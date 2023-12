Le Samsung Galaxy S23 FE fait la promesse d'un smartphone haut de gamme à un prix plus modéré que les autres modèles de la gamme. Pour cela, il fait quelques petits sacrifices. Notre test complet a pour but de voir si c'est la formule parfaite ou non.

Samsung a dégainé son Galaxy S23 FE avec l’intention de proposer une expérience haut de gamme un peu plus abordable en termes de prix. Pour cela, cette « Fan Edition » doit composer avec quelques concessions techniques. S’agit-il de la formule gagnante ?

Pour le savoir, il nous faut mener un test complet. Ça tombe bien, nous l’avons rédigé. Il est tout frais, tout chaud, tout FE tout flamme ! Bonne lecture… au coin du FE ! Bon allez, promis, j’arrête de faire FE de tous bois pour caler mes jeux de mots pourris.

Samsung Galaxy S23 FE Fiche technique

Modèle Samsung Galaxy S23 FE Dimensions 76,5 mm x 158 mm x 8,2 mm Interface constructeur One UI Taille de l'écran 6,4 pouces Définition 2340 x 1080 pixels Densité de pixels 403 ppp Technologie AMOLED SoC Samsung Exynos 2200 Puce graphique Xclipse 920 Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 50 Mp

Capteur 2 : 12 Mp

Capteur 3 : 8 Mp Capteur photo frontal 10 Mp Définition enregistrement vidéo 8K @24 fps Wi-fi Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3 5G Oui NFC Oui Capteur d'empreintes Sous l'écran Type de connecteur USB Type-C Capacité de la batterie 4500 mAh Poids 209 g Couleurs Noir, Blanc, Vert, Mauve Fiche produit

NB. Ce test a été réalisé avec un Galaxy S23 FE prêté par Samsung.

Samsung Galaxy S23 FE Un joli design, mais dense et tranchant

Si le Galaxy S23 FE s’inspire évidemment de ses frères Galaxy S23 et Galaxy S23 Plus, il n’atteint pas vraiment la même qualité en termes de confort en main. Ou du moins, il ne prend pas la même direction.

Quand le S23 classique s’oriente vers un téléphone assez fin et relativement compact, le Galaxy S23 FE prend la forme d’un smartphone plutôt épais, dégageant une impression de densité très marquée dans le creux de la main.

Avec 209 grammes sur la balance, il ne s’agit pas forcément du téléphone le plus lourd, mais le Galaxy S23 FE pèse tout de même bien dans la paume. Une impression renforcée par les bords assez épais de l’appareil (8,9 mm). Sans être une brique, c’est un parallélépipède conséquent.

Il faut dire qu’il est plus grand aussi. Mais cette sensation de densité vaut aussi face au Galaxy S23 Plus dont les dimensions sont similaires malgré un plus grand écran. Le S23 FE reste plus épais et plus lourd que son frère « Plus ».

Ce n’est donc pas forcément un défaut selon ce que vous cherchez comme smartphone. Toutefois, sur un élément moins sujet à la subjectivité, les angles à l’avant et à l’arrière sont un peu tranchants. Pas au point de faire mal, mais suffisamment pour réajuster sa prise sur l’objet de temps à autre.

Ce sont là les principales remarques que j’aurais à faire sur le design du Galaxy S23 FE. D’ailleurs, il peut prétendre, sans rougir, appartenir à la famille haut de gamme de Samsung. Le bloc photo aux trois caméras visuellement isolées les unes des autres, les tranches en aluminium et le verre à l’arrière sont autant d’éléments qui lui donnent fière allure. Notez que c’est du Gorilla Glass qui protège le smartphone à l’avant comme à l’arrière. C’est bien, mais moins solide que le Gorilla Glass Victus 2 des S23 et S23 Plus.

Il reste dommage que les bordures noires qui contournent l’écran restent un tantinet trop épaisses pour prétendre au raffinement le plus sophistiqué. Sachez aussi qu’il y a un poinçon centré en haut de la dalle.

Enfin, la certification IP68 est de la partie pour assurer l’étanchéité de l’appareil.

Samsung Galaxy S23 FE Un bel écran Amoled à la Samsung

Amoled, Full HD+, 6,4 pouces. L’écran du Galaxy S23 FE opte pour une formule classique, mais certainement pas bâclée. Samsung a un savoir-faire en la matière qui ne manque pas de briller sur ce téléphone. Parmi les qualités de la dalle, on peut évidemment citer l’excellent contraste qui flatte la rétine, mais il y a bien d’autres atouts.

Commençons par la luminosité. En SDR, nous mesurons un pic à 900 cd/m². Cette valeur maximale grimpe à près de 1450 cd/m² selon notre sonde et le logiciel Calman de Portrait Displays. C’est exactement la promesse faite par Samsung qui ne trahit ainsi pas sa parole.

Qu’en est-il du rendu des couleurs ? Une fois n’est pas coutume chez Samsung, l’écran du Galaxy S23 FE est capable d’afficher une très large palette de couleurs. Du moins, tant qu’on garde le mode Vif, configuré par défaut et que nous recommandons de garder.

Avec cette option, on couvre 200 % du spectre sRGB et même 134 % du DCI-P3, un espace colorimétrique encore plus large et donc difficile à gérer. En d’autres termes, le Galaxy S23 FE ne rencontre pas de difficulté à ce niveau-là.

Souvent, et c’est particulièrement vrai avec Samsung, un smartphone profitant d’une bonne couverture du DCI-P3 propose une fidélité très relative des teintes. Le Galaxy S23 FE évite de trop tomber dans ce piège. Pour vérifier cela, nous mesurons le Delta E sur le DCI-P3. Cet indice doit rester en dessous de 3 pour que l’on estime qu’une dalle affiche fidèlement les couleurs.

Avec le mode Vif activé, le Galaxy S23 FE est à 4,77 en SDR et à 5,19 en HDR. C’est évidemment perfectible, mais c’est très loin d’être mauvais. Disons que ce que vous regarderez à l’écran sera souvent légèrement embelli. À noter que c’est surtout sur le vert, le bleu cyan et certaines couleurs chair que l’écran se montre quelque peu fantaisiste.

Cela se ressent aussi au travers de la température moyenne que nous avons mesurée à un peu plus de 6960 K. Cela se traduit par un blanc qui tire sur le bleu, l’idéal étant à 6500 K.

Sachez aussi qu’il existe un mode Naturel permettant une meilleure fidélité des couleurs… mais seulement en SDR avec un Delta E à 3,42 sur le DCI-P3. En HDR, c’est bien moins intéressant avec un Delta-E à 6,47.

Le mode Naturel tire pour sa part sur le rouge avec une température moyenne à 6408 K et n’offre pas du tout la même pluralité des couleurs (le DCI-P3 est couvert seulement à 77 %).

C’est pourquoi nous préférons le mode Vif. Vous pouvez ajuster celui-ci en jouant avec la jauge des couleurs proposée, mais c’est du pinaillage.

Samsung Galaxy S23 FE Logiciel : déjà sur Android 14 !

C’est l’excellente nouvelle de ce smartphone : il sort en France directement sous Android 14 avec l’interface Samsung One UI 6. Avec la promesse de quatre mises à jour majeures de son constructeur, le Galaxy S23 FE est donc assuré d’aller jusqu’à Android 18.

On sait que les Pixel de Google sont plus ambitieux sur cette question, mais c’est tout de même une belle longévité. Pour en revenir à One UI 6, cette interface globalement très appréciée propose toutes ses nouveautés intéressantes, sans concessions.

Citons le nouveau panneau des paramètres rapides et la possibilité de séparer ces derniers du volet des notifications. Vous trouverez aussi l’option Bixby text call pour filtrer les appels ou encore l’application de montage vidéo Studio. Pour cette dernière, précisons simplement qu’elle n’est pas évidente à trouver — il faut aller dans l’accueil de la Galerie et appuyer sur le menu à trois barres, mais le système proposera ensuite de créer un raccourci.

Notez aussi qu’avec One UI, Samsung aime pousser son écosystème. Vous aurez donc le Galaxy Store préinstallé ainsi que plusieurs applications maison. Difficile de blâmer la marque pour pousser tout ça, mais d’aucuns pourraient être gênés par ces doublons entre Samsung et Google, car le géant de Mountain View préinstalle aussi évidemment ses apps.

Enfin, on saluera les cinq années de suivi sur les patchs de sécurité.

Samsung Galaxy S23 FE Une qualité audio maîtrisée

Les haut-parleurs du Galaxy S23 FE savent se montrer puissants et riches. C’est soigné et agréable avec des basses satisfaisantes si l’on garde bien en tête que ce n’est pas non plus ce qui remplacera votre enceinte Bluetooth.

Pour l’écoute au casque ou aux écouteurs, nous recommandons toujours d’activer l’option Dolby Atmos pour une meilleure immersion auditive. C’est souvent subtil, mais ça fait la petite différence appréciable.

Comme toujours, One UI propose aussi quelques options de personnalisation. L’égaliseur est là, fidèle à lui-même, tout comme la fonction Adapt Sound pour adapter la signature audio à votre profil. Autant l’égaliseur m’a toujours paru pertinent, autant l’apport de la seconde fonction est un peu trop subtil pour mon esprit béotien.

Samsung Galaxy S23 FE Du solide en photo

Trois capteurs photo sont en place à l’arrière du téléphone. On a droit à un grand-angle de 50 Mpx (f/1,8), à un ultra grand-angle de 12 Mpx (f/2,2) et à un téléobjectif x3 de 8 Mpx (f/2,4). C’est presque la même promesse photo que les Galaxy S23/S23+, mais on notera quand même une définition moins élevée pour le zoom x3 (10 Mpx sur les autres modèles).

Le capteur principal s’en sort parfaitement pour sa part. Il offre un piqué agréable et peut réellement prétendre procurer la même qualité que sur un Galaxy S23 classique. Le ciel grisâtre des derniers jours atténue cet effet sur plusieurs photos ci-dessous, mais on a toujours bien la patte de Samsung au niveau de la colorimétrie avec cette saturation remarquée qui embellit le réel.

En faible luminosité, le mode nuit s’active seul et c’est une bonne chose dans l’ensemble. Cette option vient déboucher, autant que faire se peut, les zones les plus sombres de la scène. Attention tout de même, selon les situations, la scène peut être un peu dénaturée en apparaissant bien plus claire que ce qu’elle n’est réellement. C’est quelque chose d’assez courant avec les modes nuit de smartphones de toutes marques. Pensez donc à désactiver l’optimiseur de scène si vous cherchez plutôt à préserver l’aspect très assombri d’un cliché, mais cela peut revenir à sacrifier beaucoup de détails.

L’ultra grand-angle est un peu en retrait par rapport au grand-angle. Rien de bien surprenant, pas de quoi tomber de sa chaise. Ce mode de prise de vue, sur le Galaxy S23 FE, reste très correct, mais il pêche au niveau des détails sur les bords de l’image. Sa gestion des couleurs manque un brin de cohérence d’une scène à l’autre.

Malgré ces petites remarques, il reste un bon allié, voire le meilleur, pour capturer de vastes paysages époustouflants — ce n’est pas ce que j’ai eu l’occasion de faire durant ce test, hélas. Notez aussi que l’ultra grand-angle n’a presque aucun intérêt de nuit.

Abordons enfin le téléobjectif du Galaxy S23 FE. Il faut déjà savoir qu’il n’a pas une focale tout à fait semblable à celui du Galaxy S23. Il zoome un peu plus loin, comme vous pouvez le voir dans l’exemple ci-dessous, et voit donc plus loin, mais avec un champ de vision plus réduit.

Zoom x3 du Galaxy S23 FE Zoom x3 du Galaxy S23

L’exemple ci-dessous montre aussi que dans des conditions non optimales, le téléobjectif du Galaxy S23 FE est un chouïa moins bon que celui du Galaxy S23 classique. Cela n’empêche pas de saluer sa bonne précision dans la grande majorité des cas. Ici et là, le traitement logiciel peut accentuer les micro-contrastes pour renforcer artificiellement l’impression de netteté, mais c’est sans excès.

Évitez toutefois de dégainer le téléobjectif pour des photos de nuit. Le rendu est trop souvent fouillis — et c’est assez normal.

Enfin, les portraits sont proposés par défaut avec le niveau de grossissement x3. Et là, il n’y a rien à redire sur la qualité et la finesse de l’effet bokeh. Attention simplement à bien vérifier que la mise au point se fait bien avant de déclencher la prise de vue. Le Galaxy S23 FE peut avoir un peu besoin de temps lorsqu’il fait un portrait.

Les selfies sont assurés par un capteur frontal de 10 Mpx très bon dans l’exercice. Les détails du visage sont fidèlement rendus, rien à signaler de particulier.

Pour la vidéo, le Galaxy S23 FE peut filmer jusqu’en 8K à 24 images par seconde, ou en 4K à 60 FPS. Voici un exemple, ci-dessous, du deuxième cas de figure.

Notez que les vidéos selfies peuvent elles aussi être enregistrées en 4K à 60 images par seconde.

Samsung Galaxy S23 FE Quelles performances pour l’Exnos ?

C’est le GRAND point d’incertitude avec ce Galaxy S23 FE : la puce. On a affaire ici à un SoC Exynos 2200, comme c’était le cas sur les Galaxy S22 de 2022. Et rappelez-vous : à l’époque, il s’agissait d’un des principaux défauts de cette génération.

La puce Exynos 2200 souffrait terriblement de la comparaison avec son homologue Snapdragon, aussi bien sur les performances que sur l’efficacité énergétique. Pour ce Galaxy S23 FE, Samsung a apporté quelques optimisations ici et là. Suffisant pour effacer les défauts d’hier ? Oui et non.

Modèle Samsung Galaxy S23 FE Samsung Galaxy S22 Samsung Galaxy S23 Google Pixel 8 AnTuTu 10 1146612 N/C 1555310 709598 AnTuTu 9 N/C 749281 N/C N/C AnTuTu CPU 342248 205545 383621 161462 AnTuTu GPU 406589 259697 626006 291937 AnTuTu MEM 180871 144378 267603 117543 AnTuTu UX 216904 139661 278080 138656 PC Mark 3.0 14044 13695 15255 11035 3DMark Wild Life N/C 5374 N/C 7255 3DMark Wild Life framerate moyen N/C 32 FPS N/C 43.45 FPS 3DMark Wild Life Extreme 1696 N/C 3825 1967 3DMark Wild Life Extreme framerate moyen 10.16 FPS N/C 23 FPS 11.78 FPS GFXBench Aztec Vulkan/Metal high (onscreen / offscreen) 42 / 12 FPS 36 / 23 FPS 94 / 63 FPS 43 / 29 FPS GFXBench Car Chase (onscreen / offscreen) 56 / 63 FPS 43 / 43 FPS 101 / 119 FPS 56 / 58 FPS GFXBench Manhattan 3.0 (onscreen / offscreen) 112 / 13 FPS 94 / 115 FPS 120 / 263 FPS 89 / 120 FPS Geekbench 5 Single-core N/C N/C 1526 N/C Geekbench 5 Multi-core N/C N/C 4591 N/C Geekbench 5 Compute N/C N/C 10892 N/C Geekbench 6 Single-core N/C N/C N/C 906 Geekbench 6 Multi-core N/C N/C N/C 2708 Geekbench 6 Compute (Vulkan) N/C N/C N/C 5748 Lecture / écriture séquentielle 1240 / 204 Mo/s 1635 / 992 Mo/s 3184 / 545 Mo/s N/C Lecture / écriture aléatoire N/C 81767 / 74077 IOPS 112687 / 40250 IOPS N/C Voir plus de benchmarks

Le Galaxy S23 FE est plus performant que le Galaxy S22 malgré le fait qu’ils partagent la même puce. Bonne nouvelle. En revanche, sur le marché, les personnes intéressées le compareront plutôt avec le S23 plus actuel. Or, là, la différence de puissance est flagrante.

Sans être à la ramasse, le Galaxy S23 FE impressionne bien moins que le Galaxy S23. Vous profiterez tout de même d’une belle expérience de jeu sur Fortnite. Notez que le jeu d’Epic se propose ici en qualité Épique — la meilleure possible — et son menu affiche même une option à 90 FPS. J’ai plutôt choisi les 60 FPS pour garantir une certaine stabilité.

En 60 fps, c’est relativement constant, avec quelques très courts ralentissements lorsqu’il se passe beaucoup de choses à l’écran, mais rien qui ne gâche la partie. Il faut un peu faire attention à la chauffe : la température peut vite monter à l’arrière du téléphone, sans brûler.

Sur Genshin Impact, autre surprise : le niveau de graphisme est réglé, par défaut, sur un niveau faible. Dès que l’on va au-dessus, le jeu prévient que c’est « trop élevé » et donc non recommandé. Idem, lorsqu’on tente de passer de 30 à 60 FPS.

Il reste toutefois possible de lancer une partie avec ces configurations (il faut juste redémarrer le jeu pour que ce soit pris en compte). Néanmoins, les ralentissements ne sont pas rares, surtout sur les vols planés ou les sprints.

Bref, même si le smartphone propose globalement de bonnes performances, on sent déjà quelques limites de sa puce de 2022. Pas forcément rassurant pour les prochaines années.

Samsung Galaxy S23 FE Une bonne batterie, mais pas de bonne surprise

On le disait dans la partie design, le Galaxy S23 FE a quelque chose d’assez brut esthétiquement parlant. Un vrai look de smartphone endurant, mais l’est-il réellement ? Avant de répondre à cette question, on précisera qu’il s’appuie sur une batterie de 4500 mAh, ce qui semble correct à première vue.

Correct, c’est aussi le terme que je retiendrai pour décrire l’endurance de ce téléphone. Avec un usage assez normal, vous n’aurez pas de souci à atteindre la fin de journée ni à vous inquiéter de flirter trop vite avec le 0 % de batterie. En revanche, une partie de Genshin Impact ou une session de montage vidéo le vide bien plus rapidement de son énergie. Il faudra donc faire attention sur ce genre d’usage plus énergivore.

Lors de notre test automatisé ViSer, qui simule un usage intensif du smartphone, le Galaxy S23 FE a tenu le coup pendant 10 heures et 38 minutes. C’est un résultat plutôt dans la moyenne basse et, surtout, loin derrière les Galaxy S23 et S23 Plus qui ont résisté plus de 13 heures face au même challenge.

Cela peut susciter quelques craintes sur le long terme. Les batteries de nos smartphones s’usent inexorablement et perdent de leur vigueur d’origine au fil des mois. En partant d’un niveau correct, sans plus, le Galaxy S23 FE pourrait devenir frustrant sur ce point sur le long terme.

Notez aussi que le téléphone se recharge jusqu’en 25 W en filaire. Avec un chargeur de 30 W universel, il nous a fallu 30 minutes pour passer de 10 à 67 %, puis un petit peu moins d’une demi-heure encore pour aller jusqu’au 100 %. La charge sans fil est aussi disponible.

Samsung Galaxy S23 FE Réseaux et communication

Au niveau des appels, le Galaxy S23 FE ne pose pas de souci. Même sur un boulevard parisien très fréquenté, votre voix parviendra parfaitement et avec presque aucune compression aux oreilles de la personne à l’autre bout du fil. Votre interlocuteur pourra éventuellement entendre de temps à autre un bruit parasite, mais le téléphone de Samsung est très bon pour atténuer ceux-ci et toujours garder vos propos au-dessus de la cohue.

Je n’ai en outre rencontré aucun souci sur le réseau mobile d’Orange pendant mes pérégrinations en région parisienne. Rien à signaler non plus sur la précision de la géolocalisation, efficace en toutes circonstances durant mon test. Enfin, faut-il le préciser ? Le smartphone est compatible avec le Wi-Fi 6E et la 5G.

Samsung Galaxy S23 FE Prix et date de sortie

Le Samsung Galaxy S23 FE est disponible en France depuis le 8 décembre 2023. Le smartphone existe en deux versions. Celle dotée de 128 Go de stockage interne s’affiche à 699 euros. On monte à 759 euros pour le modèle de 256 Go.

Il existe six coloris au total. Quatre sont disponibles chez les revendeurs : graphite, vert d’eau, violet et crème. Les deux autres sont des exclusivités du site marchand de Samsung : orange et bleu.