de 2 MP (f/2,4)

Une caméra frontale de 16 MP (f/2,4)

Le capteur principal de 50 mégapixels s’en sort avec les honneurs. Par défaut, il utilise le pixel binning pour produire des clichés de 12,5 mégapixels, ce qui permet d’obtenir une meilleure sensibilité à la lumière. Les photos en pleine lumière sont détaillées, avec des couleurs vives et un bon piqué. La plage dynamique est large, préservant les détails dans les hautes et basses lumières.

Le mode nuit s’avère efficace, captant une bonne quantité de lumière tout en préservant les détails. Les photos nocturnes sont lumineuses et nettes, même si on peut noter un lissage un peu prononcé par moments.

L’ultra grand-angle de 8 MP fait le job, offrant une perspective intéressante pour les paysages ou les photos de groupe. Cependant, on aurait aimé un peu plus de définition, surtout en basse lumière où le bruit numérique devient vite apparent. La correction de la distorsion est correcte, mais on perd en détails sur les bords de l’image.

Quant au capteur macro de 2 MP, son utilité reste anecdotique. La faible définition et le manque de détails en font plus un gadget qu’un véritable outil créatif. On aurait préféré voir Xiaomi investir dans un téléobjectif plutôt que dans ce capteur macro peu convaincant.

L’absence de téléobjectif se fait effectivement sentir dès qu’on souhaite zoomer un peu. Le zoom numérique, bien qu’assisté par l’IA, montre rapidement ses limites au-delà de 2x. C’est dommage pour un appareil se voulant polyvalent.

La caméra frontale de 16 MP produit des selfies de bonne qualité, avec un bon niveau de détails et des couleurs naturelles. Le mode portrait est efficace, avec un détourage précis et un effet bokeh convaincant. En basse lumière, la qualité baisse sensiblement, mais reste exploitable.

Côté vidéo, le Poco F6 Pro peut filmer jusqu’en 8K à 24 fps ou en 4K à 60 fps. La stabilisation électronique est correcte, mais on regrettera l’absence de stabilisation optique pour des résultats vraiment fluides. La qualité vidéo est dans l’ensemble bonne, avec une bonne gestion de l’exposition et des couleurs fidèles.

Xiaomi Poco F6 Pro Du Dolby Atmos appréciable

Le Poco F6 Pro est équipé de haut-parleurs stéréo qui offrent un son clair et puissant. La séparation gauche/droite est bien marquée, créant une scène sonore immersive pour regarder des vidéos ou jouer à des jeux. Le volume maximal est élevé, sans distorsion notable.

On apprécie particulièrement :

La richesse des basses, surprenante pour un smartphone

La clarté des voix, idéale pour les podcasts ou les appels en haut-parleur

L’équilibre général de la signature sonore

Le support du Dolby Atmos améliore encore l’expérience audio sur les contenus compatibles, apportant plus de profondeur et de spatialisation au son. Plusieurs profils audio sont disponibles dans les paramètres pour s’adapter à différents types de contenus (musique, film, jeu, etc.).

La qualité en sortie casque est également au rendez-vous, avec un rendu équilibré et détaillé. Le DAC intégré offre une bonne dynamique et un niveau de détail satisfaisant pour les audiophiles.

Pour la capture audio, le F6 Pro intègre trois microphones qui offrent une bonne réduction du bruit ambiant lors des appels ou des enregistrements vidéo.

Xiaomi Poco F6 Pro 5G, Wi-Fi 7 et Bluetooth 5.3

Le Poco F6 Pro est bien équipé en termes de connectivité :

5G (sub-6 GHz)

Wi-Fi 7 (802.11be)

Bluetooth 5.3

NFC

GPS double fréquence (L1+L5)

La réception est bonne, que ce soit en 4G ou en 5G. Les débits sont élevés, permettant de profiter pleinement du streaming ou du cloud gaming. Le Wi-Fi 7, bien que peu répandu actuellement, offre une compatibilité ascendante avec les normes précédentes et prépare le smartphone pour l’avenir.

Les appels sont clairs, avec une bonne suppression du bruit ambiant grâce aux trois microphones. Le mode mains libres est efficace, même dans des environnements bruyants.

Le GPS multi-bandes assure un positionnement précis. On apprécie la présence d’un port infrarouge pour transformer le smartphone en télécommande universelle. C’est une fonctionnalité rare, mais pratique au quotidien.

En revanche, l’absence de support eSIM pourrait être un frein pour certains utilisateurs, notamment les voyageurs fréquents qui apprécient la flexibilité offerte par cette technologie.

Xiaomi Poco F6 Pro Grosse batterie pour petite autonomie

La batterie de 5000 mAh du Poco F6 Pro offre une autonomie correcte, mais sans plus, avec environ une journée d’utilisation intensive. C’est légèrement en retrait par rapport à certains concurrents, probablement en raison de la haute définition de l’écran et du processeur puissant. Ce résultat est honorable, mais on aurait aimé voir le F6 Pro franchir plus facilement le cap des 24 heures d’utilisation.

Notez que nous n’avons pas fait tourner notre protocole Viser sur le Poco F6 Pro, néanmoins nous avons eu l’occasion de le tester pendant 3 semaines dans de bonnes conditions.

Heureusement, la charge rapide 120W fait des miracles :

0 à 50 % en 8 minutes

0 à 100 % en 25 minutes

Ces temps de charge impressionnants compensent en partie l’autonomie moyenne. Le chargeur 120 W est inclus dans la boîte, ce qui est appréciable à l’heure où certains constructeurs font l’impasse sur cet accessoire.

On regrette toutefois l’absence de charge sans fil, présente sur le modèle précédent (Poco F5 Pro). C’est un pas en arrière qui pourrait décevoir les utilisateurs habitués à cette commodité.

Xiaomi Poco F6 Pro Prix et date de sortie

Ce Poco F6 Pro est disponible en trois versions différentes :