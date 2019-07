Que ce soit Xiaomi, Samsung, Nokia ou plus récemment Google, de nombreux constructeurs sont présents sur le segment des smartphones dont le prix est compris entre 300 et 400 euros. Cela ne facilite donc en rien la tâche lorsqu’il s’agit de choisir entre tel ou tel smartphone sous Android. Que vous soyez à la recherche d’un smartphone puissant ou juste doué en photo, faites votre choix grâce à notre sélection aux petits oignons.

Quel smartphone choisir entre 300 et 400 euros ? Une question qui peut être facilement débattue par la communauté, mais si vous comptez mettre ce prix dans un smartphone, c’est que vous attendez un minimum de standing. À ce tarif, vous trouverez d’excellents smartphones qui sauront satisfaire la plupart des besoins sans avoir à briser votre tirelire pour acheter un smartphone premium.

Xiaomi Mi 9T : notre recommandation

Le Xiaomi Mi 9T est actuellement le plus puissant de sa catégorie. Son Snapdragon 730 épaulé par 6 Go de mémoire vive offre tout simplement des performances prodigieuses pour un smartphone dit « milieu de gamme ». C’est simple, il est au niveau des flagships de la génération précédente et dépasse même le score du Huawei P20 Pro selon AnTuTu. Un bel exploit.

Il peut également compter sur une autonomie considérable grâce à sa batterie de 4 000 mAh. Il paraît en effet difficilement fatigable au quotidien, même en usant des réseaux sociaux et des jeux vidéo. Retenez qu’il tient deux jours sans vraiment broncher. De plus, il intègre un port USB-C compatible charge rapide et une prise jack 3,5 mm.

L’autre particularité du Mi 9T vient de son design original, où son écran AMOLED de 6,39 pouces occupe quasi toute la face avant. Aucune bulle ni encoche ne vient bouder le plaisir, Xiaomi a eu recours à une caméra pop-up qui s’ouvre et se ferme automatiquement quand elle est sollicitée pour les selfies. La qualité d’image est d’ailleurs très honnête pour cette gamme de prix. On retrouve à l’arrière un triple capteur 48 + 13 + 8 mégapixels qui arrive à capturer de très bons clichés, tout en apportant la polyvalence recherchée en 2019.

Pourquoi choisir le Xiaomi Mi 9T ?

Les performances du Snapdragon 730

Son autonomie considérable

Un design clairement original

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre test complet du Xiaomi Mi 9T.

Samsung Galaxy A50 : l’alternative coréenne

Dévoilé lors du Mobile World Congress 2019 à Barcelone, le Samsung Galaxy A50 fait partie des nouveaux smartphones de milieu de gamme du constructeur coréen. Cette nouvelle itération a le mérite de se rapprocher d’un aspect résolument premium, notamment en intégrant des éléments habituellement réservés aux smartphones les plus haut de gamme. De ce fait, ce n’est pas étonnant de retrouver un capteur d’empreintes sous son bel écran Super AMOLED de 6,4 pouces, ou encore un triple capteur photo de 25 + 5 + 8 mégapixels en tant qu’appareil photo principal.

Ce ne sont pas les seuls atouts du nouveau smartphone coréen. Il est propulsé par un SoC Exynos 9610 et 4 Go de mémoire vive pour assurer une bonne fluidité sous Android 9.0 Pie avec l’interface One UI — avec même la possibilité de faire tourner quelques jeux 3D du Play Store — et propose une autonomie très confortable avec sa grosse batterie de 4 000 mAh. De plus, il est important de préciser qu’il intègre une prise jack 3,5 mm.

Pourquoi opter pour le Galaxy A50 ?

Son écran Super AMOLED

Son autonomie confortable

L’interface One UI

Pour en savoir plus, retrouvez notre test complet du Samsung Galaxy A50.

Google Pixel 3a : le meilleur rapport photo/prix du marché

Le Google Pixel 3a reprend le design résolument compact de son aîné. Il intègre un écran OLED de 5,6 pouces avec une définition Full HD+, où ce dernier — en plus d’être de bonne facture — n’est gâché par aucune bulle ni encoche, et le dos est également identique. Mais le point le plus important du smartphone abordable de Google vient de son capteur photo à l’arrière.

En effet, il embarque le même mono capteur 12,2 mégapixels que ses aînés pour tout simplement proposer la meilleure expérience photo du marché à moins de 400 euros. Alors oui, il ne possède pas la puissance de calcul du Snapdragon 845 ou de la puce dédiée au traitement d’image (le Pixel Visual Core), mais force est de constater que les clichés capturés sont d’une qualité impressionnante. De plus, on y retrouve la technologie Dual Pixel des précédents modèles pour proposer un meilleur autofocus, mais surtout un mode portrait tout aussi efficace, mais on perd en revanche le second capteur avant grand angle.

Au niveau des performances, il est propulsé par un SoC Qualcomm Snapdragon 670 avec 4 Go de mémoire vive. Ce n’est effectivement pas le plus puissant des smartphones de ce guide, mais cette configuration est amplement suffisante pour profiter d’une expérience utilisateur fluide dans cet Android 9 pur. Enfin, sa batterie de 3000 mAh (contre 2 915 mAh pour le Pixel 3) offre une autonomie plus confortable que son aîné, notamment grâce à son SoC moins gourmand. De plus, il est compatible avec la charge rapide jusqu’à 18 W.

Petit bonus qui a tout de même son importance : la prise jack 3,5 mm est de retour !

Pourquoi s’orienter vers le Google Pixel 3a ?

Pour son aspect compact

Pour son écran OLED de bonne facture

Pour ses performances photo dignes d’un smartphone premium

Pour son port jack 3,5 mm

Pour en savoir plus, retrouvez notre test détaillé du Google Pixel 3a.

Nokia 8.1 : la solution Android One

Le Nokia 8.1 est le digne successeur du Nokia 7 Plus, il reprend le flambeau de son prédécesseur pour devenir aujourd’hui le meilleur élève du label Android One. Comme le Nokia 7.1, il propose un design qui a marqué l’année 2018 avec la fameuse encoche qui vient se greffer sur la partie supérieure de l’écran. Il intègre une large dalle IPS LCD de 6,18 pouces avec une définition de 2280 x 1080 pixels, cette dernière est très lumineuse et agréable à utiliser au quotidien. Sa partie photo est un peu décevante avec son double capteur 12 + 13 mégapixels, mais le résultat reste correct et suffisant pour une utilisation pour les réseaux sociaux.

Du côté des performances, on peut compter sur le SoC Qualcomm Snapdragon 710 cadencé à 2,2 GHz épaulé par 4 Go de mémoire vive pour assurer une parfaite fluidité au quotidien sous Android 9.0 Pie. Quant à son autonomie, elle est tout simplement exemplaire avec sa batterie de 3 500 mAh qui permet à son utilisateur de tenir facilement deux jours entiers avec une utilisation modérée, et un peu plus d’un jour avec une utilisation intensive.

Pourquoi choisir le Nokia 8.1 ?

Le bon élève sous Android One

Des performances correctes avec le Snapdragon 710

Une autonomie très confortable

Android 9.0 Pie !

Pour en savoir davantage sur le Nokia 8.1, retrouvez notre test détaillé.

Chargement Quel smartphone recommanderiez-vous ? Merci pour votre vote ! Vous avez déjà voté à ce sondage Choisissez une option avant de voter Xiaomi Mi 9T

Samsung Galaxy A50

Google Pixel 3a

Nokia 8.1

Selon votre budget, n’hésitez pas à consulter également notre guide des smartphones à moins de 300 euros notre guide des smartphones à moins de 500 euros ou notre guide de smartphones haut de gamme.