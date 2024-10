Test de l’iPhone 16 Plus : il a tout d’un Pro, ou presque

Si l’on a pointé un léger manque de prise de risque sur les iPhone 16 Pro, c’est parce que les plus belles nouveautés sont sur les iPhone moins chers et notamment l’iPhone 16 Plus.

Apple iPhone 16 Plus // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

La série Plus a été introduite en 2014 avec l’iPhone 6 Plus. Son grand écran permet de glisser une batterie de bonne capacité avec à la clé une autonomie plutôt bonne.

Les smartphones d’Apple n’ayant pas toujours été au firmament sur ce point, c’est toujours bon à prendre.

L’iPhone 16 Plus reprend la même recette que ses prédécesseurs, gardant la même taille d’écran et logiquement les mêmes mensurations.

Il accède aussi aux mêmes innovations que son petit frère, l’iPhone 16, avec un processeur plus puissant, une partie radio mise à jour ou encore de nouvelles possibilités d’interactions (bouton Action et contrôle de la caméra).

L’iPhone 15 Plus avec des petits trucs en plus

De face, il est difficile, voire impossible, de distinguer l’iPhone 16 Plus de son prédécesseur. Et pour cause, nous trouvons le même écran de 6,7 pouces occupant 88 % de la surface.

Apple iPhone 16 Plus // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

On retrouve en haut la caméra frontale TrueDepth qui intègre aussi les capteurs nécessaires à la reconnaissance faciale. Apple indique simplement que la dalle est protégée par la nouvelle génération du verre Ceramic Shield spécifique aux mobiles de la marque. Ce nouveau matériau serait 50 % plus robuste que son prédécesseur. Certains testeurs américains font déjà état de quelques rayures. Dans notre cas, nous en avons de belles sur notre iPhone 16 alors qu’il n’a pas été plus malmené que cela.

En retournant l’iPhone 16 Plus, du neuf apparaît enfin. En effet, les deux caméras prennent du coffre et surtout sont désormais placées verticalement et non plus en diagonale comme c’est le cas depuis l’iPhone 13.

Apple iPhone 16 Plus // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

On revient donc à une disposition que l’on a croisée à plusieurs occasions chez Apple, notamment sur l’iPhone X ou l’iPhone 11.

Il ne s’agit pas ici que d’une « coquetterie » stylistique puisque cet agencement permet de réaliser des photos spatiales ou stéréoscopiques pouvant être exploitées par l’Apple Vision Pro.

Le reste de la coque est en verre dépoli qui a la capacité de bien résister aux traces de doigt, mais attention aux rayures. Son contact est agréable.

Si les flancs conservent une construction en aluminium aéronautique, un terme un peu fourre-tout en réalité, ils dissimulent deux nouveautés fortes de cette nouvelle génération.

Apple iPhone 16 Plus // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Tout d’abord, on retrouve à gauche le bouton action qui était réservé sur le précédent millésime aux iPhone Pro. Ce bouton programmable permet par défaut de basculer le smartphone en mode silencieux, mais il peut être assigné à d’autres tâches comme la reconnaissance de la musique qui passe autour de vous ou encore l’allumage de la torche.

Apple iPhone 16 Plus // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

De l’autre côté, nous trouvons un bouton de contrôle de la caméra… enfin ce n’est pas un bouton à proprement parler, Apple employant le terme d’interface.

Il s’agit d’une surface « tactile » derrière laquelle se cache le taptic engine. Cette interface est capable d’interpréter un appui bref pour déclencher la prise de vues, un appui prolongé pour basculer en mode vidéo ou encore un glissement pour changer de focale.

Apple promet que ce nouveau moyen d’interaction va s’enrichir progressivement de nouvelles possibilités, comme la possibilité de contrôler la mise au point à mi-course comme le permet le bouton des Sony Xperia.

Nous avons dédié une partie complète à ce bouton dans notre test de l’iPhone 16 Pro. Puisque c’est identiquement le même, nous vous redirigeons vers sa lecture.

Apple iPhone 16 Plus // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Bien entendu, l’iPhone 16 Plus affiche une qualité de fabrication impressionnante qui se concrétise par une étanchéité tout aussi impressionnante, allant bien au-delà de la norme IP68 : 30 minutes à une profondeur de 6 mètres (eau douce, non chlorée).

Il s’agit bien évidemment d’un smartphone imposant : 160,9 x 77,8 x 7,8 mm pour 200 g environ. Les petites mains pourront donc avoir du mal à l’utiliser confortablement tandis que la largeur importante peut contrarier l’accès aux boutons placés à gauche.

Pour rappel, un S24+ de Samsung affiche une largeur de 75,9 mm seulement. Quant à la commande Caméra, son emplacement nous pose aussi problème. Lorsque l’on tient l’iPhone 16 Plus horizontalement, la zone sensible est trop au centre et notre index ne parvient pas à se positionner dessus de manière naturelle. Dommage.

Bel écran, mais pas parfait

Sur le papier, on prend les mêmes et on recommence. En effet, les écrans des iPhone 15 Plus et 16 Plus semblent tout simplement identiques.

Nous retrouvons donc une OLED HDR10 et Dolby Vision affichant une définition de 1290 x 2796 pixels soit 460 ppp. La luminosité n’évolue pas davantage avec un pic à 2000 nits et plus dommageable, la fréquence de rafraîchissement demeure figée à 60 Hz.

Une position qui commence à devenir difficile justifiable sur un smartphone dépassant allègrement la barre des 1000 € et qui offre en prime un écran de grande taille. Les 120 Hz demeurent réservés aux deux déclinaisons Pro.

Apple ne propose pas de réglages manuels de certains aspects du rendu de l’écran de ses smartphones contrairement à l’immense majorité de la concurrence Android. Impossible d’ajuster la température des couleurs par exemple. Il est simplement possible d’activer la fonction TrueTone qui s’occupe de cela en prenant en compte l’environnement dans lequel l’iPhone est utilisé.

Apple iPhone 16 Plus // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Nous avons soumis l’iPhone 16 Plus à notre protocole utilisant une sonde Calibrite Display Pro HL et le logiciel CalMAN Ultimate de Portrait Displays.

Première mesure, la luminosité. En SDR, nous avons atteint 1056 nits ce qui correspond à ce qu’Apple annonce. Nous avons ensuite mesuré la luminosité maximale en HDR et le compte de Calman Ultimate s’est arrêté sur 1818 nits. Ce sont d’excellents chiffres qui permettent à l’écran de demeurer parfaitement utilisable en extérieur. On note cependant que le Samsung Galaxy S24+ fait nettement mieux avec respectivement 1340 et 2360 cd/m2 selon nos mesures.

En ce qui concerne la couverture du spectre colorimétrique, l’écran de l’iPhone 16 Plus s’est montré plutôt décevant puisque nos mesures sont moins bonnes que celles de l’iPhone 15 Plus testé l’année dernière. La couverture du spectre sRGB est bien de 100 %, mais elle baisse à 67 % pour le DCI-P3 et même à 46 % pour le BT.2020. L’iPhone 15 Plus affichait lui respectivement 96 % et 64 % des champs colorimétrique DCI-P3 et BT.2020. Pas de panique puisque l’œil humain aura du mal à percevoir la différence.

Nous avons bien entendu également mesuré le Delta E soit la fidélité des couleurs. Il est de 3,43 et SDR et 8,2 en HDR. En SDR, c’est un bon résultat, car la valeur idéale est de 3. En HDR, on s’éloigne bien plus de la réalité avec une valeur cible de 6. L’idée est manifestement avant tout de flatter la rétine.

La température des couleurs est quant à elle excellente puisqu’elle est, selon notre sonde, de 6387K. Nous ne sommes qu’à quelques Kelvins de la valeur parfaite qui est de 6500K (lumière du jour, blanc de référence).

De la puissance plus qu’il n’en faut

L’iPhone 15 avait surpris en embarquant la même mécanique que les iPhone 14 Pro lancés l’année précédente, la puce A16 Bionic, laissant la puce A17 Bionic aux iPhone 15 Pro.

Changement de cap avec l’iPhone 16 qui saute une génération intermédiaire pour intégrer la nouvelle puce Apple A18. Cette puce affiche une finesse de gravure de 3 nm. Elle intègre 2 cœurs haute performance cadencés à 4,04 GHz et 4 cœurs à haute efficacité énergétique à 2,2 GHz. Le tout peut aussi compter sur 8 Go de RAM soit 2 Go de plus que l’iPhone 15 Plus.

Comme toujours avec les iPhone, le smartphone affiche une fluidité à toute épreuve. Difficile de percevoir le moindre ralentissement, y compris en montant une vidéo 4K ou en jouant aux titres les plus exigeants du moment. La chauffe est plutôt raisonnable, ce qui permet de maintenir longtemps un niveau de performances optimal.

Modèle Apple iPhone 16 Plus Apple iPhone 15 Plus Samsung Galaxy S24 Plus Apple iPhone 16 Pro Max AnTuTu CPU N/C N/C 435049 467686 AnTuTu GPU N/C N/C 555686 631318 AnTuTu MEM N/C N/C 346929 285812 AnTuTu UX N/C N/C 241126 367114 PC Mark 3.0 N/C N/C 17681 N/C 3DMark Wild Life Extreme N/C N/C N/C 4363 3DMark Wild Life Extreme framerate moyen N/C N/C N/C 26 FPS GFXBench Aztec Vulkan/Metal high (onscreen / offscreen) N/C N/C 101 / 65 FPS 59 / 55 FPS GFXBench Car Chase (onscreen / offscreen) N/C N/C 98 / 111 FPS 60 / 116 FPS GFXBench Manhattan 3.0 (onscreen / offscreen) N/C N/C 119 / 260 FPS 60 / 275 FPS Geekbench 6 Single-core N/C N/C 2158 3387 Geekbench 6 Multi-core N/C N/C 6808 8330 Geekbench 6 Compute (Vulkan) N/C N/C 16180 N/C AnTuTu 10 N/C N/C 1578790 1751930 Voir plus de benchmarks

Nous avons bien entendu lancé quelques benchmarks. Nous obtenons ainsi 4341 points à 3DMark Wild Life Extreme contre par exemple 2965 points pour l’iPhone 15, soit une progression de plus de 46 %. Le score à AnTuTu 10 est de 1 760 684 points contre 1 387 334 pour l’iPhone 15 soit une différence de 26,9 %. Enfin sous Geekbench nous obtenons 3333 points en single-core et 8127 points en multi-core contre respectivement 2560 et 6392 points pour l’iPhone 15, soit un gain respectif de 30,2 et 27,1 %. L’iPhone 15 Pro est aussi dépassé, mais dans une moindre mesure avec un gain de 12,6 % en single-core et de 7,6 % en multi-core.

Vous l’aurez compris, la puce A18 donne des ailes à l’iPhone 16 Plus qui se place au niveau des smartphones Android équipés du Snapdragon 8 Gen 3, même s’il est toujours délicat de comparer un Android et un iPhone.

Un combo de capteurs efficace

Le smartphone d’Apple s’appuie sur le même équipement que l’iPhone 15 Plus (et donc que les iPhone 15 et 16).

Apple iPhone 16 Plus // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

On retrouve un duo de caméras assez classique aujourd’hui. La caméra principale est un grand-angle qui s’apparente à un 26 mm argentique. Son ouverture importante (f/1,6) en fait une optique très lumineuse.

Le capteur est un 48 mégapixels qui par défaut prend des clichés de 24 mégapixels, mais il est possible d’opter pour du 12 mégapixels pour obtenir des fichiers légèrement plus petits. À moins d’avoir opté pour un iPhone 16 Plus de 128 Go, ce que nous ne vous conseillons pas, il nous semble plus judicieux de conserver le mode 24 mégapixels.

La seconde caméra est un ultra grand-angle qui se contente d’un capteur de 12 mégapixels. L’optique équivaut à un 13 mm argentique avec un champ de vision de 120° et gagne un peu en luminosité, on passe de f/2,4 à f/2,2. Ce second module bénéficie désormais d’un autofocus qui lui permet d’être utilisé pour la macrophotographie.

Grand-angle

C’est sous une grisaille tout automnale que nous avons commencé nos tests photo. Il y a plus sexy c’est sûr… Premier constat, les images produites sont dynamiques et d’une netteté implacable.

L’autofocus est aussi précis que véloce, ce qui évite d’éventuels flous de bouger. Les seuls moments où il a été pris en défaut, c’est lorsque nous avons utilisé Camera Control pour déclencher sans avoir assuré notre tenue du smartphone.

Grand-angle iPhone 16 Plus // Source : Stéphane Peters – Frandroid Grand-angle iPhone 16 Plus // Source : Stéphane Peters – Frandroid Grand-angle iPhone 16 Plus // Source : Stéphane Peters – Frandroid Grand-angle iPhone 16 Plus // Source : Stéphane Peters – Frandroid Grand-angle iPhone 16 Plus // Source : Stéphane Peters – Frandroid Grand-angle iPhone 16 Plus // Source : Stéphane Peters – Frandroid Grand-angle iPhone 16 Plus // Source : Stéphane Peters – Frandroid Grand-angle iPhone 16 Plus // Source : Stéphane Peters – Frandroid

Le piqué est bien là en 24 mégapixels, mais aussi en 12 mégapixels. L’iPhone propose aussi de shooter en 48 mégapixels pour gagner encore en détail, mais l’opération est assez complexe puisqu’il faut tout d’abord se rendre dans les réglages du smartphone pour activer la fonction Commande de résolution qui fera ensuite apparaître un bouton supplémentaire dans l’application Caméra (HEIF Max).

Les couleurs sont dans la tradition Apple à savoir plutôt naturelles avec le réglage par défaut. Les styles permettent de donner un peu plus de peps, mais c’est à vous de voir.

Zoom x2

L’iPhone 16 Plus permet aussi d’accéder à un zoom numérique x2 en utilisant son gros capteur de 48 mégapixels. La qualité obtenue est assez bluffante, notamment en matière de piqué. Il faut vraiment regarder les images sur un grand écran pour percevoir la différence avec le grand-angle.

Zoom x2 iPhone 16 Plus // Source : Stéphane Peters – Frandroid Zoom x2 iPhone 16 Plus // Source : Stéphane Peters – Frandroid

Ultra grand-angle

L’ultra grand-angle produit lui aussi des photos de grande qualité avec un piqué plutôt surprenant pour un modeste 12 mégapixels. Les couleurs s’alignent sur celles de la caméra principale et la netteté progresse évidemment avec l’arrivée de l’autofocus. Elle n’est pas pour autant parfaite, en périphérie par exemple.

Ultra grand-angle iPhone 16 Plus // Source : Stéphane Peters – Frandroid Ultra grand-angle iPhone 16 Plus // Source : Stéphane Peters – Frandroid Ultra grand-angle iPhone 16 Plus // Source : Stéphane Peters – Frandroid

Macro

En macro, l’iPhone 16 Plus s’en sort bien, mieux que les smartphones dotés d’une caméra dédiée en tout cas. Il faut faire attention à l’ombre du smartphone sur l’élément photographié, celui-ci devant en plus être bien éclairé.

Mode portrait

Le mode portrait est très efficace grâce à un flou d’arrière-plan qui parvient à demeurer naturel et à un détourage précis, mais là aussi équilibré pour ne pas tailler à la serpe le sujet. Quelques mèches rebelles lui échappent encore, mais l’iPhone 16 Plus n’en demeure pas moins un excellent portraitiste. Évidemment, lorsque la lumière se raréfie, le travail des algorithmes et de l’IA perd plus facilement pied.

Portrait – iPhone 16 Plus // Source : Frandroid Portrait – iPhone 16 Plus // Source : Frandroid

Photos de nuit

Passons aux photos de nuit. L’iPhone 16 Plus propose un mode nuit très efficace qui est encore amélioré ici en combinant des traitements revus et un nouvel ISP, la puce en charge des caméras.

Les photos sont nettes avec un bruit numérique à peine perceptible. Les couleurs rejoignent celles des photos de jour sur le plan du naturel. Les sources lumineuses sont bien gérées et l’effet de flare est limité. Le contraste est agréable.

Grand-angle nuit – iPhone 16 Plus // Source : Stéphane Peters – Frandroid Grand-angle nuit – iPhone 16 Plus // Source : Stéphane Peters – Frandroid

Toutes ces qualités sont sensiblement présentes avec le zoom x2, mais l’ultra grand-angle est un peu moins à l’aise dans cet exercice qui met très souvent à mal ce type de module photo.

Zoom x2 nuit – iPhone 16 Plus // Source : Stéphane Peters – Frandroid Ultra grand-angle nuit – iPhone 16 Plus // Source : Stéphane Peters – Frandroid Ultra grand-angle nuit – iPhone 16 Plus // Source : Stéphane Peters – Frandroid

Selfie

En mode selfie, le résultat est bien éclairé. On pourrait juger un léger manque de contraste qui faitr perdre du volume aux clichés. De nuit, l’écran s’éclaire pour une meilleure capture. Le rendu est alors moins sympa. On perd aussi des détails dans ces conditions lumineuses.

Selfie – iPhone 16 Plus // Source : Frandroid Selfie portrait – iPhone 16 Plus // Source : Frandroid Selfie portrait nuit – iPhone 16 Plus // Source : Frandroid Selfie nuit – iPhone 16 Plus // Source : Frandroid

Vidéo

Pour la vidéo, l’iPhone 16 Plus est une solide référence, à l’instar des précédentes générations d’iPhone. Filmer en 4K à 60 FPS, c’est la certitude d’avoir des vidéos détaillées, dynamiques et particulièrement nettes. C’est valable avec la caméra grand-angle, mais aussi avec l’ultra grand-angle. La stabilisation est très efficace.

iOS 18, c’est moins bien sans Apple Intelligence

Pour la section logicielle, iOS 18 est bien entendu de sortie avec les nouveautés dont nous nous sommes déjà largement fait l’écho comme dans l’édito signé par Ulrich Rozier.

Cette mise à jour peut donc être qualifiée de majeure puisque Apple a longtemps limité au maximum les possibilités de personnalisation de son système d’exploitation afin d’en garantir la stabilité et une expérience optimale.

Mais iOS s’est progressivement ouvert et cette nouvelle mouture apporte des possibilités qui se rapprochent de celles offertes par Android voire les dépassent. L’utilisateur peut désormais placer librement les icônes de son iPhone et même en modifier la couleur. Le centre de contrôle évolue considérablement pour améliorer votre quotidien.

Au-delà de la personnalisation, les nouveautés vont bon train et touchent, à différents niveaux, toutes les applications natives d’iOS. Photos affiche ainsi une interface largement remaniée, un gestionnaire de mots de passe fait son apparition. Mais il y a un MAIS !!!

Apple Intelligence qui devrait être déployée aux USA d’ici quelques semaines ne le sera pas sur les iPhone commercialisés en Europe avant au mieux l’année prochaine.

Pour rappel, il s’agit de la bannière derrière laquelle se rangent de nouvelles fonctionnalités animées par l’IA. Elles se distinguent par leur fonctionnement « on-device » mettant particulièrement à contribution le NPU du smartphone et sa RAM. Autant dire que l’iPhone 16 Plus est prêt. Mais Apple Intelligence devra atteindre la signature par Apple par les actes réglementaires européens.

En attendant, iOS 18 s’est montré particulièrement stable et réactif, ce qui n’a pas toujours été le cas sur les toutes premières versions d’un OS d’Apple.

Audio

Traditionnel point fort des dernières générations d’iPhone, la puissance des deux haut-parleurs de ce 16 Plus est bien au rendez-vous. De quoi sonoriser une pièce et ce d’autant plus que le rendu sonore est équilibré et étonnamment riche. En matière de captation, il y a du neuf.

On trouve ainsi la capture audio spatiale pour une plus grande immersion avec les AirPods de dernière génération notamment. L

Le mixage audio fait aussi son apparition pour distinguer les voix des bruits de fond lors de l’enregistrement de vidéos. La réduction du bruit du vent est encore améliorée.

Autonomie

L’iPhone 15 Plus, et avant lui le 14 Plus, ont marqué les esprits par leur excellente autonomie. Autant dire que l’iPhone 16 Plus est particulièrement attendu au tournant sur ce plan.

Les choses commencent bien avec l’intégration d’une batterie à la capacité nettement majorée. En effet, elle passe de 4383 mAh sur le 15 Plus à 4674 mAh sur son successeur. Sachez qu’Apple ne communique jamais officiellement ces chiffres, ils proviennent de différentes sources comme les premiers spécialistes ayant démonté les smartphones ou ayant accès aux cahiers des charges reçus par certains fournisseurs.

Toujours est-il que nous sommes face à une belle augmentation, mais comment cela se traduit-il sur l’autonomie ? Nous avons lancé SmartViser, notre outil de test habituel qui, pour rappel, exécute un protocole spécifique établi par nos soins.

Apple iPhone 16 Plus // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Il estime l’autonomie de l’iPhone 16 Plus à 11h42, ce qui est en-dessous de la concurrence. Un temps de fonctionnement honnête qui permet de résister sans trop de crainte de la panne sèche durant une très grosse journée d’utilisation. Mais la concurrence parvient à faire beaucoup mieux. Évoquons à nouveau le Samsung Galaxy S24+ qui affiche 3 heures de mieux face au même protocole.

Pour la recharge, ce n’est pas vraiment la course en avant du côté d’Apple. La puissance admissible en filaire demeure limitée à 25 Watts et sans surprise aucun bloc secteur n’accompagne l’iPhone 16 Plus. On trouve simplement un long câble USB-C tressé de belle facture.

Pour notre test, nous avons utilisé un bloc de 30 Watts compatible avec la norme PowerDelivery. Dans ces conditions, nous avons effectivement dépassé les 50 % de charge en 30 minutes comme le promet Apple. Mais la suite est nettement plus laborieuse puisqu’il nous a fallu au total plus 90 minutes pour atteindre les 100 %. Nous sommes loin des ténors du marché sur ce plan en s’alignant sensiblement sur les temps de passage du Samsung Galaxy S24 Plus

Pour trouver du neuf côté recharge, il faut s’intéresser au sans-fil. L’iPhone 16 Plus accepte désormais 25 W en entrée (même puissance qu’en filaire donc), mais pour cela il faut impérativement utiliser la nouvelle version du socle de charge aimanté Apple MagSafe. Avec un socle au standard Qi2, le smartphone se cantonne à 15 W.

Connectivité

L’arrivée de la nouvelle plateforme A18 se concrétise par une partie radio mise au goût du jour. Le modem 5G offre une large couverture en matière de bandes de fréquences et des débits théoriques améliorés avec en prime une consommation électrique optimisée. Le Wi-Fi 7 fait son apparition pour, selon la marque, des débits multipliés par deux par rapport au Wi-Fi des iPhone 15 ainsi que des latences réduites.

Ce petit monde est diablement efficace. Nous avons tutoyé la barre des 1 Gbps en 5G en région parisienne. Rien de particulier à signaler du côté GPS, Plan trouve très rapidement notre position en sortant d’une station de métro.

Les appels téléphones sont de qualité, notre voix parvenant de matière très claire à nos interlocuteurs même en marchant d’un bon pas dans les animés rues parisiennes.

Prix et disponibilité

La gamme débute à 1119 € en 128 Go, une capacité sans doute un peu faible en 2024, pour s’achever à 1499 € en 512 Go avec une version intermédiaire offrant 256 Go de stockage et coûtant 1249 €.

Des tarifs toujours élevés qui n’étonneront sans doute pas les aficionados de la marque. Rappelons à ce titre que le Samsung Galaxy S24+ est vendu 1169 € en 256 Go et 1289 € en 512 Go soit une différence de prix à capacité égale de respectivement 80 et 210 €.

La version 512 Go est donc vraiment très onéreuse par rapport à la concurrence. Petite satisfaction tout de même, Apple n’a pas augmenté ses tarifs par rapport à l’année dernière.

L’iPhone 16 Plus est disponible en 5 couleurs plutôt séduisantes même si le blanc de notre exemplaire de test ne devrait pas vraiment faire tourner les têtes sur son passage.