Avec près de 50 % de remise, le Samsung Galaxy S23 FE devient une affaire en or de la Black Friday Week

Le Samsung Galayx S23 FE se rapproche d’un smartphone haut de gamme, mais avec quelques petits sacrifices pour s’afficher à un prix plus modéré. Pour la Black Friday Week, il devient plus abordable en passant de 699 euros à 379 euros chez Bouygues.

Le constructeur sud-coréen préparerait bien un Galaxy S24 FE. En revanche, sa sortie serait lointaine. C’est pourquoi il est intéressant de se tourner vers le S23 FE. Si sa sortie tardive n’a pas permis au smartphone de briller, il devient plus intéressant maintenant que son prix baisse. On l’apprécie pour son écran, son interface agréable et sa belle qualité photo. Et la bonne nouvelle, c’est qu’il se négocie aujourd’hui avec près de 50 % de moins qu’à sa sortie, grâce aux offres de la Black Friday Week.

Que propose le Samsung Galaxy S23 FE ?

Un joli design avec un très bel écran Amoled

Une bonne qualité photo

Une partie logicielle soignée avec OneUI 6 et Android 14

Le Samsung Galaxy S23 FE dans sa version 128 Go est sorti au prix de 699 euros, mais avec cette offre Bouygues Telecom, vous pouvez l’obtenir à seulement 379 euros. Pour cela, il faut cocher la case « Sans forfait » et remplir l’ODR de 80 euros.

Un design réussi avec un écran qui en met plein les mirettes

Le Samsung Galaxy S23 FE s’inspire évidemment de ses frères Galaxy S23 et Galaxy S23 Plus, mais prend la forme d’un smartphone plus épais et plus lourd. On a là un téléphone plus massif dont la prise en main est moins bonne, mais reste confortable. Au niveau de l’affichage, c’est un sans-faute : l’écran du Galaxy S23 FE multiplie les qualités, contraste, luminosité, couleurs… Pour ceux qui aiment consommer des contenus, le S23 FE se montrera à la hauteur et ses 120 Hz apporte une excellente fluidité à la navigation.

À l’arrière, on retrouve le triple appareil photo où les caméras sont bien séparées les unes des autres avec, un capteur photo principal de 50 Mpx que sur les S23 et S23 Plus. Tout cela est accompagné d’un ultra grand-angle de 12 Mpx, et d’un téléobjectif x3 de 8 Mpx. Dans l’ensemble, l’appareil est très bon sur la caméra principale et le mode portrait, efficace sur le zoom x3 et correct sur l’ultra-grand-angle, il n’est pas pris en défaut.

Une puce qui peine à convaincre

Alors que dans le reste du monde, c’est un Snapdragon qui anime le téléphone, pour l’Europe, le S23 FE est animé par l’Exynos 2200, celle des S22… Un détail qui peut faire grincer des dents quand on sait que celle-ci chauffait trop et que son GPU n’arrivait pas à afficher correctement les graphismes sur Fortnite… Il est tout de même plus performant que le Galaxy S22 malgré le fait qu’ils partagent la même puce. Quelques ralentissements interviennent, mais rien de rédhibitoire.

Le S23 FE fait profiter d’une interface très chouette dans l’ensemble et riche en options, grâce à l’interface maison Samsung One UI 6 basé sous Android 14. On a aussi la garantie d’une belle longévité sur le plan logiciel avec les quatre mises à jour majeures de l’OS. Pour finir, c’est une batterie de 4 500 mAh qui se trouve dans les entrailles du smartphone. Avec un usage assez normal, vous n’aurez pas de souci à atteindre la fin de journée. Elle se charge en 25 W et se targue de pouvoir retrouver 50 % d’énergie en 30 minutes.

Découvrez plus de détails dans notre test complet sur le Samsung Galaxy S23 FE.

Si le téléphone de Samsung ne vous a pas convaincu, il existe d’autres modèles sur la même tranche tarifaire. Pour les découvrir, nous vous invitions à consulter dès maintenant notre guide des meilleurs smartphones à moins de 400 euros du moment.

