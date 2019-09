L’autonomie est un critère primordial lors de l’achat d’un smartphone ! Pour les personnes ayant peur de manquer de batterie avant la fin de la journée sans avoir à compter sur une batterie externe, voici une sélection des meilleurs smartphones, classés en fonction de leur autonomie. Asus, Honor, Samsung, ou Xiaomi, tous proposent un smartphone vraiment doué dans ce domaine. Nous avons sélectionné les meilleurs pour que vous n’ayez pas à passer votre soirée près d’une prise.

Qui n’a jamais été stressé par la peur de ne plus avoir de batterie ? Ou de perdre contact avec quelqu’un en plein appel urgent ? Ou encore en réunion ? Si les batteries externes peuvent éventuellement pallier problème, c’est loin d’être la solution la plus agréable pour les utilisateurs. Pour s’en passer, il vaut mieux choisir un smartphone avec une grande autonomie.

Pour réaliser ses tests de smartphones, la rédaction de FrAndroid utilise l’application SmartViser. Elle permet de comparer aussi finement que possible les autonomies de chacun des terminaux qui passent entre nos mains. Nous nous sommes basés sur les résultats de ces tests pour réaliser ce guide. La classement se fait donc par ordre d’autonomie décroissante.

NB : Techniquement, le Nubia Red Magic 3 est le smartphone le plus autonome que nous ayons testé cette année. Compte tenu de la piètre qualité générale du produit, nous avons décidé de l’exclure de ce classement. Il liste donc les 5 produits les plus autonomes de cette année au moment de la mise à jour de cet article, moins le Nubia.

Asus Zenfone 6 : le champion de l’autonomie

L’évolution du Zenfone 6 se fait clairement ressentir par rapport à son prédécesseur. Le changement est notamment visible sur le design avec en premier lieu cet écran borderless sans encoche et de belles finitions pour un ensemble très premium. Cependant, il se distingue surtout par son autonomie pour occuper aujourd’hui la première place du podium. Sa grosse batterie de 5 000 mAh fait tout simplement des miracles au quotidien. Sur notre test personnalisé viSer, il a tenu 13 heures et 36 minutes avant de tomber en dessous des 10%. De plus, il est compatible avec la charge rapide jusqu’à 40 W pour récupérer la totalité de sa batterie en une heure et demie.

Ce n’est d’ailleurs pas le seul atout de ce nouveau fleuron. Dans le but de proposer une puissance très élevée, il embarque le Snapdragon 855, épaulé par 6 ou 8 Go de mémoire vive selon le modèle choisi. Cette configuration est tout simplement la plus performante du marché Android. L’expérience utilisateur sous Android 9.0 Pie avec l’interface Zen UI est totalement fluide, tout en donnant la possibilité de faire tourner les jeux les plus gourmands du Play Store.

Enfin, il a également la particularité de proposer une expérience photo d’une qualité similaire à l’avant et à l’arrière grâce à son module double capteur rotatif de 48 + 13 mégapixels. Vos selfies pourront alors même profiter du mode ultra grand-angle.

Pourquoi choisir l’Asus Zenfone 6 ?

Le champion incontesté de l’autonomie

Un Snapdragon 855 pour des performances élevées

Son module photo rotatif plutôt convaincant

Honor 20 Pro : photophone et autonome

Comparé au Honor 20 classique, ce modèle Pro a revu sa batterie à la hausse. Au lieu de 3 750 mAh, la batterie du Honor 20 Pro pousse la barre pour atteindre une capacité de 4 000 mAh. 250 mAh de plus, c’est peu, mais ne vous fiez pas aux apparences. Sur notre test personnalisé viSer, le modèle Pro a tenu 13 heures et 24 minutes alors que le modèle classique avait tenu 11 heures et 22 minutes. Seul bémol : la charge sans fil n’est toujours pas présente. Le système de charge rapide SuperCharge 2.0 jusqu’à 27 W est toutefois de la partie pour récupérer rapidement des pourcentages au court de la journée.

En ce qui concerne les performances, on ne change en revanche pas une équipe qui gagne avec le SoC le plus puissant de chez HiSilicon : le Kirin 980, dorénavant épaulé par 8 Go de mémoire vive. Au quotidien, c’est tout simplement une petite bête de puissance qui répondra à tous les besoins, en fluidité et sans accrocs. Le détail qui chagrine vient néanmoins de son écran IPS LCD de 6,26 pouces. Pour le prix, on aurait fortement apprécié de l’OLED.

Ensuite, l’expérience photo est nettement améliorée par rapport au Honor 20 classique. Il embarque toujours un module avec 4 capteurs, mais quelques nouveautés viennent embellir le tableau, en commençant par son capteur principal IMX586 de 48 mégapixels. Ce dernier utilise toujours la technique du pixel binning mais l’ouverture passe de f/1,8 à f/1,4, dans le but de capturer plus de lumière qu’auparavant. De plus, l’appareil de 2 mégapixels qui était dédié au mode Portrait est ici remplacé par un téléobjectif pour obtenir un zoom x3. Un zoom x5, mais hybride, est également disponible.

Pourquoi choisir le Honor 20 Pro ?

Pour son autonomie proche du champion

Le combo Kirin 980 + 8 Go de RAM

La polyvalence et la qualité de son appareil photo

Samsung Galaxy A70 : grand écran, grande endurance

Samsung a remis à plat sa gamme A en 2019 avec notamment le Galaxy A70. Un smartphone au grand écran de 6,67 pouces qui jouit d’une autonomie en adéquation avec sa diagonale : le smartphone a presque tenu 13h sur viSer. 12 heures et 58 minutes très exactement.

Le A70 demeure un smartphone de milieu de gamme et fait donc plusieurs concessions sur le plan technique. Il conserve toutefois un de ces écrans Super AMOLED dont Samsung a le secret, et dont la réputation n’est plus à faire. La partie CPU est sympathique avec un Snapdragon 675 et 6 Go avec 128 Go de stockage en prime. Pour les photos, vous pourrez profiter de 3 capteurs, dont un grand-angle pour les photos.

Attention toutefois, le A70 est un très grand smartphone, si vous préférez les terminaux un peu plus compacts, le Galaxy A50 et son écran de 6,4 pouces conviendra mieux aux plus petites mains. Il nous a offert un score de 11h12 sur viSer avec sa batterie de 4000 mAh.

Pourquoi opter pour le Galaxy A70 ?

Simplement la meilleure autonomie de 2019

Un très grand écran AMOLED

Une partie photo complète

Xiaomi Mi 9T Pro : le rapport performances/prix couplé à une belle endurance

Esthétiquement, le Xiaomi Mi 9T Pro est une copie conforme du modèle de base sorti un peu plus tôt. Il conserve par ailleurs la très bonne batterie de 4 000 mAh du Mi 9T original, ce qui lui permet de tenir lui aussi pendant minimum deux jours malgré un processeur plus énergivore. On note toutefois qu’il est compatible avec la charge rapide jusqu’à 27 W, mais n’est livré qu’avec un chargeur de 18 W. Sur notre test personnalisé viSer, il a réussi à tenir 12 heures et 51 minutes.

Ensuite, il change de façon radicale sa fiche technique par rapport au Mi 9T classique. Au lieu d’un Snapdragon 730 destiné au haut du panier des smartphones milieu de gamme, cette version « Pro » va droit au but en embarquant le SoC le plus puissant du constructeur Qualcomm : le Snapdragon 855. Cette puce haut de gamme est pour le coup identique à celle que l’on retrouve à l’intérieur du Mi 9, mais pour un tarif moindre que le flagship donc.

Au niveau de la photo, le module triple capteur de 48 + 13 + 8 mégapixels est toujours de la partie. Le capteur principal utilisant la technique du pixel binning se met néanmoins à jour en remplaçant le Sony IMX582 par un 586. La différence de qualité entre les deux n’est pas flagrante de jour (un peu plus de nuit), mais cela lui permet aujourd’hui de proposer sensiblement la même expérience photo qu’un OnePlus 7 tout en étant moins cher, par exemple. De plus, la puce haut de gamme de Qualcomm lui permet désormais de filmer et enregistrer des vidéos en 4K à 60 images par seconde.

Pourquoi s’orienter vers le Xiaomi Mi 9T Pro ?

Une autonomie toujours confortable, mais avec la charge rapide plus efficace

Une belle montée en puissance avec le Snapdragon 855

Une légère amélioration de la partie photo avec le capteur IMX586

Redmi Note 7 : le premier choix pour les petites bourses

Si la famille Redmi Note est connue pour son autonomie impressionnante, le Xiaomi Redmi Note 7 ne déroge pas à la règle. Avec sa batterie de 4 000 mAh il a atteint 12 heures et 37 minutes sur notre test viSer. Le meilleur smartphone d’entrée de gamme de 2019 pour le moment. Toujours aussi efficace, malgré des composants plus gourmands qu’auparavant (notamment avec la présence du Snapdragon 660 au lieu du 636).

Cette version supporte Quick Charge 4.0 avec son port USB-C. Néanmoins, le smartphone du constructeur chinois n’est livré qu’avec un chargeur de 10 W qui lui permet de passer de 0 à 100 % en plus de deux heures. Il faudra donc investir dans un chargeur plus puissant pour en profiter pleinement.

Concernant le reste de ses caractéristiques, il intègre un écran IPS LCD de 6,3 pouces avec une définition Full HD+ de 2340 x 1080 pixels, un SoC Snapdragon 660 épaulé par 3 ou 4 Go de mémoire vive selon la version choisie et tourne sous Android 9.0 Pie avec l’interface MIUI 10. De plus, il améliore également sa partie photo avec un double capteur de 48 + 5 mégapixels.

Pourquoi opter pour le Xiaomi Redmi Note 7 ?

Le meilleur rapport autonomie/prix…

Et le meilleur rapport qualité/prix de la marque

Et sa fiche technique intéressante

Bon à savoir

Comment évaluez-vous l’autonomie d’un smartphone ?

Pour tester l’autonomie des smartphones, nous utilisons l’outil SmartViser dont le protocole a été établi par nos soins afin de simuler au mieux un usage courant. D’autres médias utilisent le même outil, mais avec un protocole différent, c’est ce qui explique que les résultats varient d’un média à un autre. Pour plus de détails, vous pouvez consulter notre article dédié à la façon dont FrAndroid teste les smartphones.

qu’est-ce qui influe sur l’autonomie d’un smartphone ?

L’autonomie d’un smartphone varie sur la base de plusieurs facteurs. Les éléments les plus consommateurs d’un téléphone sont : l’écran, le SoC, et la partie modem. Plus l’écran est grand, plus il consomme, plus le processeur est sollicité, plus sa consommation est élevée. C’est pour cela qu’une session de jeu a un impact plus notable sur la batterie sur l’endurance que la navigation web par exemple. Voilà pour les règles générales, mais un grand écran n’est pas nécessairement un gage de petite autonomie, et inversement.

Quelle est la capacité de batterie recommandée ?

Sur les smartphones la capacité d’une batterie est généralement exprimée en milliampère-heure (mAh) et plus il y a en a, mieux c’est. Actuellement la grande majorité des téléphones disposent d’une d’une capacité comprise en 3300 et 4300 mAh. Mais attention, ce chiffre peut être trompeur, car tous les terminaux ne consomment pas autant. Un petit téléphone avec une petite batterie peut tout à fait fonctionner pendant aussi longtemps qu’un grand smartphone avec une grande batterie. Ceci étant dit, 4000 mAh est habituellement un bon signal.

