Test de l’iPhone 16 Pro : pourquoi il est important d’attendre

iPhone 16 Pro // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

L’iPhone 16 Pro représente ce qu’Apple sait faire de mieux en 2024. Alors que les changements extérieurs semblent minimes, ce nouveau modèle cache de nombreuses améliorations sous le capot. Avec un écran légèrement agrandi, une puce plus puissante et de nouvelles fonctionnalités photo et vidéo, Apple cherche à vous convaincre de passer à la nouvelle génération.

Mais ces évolutions sont-elles suffisantes pour justifier un investissement de plus de 1000 euros ?

En tant qu’utilisateur de longue date de la gamme iPhone Pro, j’ai abordé ce test avec un regard particulièrement critique. Ayant eu entre les mains chaque itération depuis le lancement de la série Pro, j’ai pu suivre de près l’évolution de la gamme. Je suis particulièrement exigeant en ce qui concerne les améliorations en matière de photographie, de performances et d’expérience utilisateur, car ce sont ces aspects qui justifient, à mes yeux, l’investissement dans un modèle Pro.

Apple iPhone 16 Pro Fiche technique

Modèle Apple iPhone 16 Pro Dimensions 71,5 mm x 149,6 mm x 8,25 mm Taille de l’écran 6,3 pouces Définition 2622 x 1206 pixels Densité de pixels 460 ppp Technologie OLED SoC Apple A18 Pro Puce graphique Apple GPU Stockage interne 256 Go, 512 Go, 1024 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 48 Mp

Capteur 2 : 48 Mp

Capteur 3 : 12 Mp Capteur photo frontal 12 Mp Définition enregistrement vidéo 4K @ 120 fps Wi-fi Wi-Fi 7 Bluetooth 5.3 5G Oui NFC Oui Capteur d’empreintes Non Type de connecteur USB Type-C Poids 199 g Couleurs Noir, Blanc, Rose, Gris Fiche produit

L’exemplaire de ce test a été acheté par Humanoid.

Apple iPhone 16 Pro Design et ergonomie

À première vue, l’iPhone 16 Pro ressemble beaucoup à l’iPhone 15 Pro. On retrouve le même design aux bords plats en titane, qui confère au smartphone une allure premium et robuste. Cependant, en y regardant de plus près, on remarque quelques changements subtils, mais importants.

La première différence concerne les dimensions. L’iPhone 16 Pro est légèrement plus grand que le 15 Pro, avec une hauteur de 149,6 mm (+3 mm) et une largeur de 71,5 mm (+0,9 mm). Cette augmentation de taille s’explique par l’agrandissement de l’écran, qui passe de 6,1 à 6,3 pouces de diagonale.

iPhone 16 Pro // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

Malgré cette croissance, Apple a réussi à conserver une excellente prise en main grâce à l’affinement des bordures autour de l’écran. Les « bezels » ne mesurent plus que 1,2 mm d’épaisseur, contre 1,71 mm sur le modèle précédent. Cela permet d’offrir plus d’espace d’affichage sans trop impacter l’ergonomie globale du smartphone.

iPhone 16 Pro // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

Le poids de l’appareil a légèrement augmenté, il passe à 199 grammes. C’est 17 % de plus que l’iPhone 16 standard, mais la différence reste acceptable au quotidien. La sensation premium du titane compense largement ce léger surpoids. Surtout, c’est bien mieux que les précédentes itérations qui étaient trop lourdes.

iPhone 16 Pro // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

Apple propose quatre coloris cette année : Titane Noir, Titane Blanc, Titane Naturel et la nouvelle teinte Titane Désert. Cette dernière apporte une touche d’originalité bienvenue, qui oscille entre le bronze et l’or rosé selon la lumière. Personnellement, j’aurais aimé profiter des couleurs plus vives des versions standards que je trouve trop ternes.

Le dos en verre dépoli conserve son aspect mat élégant, limitant les traces de doigts. C’est doux et agréable en main. Personnellement, je suis team coque externe, je n’ai donc pas beaucoup l’occasion de profiter de ce verre dépoli, c’est dommage.

La qualité de fabrication reste, sans surprise, au sommet. Aucun jeu n’est perceptible entre les différents éléments, et les finitions sont irréprochables. L’iPhone 16 Pro conserve sa certification IP68, il est donc protégé contre l’eau et la poussière.

iPhone 16 Pro // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

Un changement important concerne l’ajout d’un nouveau bouton dédié à l’appareil photo, situé sur la tranche droite en dessous du bouton d’alimentation. Ce « Camera Control » introduit de nouvelles possibilités pour la prise de vue, que nous détaillerons plus loin.

Le port Lightning avait déjà définitivement laissé sa place à l’USB-C, c’est une nouveauté bienvenue pour ceux qui switchent depuis un ancien iPhone. On regrette cependant l’absence persistante d’un lecteur d’empreintes, Apple mise toujours exclusivement sur Face ID pour le déverrouillage biométrique. On aimerait avoir le choix entre les deux technologies.

Il est indéniable que le design de l’iPhone 16 Pro est une réussite sur le plan technique et esthétique. Apple a peaufiné chaque détail. Le cadre en titane, introduit avec la génération précédente, confère au smartphone une sensation de qualité premium inégalée dans l’industrie. Les bords affinés autour de l’écran permettent d’augmenter la surface d’affichage sans compromettre l’ergonomie globale. Chaque élément, du placement des boutons à la texture du verre dépoli au dos, témoigne d’une réflexion poussée sur l’expérience utilisateur.

Cependant, on ne peut s’empêcher de ressentir une certaine frustration face au manque de prise de risque dans l’évolution du design. Depuis l’iPhone X, lancé en 2017, Apple semble s’être enfermé dans un carcan esthétique dont il peine à s’extraire.

Les changements d’une génération à l’autre sont souvent si subtils qu’ils passent inaperçus. On pourrait souhaiter voir la marque prendre plus de risques, explorer de nouvelles formes ou des concepts plus avant-gardistes pour redéfinir ce qu’un smartphone peut-être.

La stratégie d’Apple qui consiste à maintenir un design familier n’est pas le fruit du hasard. Elle répond à plusieurs impératifs : maintenir une cohérence de la gamme pour faciliter la production et la réparation, capitaliser sur un design reconnu et apprécié des consommateurs, et concentrer les ressources sur l’innovation interne plutôt que sur des changements esthétiques radicaux.

De plus, cette approche permet à Apple de conserver une forte identité visuelle dans un marché saturé. Néanmoins, cette prudence laisse le champ libre à des concurrents qui peuvent prendre plus de risques pour capturer l’imagination des consommateurs en quête de nouveauté. C’est ce que l’on observe chez Huawei, Honor, Xiaomi… en termes de matériaux, de coloris, de formes et ainsi de suite.

Malgré l’apparente stagnation du design extérieur, il est important de noter qu’Apple a réalisé de nombreuses modifications internes sur l’iPhone 16 Pro. C’est ce que l’on peut constater en regardant les divers démontages.

Ces changements, bien qu’invisibles à l’œil nu, laissent présager des évolutions significatives pour les futures générations. C’est une optimisation constante des composants internes. Apple est à la recherche d’une meilleure efficacité énergétique qui pourraient ouvrir la voie à des transformations plus radicales dans un avenir proche.

On peut imaginer que ces efforts se traduiront par des appareils encore plus fins, plus légers… Ces améliorations pourraient être les prémices d’une refonte plus importante du design. Qui sait… peut-être dès la prochaine génération ou celle d’après.

Apple iPhone 16 Pro Écran

L’écran de l’iPhone 16 Pro marque une évolution subtile par rapport à son prédécesseur. Apple a augmenté la taille de l’écran à 6,3 pouces, il est donc un peu plus long. La définition et donc la résolution ont été ajustées en conséquence pour maintenir une densité de pixels élevée. Bref, l’affichage est net.

iPhone 16 Pro // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

La technologie Oled reste au cœur de cet écran, elle offre des noirs profonds et des couleurs vibrantes. Apple revendique une luminosité maximale de 2000 nits en extérieur, ce qui promet une excellente lisibilité même en plein soleil. Le taux de rafraîchissement adaptatif, de 1 à 120 Hz, est toujours là.

Il est important de noter que dans le contexte de ce test, nous n’avons pas pu utiliser notre sonde colorimétrique habituelle pour effectuer des mesures précises de luminosité, de fidélité des couleurs et de contraste.

Ces données techniques seront ajoutées plus tard. Néanmoins, sur la base de notre expérience utilisateur, l’écran de l’iPhone 16 Pro est excellent. Aucun point faible identifié.

Apple iPhone 16 Pro Camera Control

Le nouveau bouton « Camera Control » est l’un des changements les plus notables de l’iPhone 16 Pro. Déjà, parce qu’il est visible. Il est situé sur la tranche droite, juste en dessous du bouton d’alimentation, il offre de nouvelles possibilités pour le contrôle de l’appareil photo. C’est devenu une habitude d’Apple d’ajouter des boutons « physiques », on est loin du minimanisle vanté par Steve Jobs.

Mais contrairement à ce que son nom pourrait laisser penser, il ne s’agit pas d’un simple bouton, mais d’une surface tactile dotée d’un retour haptique.

Son fonctionnement se décline en plusieurs gestes :

Une pression simple lance l’application Appareil photo ou déclenche la prise de vue.

Une pression prolongée démarre l’enregistrement vidéo.

Un double tap active la mise au point.

Des glissements permettent de zoomer, régler l’exposition ou changer de mode de prise de vue.

L’idée d’Apple est de simplifier l’utilisation de l’appareil photo, en particulier pour les prises de vue à une main ou dans des positions délicates. Cependant, l’efficacité de cette nouvelle commande divise.

iPhone 16 Pro // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

D’un côté, elle offre beaucoup de polyvalence et rappelle l’expérience des appareils photo traditionnels (ou aux smartphones Sony Xperia). Les photographes habitués à un déclencheur physique apprécieront ce retour aux sources. De plus, la possibilité de zoomer ou d’ajuster l’exposition sans toucher l’écran peut s’avérer pratique dans certaines situations.

iPhone 16 Pro // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

De l’autre, son positionnement ne fait pas l’unanimité. En mode paysage, le bouton se trouve naturellement sous l’index, mais son utilisation peut s’avérer moins intuitive en mode portrait. J’ai eu des déclenchements accidentels ou des modifications involontaires du zoom lors de la prise en main du smartphone.

Notez que j’ai également eu des difficultés à l’utiliser, surtout avec une coque non officielle. Donc, faites attention à la coque que vous achèterez. Il faut vérifier qu’elle soit compatible MagSafe, mais aussi qu’elle permette de bien utiliser Camera Control.

Les premières utilisations ne sont pas aussi intuitives que l’on pouvait espérer, on a du mal à zoomer avec quelques ratés. On s’y fait à la longue, ça devient un réflexe. On peut heureusement mixer avec l’utilisation tactile, qui continue d’être là.

Il faut également noter que le « Camera Control » fonctionne avec les applications tierces via une API dédiée. Cela signifie que des apps comme Instagram ou Snapchat pourront exploiter cette nouvelle fonctionnalité, ce qui pourrait élargir son champ d’application au-delà de l’app Appareil photo native.

iPhone 16 Pro // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

Par contre, le bouton devient bien moins pratique en mode portrait, l’annulaire se pose sur le bouton avec la main gauche, et les actions sont plus difficiles à actionner. Avec la main droite, c’est le pouce qui n’a pas la bonne amplitude d’action pour pouvoir utiliser le tactile. Bref, en mode portrait, c’est moins pratique.

iPhone 16 Pro // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

Pour ceux qui ne seraient pas convaincus, Apple a prévu la possibilité de désactiver complètement le « Camera Control » dans les paramètres. Il est également possible de le reconfigurer pour lancer d’autres applications ou fonctions rapides.

Bref, l’utilité du « Camera Control » dépendra largement des habitudes de chaque utilisateur. S’il nécessite une période d’adaptation, il peut être utile s’il est bien maîtrisé. J’aime bien l’utiliser, car je stabilise mieux l’appareil en évitant de toucher l’écran pour le déclenchement… ce qui se traduit par moins de vibrations.

Mais, avec un peu de recul, j’ai bien peur que ce qu’il se passe soit comme le bouton d’Action, peu de gens ont pris le temps de le personnaliser et de l’utiliser efficacement.

Apple iPhone 16 Pro Performances

Au cœur de l’iPhone 16 Pro bat la nouvelle puce A18 Pro. Cette puce, gravée en 3 nanomètres, promet de meilleures performances et une efficacité énergétique améliorée. Jusque-là, rien de nouveau.

Évidemment, dans les faits, les gains sont perceptibles, mais peut-être pas aussi révolutionnaires qu’Apple voudrait nous le faire croire.

Les benchmarks confirment une augmentation de puissance brute. Sur Geekbench 6, l’iPhone 16 Pro atteint un score de 3369 en single-core et 8289 en multi-core, soit une amélioration d’environ 16 % par rapport à l’A17 Pro. Ces chiffres placent l’iPhone 16 Pro en tête des smartphones les plus puissants du marché, il dépasse la concurrence Android. En attendant les futures puces de MediaTek et Qualcomm.

Dans l’utilisation quotidienne, cette puissance se traduit par une fluidité absolue. Les applications s’ouvrent instantanément, le multitâche est impeccable, et même les tâches les plus exigeantes comme l’édition vidéo 4K sont gérées sans broncher. Les jeux les plus gourmands tournent avec des framerates stables, même avec les réglages graphiques poussés au maximum.

iPhone 16 Pro // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

Mais la vraie nouveauté de l’A18 Pro réside dans son Neural Engine amélioré, conçu pour les tâches d’intelligence artificielle. Apple promet des capacités de traitement IA sur l’appareil nettement supérieures, ouvrant la voie à de nouvelles fonctionnalités comme la génération de texte avancée ou l’édition d’images assistée par IA. Malheureusement, au moment de ce test, ces fonctionnalités ne sont pas encore pleinement exploitées, ce qui nous empêche d’évaluer leur réel impact.

La puce A18 Pro est censée également apporter des améliorations notables en termes d’efficacité énergétique. Malgré sa puissance accrue, l’iPhone 16 Pro affiche une autonomie légèrement supérieure à celle de son prédécesseur. Un point abordé un peu plus loin dans le test.

Un point particulièrement important concerne les performances thermiques. Contrairement à certains modèles Android haut de gamme qui ont tendance à chauffer sous forte charge, l’iPhone 16 Pro garde une température correcte, même lors de sessions de jeu prolongées ou d’encodage vidéo. Pas de throttling (baisse des performances au fur et à mesure que ça chauffe), en tout cas pas perceptible, ce qui est une prouesse.

iPhone 16 Pro // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

Par contre, ne soyez pas étonnés qu’il fausse 24 à 48 heures après le premier démarrage, il effectue des calculs en tâche de fond. Cela serait lié à l’indexation des données.

Enfin, il convient de souligner que si les gains de performances brutes peuvent sembler modestes d’une génération à l’autre, c’est aussi parce que l’A17 Pro était déjà largement surdimensionné pour la plupart des usages. L’A18 Pro est davantage une puce tournée vers l’avenir, conçue pour supporter les futures mises à jour iOS et les applications toujours plus gourmandes des années à venir.

Pour l’utilisateur lambda, la différence de performances avec un iPhone 15 Pro sera probablement imperceptible aujourd’hui, mais pourrait se révéler importante dans 2 ou 3 ans.

Apple iPhone 16 Pro Photo et vidéo

La photographie a toujours été un point fort de la gamme iPhone Pro, et le 16 Pro ne déroge pas à la règle. Contrairement à la croyance populaire, Apple n’est pas forcément le meilleur, mais il est bon partout.

iPhone 16 Pro // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

Cette année, Apple a apporté des améliorations à son système de triple caméra, tout en introduisant de nouvelles fonctionnalités logicielles qui élargissent les possibilités créatives.

Les photos d’exemple ont été compressées évidemment

Le module principal conserve son capteur de 48 mégapixels, mais bénéficie d’un nouveau traitement d’image.

Comme vous pouvez le voir, les photos gagnent en netteté et en dynamisme, particulièrement dans des conditions de faible luminosité. Le pixel binning 4-en-1 produit des images de 12 mégapixels d’une très bonne qualité, avec un niveau de détail impressionnant et une plage dynamique étendue.

Alors, le traitement HDR est parfois excessif. Si cette technologie est censée améliorer la plage dynamique des images, j’ai constaté qu’elle a tendance à être surexploitée dans certaines situations. Le résultat ? Des photos qui manquent parfois de punch et de contraste naturel.

Les scènes à fort contraste, comme un coucher de soleil ou un paysage urbain nocturne, perdent en dramatisation et en atmosphère. Les ombres sont systématiquement éclaircies, les hautes lumières atténuées, ce qui conduit à une certaine uniformisation de l’image.

Bien que cela puisse révéler plus de détails, on s’éloigne souvent de la réalité de la scène telle que perçue par l’œil humain. Cette approche « one size fits all » du HDR est un peu frustrante, surtout quand on recherche une reproduction fidèle de l’ambiance lumineuse.

L’ultra grand-angle connaît une évolution importante, passant d’un capteur 12 MP à un impressionnant 48 MP. Cette augmentation de la définition se traduit par des images plus détaillées et moins bruitées, surtout en basse lumière.

La correction de la distorsion a également été améliorée, cela réduit les déformations aux bords du cadre. Franchement, je vais sans doute utiliser un peu plus cette optique.

Le téléobjectif x5 équipe désormais tous les modèles Pro, y compris le 16 Pro standard. C’est une longueur focale bienvenue, elle offre une bien meilleure polyvalence. La qualité des images zoomées est bien meilleure, avec un bon niveau de détail et une stabilisation efficace. Même en faible luminosité.

D’ailleurs, le mode nuit a été significativement amélioré sur tous les objectifs. Les temps d’exposition sont plus courts, cela réduit les risques de flou, tout en conservant un excellent niveau de détail et une belle gestion du bruit.

Comme vous pouvez le voir, les photos nocturnes sont plus naturelles, avec des couleurs plus fidèles à la réalité.

Le mode portrait bénéficie de l’intelligence artificielle de l’A18 Pro pour une meilleure détection des contours et un bokeh plus naturel. La possibilité de modifier le point de focus après la prise de vue est désormais plus précise, permettant des ajustements fins de la profondeur de champ.

Malgré tout, les erreurs sont toujours présentes, il y a des loupés sur certaines photos, dont celle avec le x5.

La nouvelle fonctionnalité « ProRAW HDR » combine plusieurs expositions pour créer des images raw avec une plage dynamique étendue.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Le mode vidéo connaît également des améliorations notables. L’enregistrement en 4K à 120 fps est désormais possible, permettant des ralentis spectaculaires en haute résolution. Le mode Cinématique prend en charge le 4K HDR, pour des vidéos au rendu encore plus cinématographique.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

N’oublions par l’introduction du « Camera Control », le nouveau bouton dédié à l’appareil photo, mais on a déjà dédié une partie à ce sujet plus haut.

Le traitement d’image assisté par l’IA de l’A18 Pro se fait sentir dans tous les aspects de la photographie. La réduction du bruit, l’amélioration des détails et la correction des couleurs sont plus sophistiquées que jamais, cela permet d’obtenir des images d’une qualité constante dans une variété de situations. C’est ce que l’on aime avec l’iPhone, on est rarement déçus par les clichés que l’on prend.

Apple a également introduit de nouveaux outils d’édition directement dans l’application Photos. La possibilité de modifier les styles photographiques pendant et après la prise de vue, d’ajuster finement l’éclairage des portraits, ou encore d’utiliser des filtres IA pour transformer radicalement l’ambiance d’une photo. Cela rend l’utilisation d’application tierce moins utile.

Malgré toutes ces améliorations, il faut reconnaître que la différence avec l’iPhone 15 Pro n’est pas toujours flagrante. Dans des conditions d’éclairage idéales, les deux générations produisent des résultats très similaires.

C’est dans les situations difficiles – faible lumière, sujets en mouvement, forts contrastes – que le 16 Pro prend réellement l’avantage.

Apple iPhone 16 Pro Logiciel

Si vous avez lu mon édito, vous connaissez mon avis sur la question. Je pense qu’iOS 18 est une étape importante dans l’histoire du système d’exploitation mobile d’Apple.

Pour aller plus loin

Le changement le plus important d’Apple cette année se trouve là où on ne l’attendait pas

Longtemps critiqué pour sa rigidité, iOS a fait un grand saut vers une personnalisation poussée. Ce changement de paradigme est à la fois surprenant et rafraîchissant, cela montre qu’Apple est capable d’évoluer en réponse aux demandes de ses utilisateurs.

iPhone 16 Pro // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

Par exemple, la fonctionnalité dont mes amis parlent le plus, sur iOS 18, est sans conteste le placement libre des icônes sur l’écran d’accueil. Après des années de grille rigide, cette liberté offre un contrôle sans précédent sur l’apparence de leur iPhone. Cela peut vous faire sourire si vous avez un Android, et j’avoue avoir été sceptique au début. Cependant, l’implémentation d’Apple est remarquablement bien pensée.

Le système de teinte unifiée est particulièrement impressionnant. En analysant en temps réel les couleurs dominantes du fond d’écran pour harmoniser l’ensemble des icônes, Apple réussit de conserver une cohérence visuelle malgré la personnalisation.

Le redimensionnement dynamique des icônes est aussi bienvenu. En supprimant le texte sous les icônes et en les agrandissant, l’interface gagne en impact visuel. Apple a mis en place un système de reconnaissance de formes, et c’est efficace.

La refonte du Centre de contrôle est peut-être ce que je préfère et c’est certainement la fonction la plus sous-estimée d’iOS 18. On peut transformer le Centre de contrôle en un véritable cockpit personnalisable, avec une intégration et une cohérence visuelle typiquement Apple. C’est un parfait exemple de la façon dont Apple peut s’inspirer de la concurrence tout en apportant sa propre touche distinctive.

Les modifications apportées à l’écran de verrouillage, notamment la possibilité de personnaliser les raccourcis rapides, ça aussi, c’est bienvenue. Le fait de pouvoir intégrer des applications tierces aussi profondément dans l’expérience de base de l’iPhone est un changement important dans la philosophie d’Apple.

Malgré toutes ces nouveautés, iOS 18 reste fondamentalement reconnaissable. L’interface reste fluide, intuitive et cohérente, même lorsqu’elle est fortement personnalisée.

On peut aimer ou détester, mais force est de constater qu’iOS 18 est très complet. L’époque où Android cultivait d’importantes différences est révolue. Aujourd’hui, on peut à peu près faire ce que l’on veut avec iOS. D’ailleurs, on peut critiquer l’UE, mais iOS peut désormais profiter d’app store tiers, dont l’Epic Games Store pour installer Fortnite ou d’autres jeux. Et ça, c’est désormais comme sur Android.

Apple iPhone 16 Pro Apple Intelligence

Apple Intelligence représente l’entrée tant attendue d’Apple dans l’ère de l’intelligence artificielle générative.

Annoncée comme une révolution pour l’écosystème iOS, cette suite de fonctionnalités IA promet de transformer l’interaction des utilisateurs avec leurs appareils Apple, en particulier l’iPhone 16 Pro.

Au cœur d’Apple Intelligence, se trouve un modèle de langage développé en interne par Apple, conçu pour fonctionner principalement sur l’appareil lui-même. Cette approche « on-device » est typique de la philosophie d’Apple, elle doit privilégier la confidentialité et la rapidité d’exécution. Si les calculs sont faits à distance, Apple explique faire ça proprement.

Pour aller plus loin

Tournée vers les iPhone 16, la nouvelle bêta d’iOS 18.1 est disponible, mais probablement pas pour vous

Lancé avec iOS 18.1, Apple Intelligence promet monts et merveilles : amélioration de la rédaction, nettoyage intelligent des photos, vidéos de vos souvenirs, Genmoji, générateur d’images, recherche en langage naturel, gomme magique, stylo magique, enregistreur sur le téléphone, Visual Intelligence, ChatGPT en natif par la suite… Bref, l’IA à toutes les sauces, directement intégrée à votre iPhone.

Les fonctionnalités d’Apple Intelligence couvrent un large éventail d’applications. Dans l’app Messages, par exemple, elle pourra suggérer des réponses contextuelles intelligentes ou même rédiger des messages entiers basés sur une simple requête. Pour la productivité, elle peut résumer de longs documents ou emails, extraire les points clés de réunions enregistrées, ou générer du contenu pour des présentations. Dans Photos, l’IA pourra effectuer des modifications complexes comme le déplacement ou la suppression d’objets dans une image, tout en préservant le réalisme de la scène (notez que Google fait déjà ça avec la gomme magique).

Cependant, tout ça est beau sur le papier. Le lancement d’Apple Intelligence est compliqué, particulièrement en Europe. En raison de réglementations strictes sur l’IA et la protection des données personnelles, notamment le Digital Markets Act de l’UE, Apple a dû retarder le déploiement de certaines fonctionnalités d’Apple Intelligence dans l’Union européenne. Cette situation est frustrante.

Bref, le plein potentiel d’Apple Intelligence reste à découvrir. Apple n’a fourni aucun calendrier précis ni de détails sur les fonctionnalités qui seront effectivement disponibles dans l’UE. Dans ce contexte, il serait imprudent et trompeur d’évaluer Apple Intelligence. Tant que ces fonctionnalités ne sont pas concrètement implémentées et utilisables, elles restent du domaine de la spéculation et du marketing.

À l’heure où j’écris ces lignes, Apple Intelligence n’est même pas disponible aux États-Unis. La mise à jour outre-Atlantique est prévue pour le mois de novembre 2024. Mais certaines fonctionnalités arriveront même plus tard, courant 2025.

Apple iPhone 16 Pro Audio

Apple a fait quelques progrès du côté de l’audio. Le système de haut-parleurs stéréo offre un son un peu plus riche et plus équilibré. Les basses sont plus profondes et mieux définies, tandis que les médiums et les aigus restent clairs et précis, même à volume élevé. J’ai remarqué que la séparation stéréo est également plus prononcée.

Sur le plan de la capture audio, l’iPhone 16 Pro introduit un nouveau système de microphones qui promet d’améliorer significativement la qualité des enregistrements. Apple a intégré un total de quatre microphones, optimisés pour capturer un son spatial et directionnel.

Cette configuration permet non seulement d’enregistrer des vidéos avec un son plus immersif, mais offre également de nouvelles possibilités pour les créateurs de contenu. La fonction de mixage audio en post-production, rendue possible grâce à ces nouveaux micros et à la puissance de traitement de l’A18 Pro, permet de séparer et d’ajuster les différentes sources sonores après l’enregistrement. C’est une fonctionnalité qui pourra s’avérer particulièrement intéressante.

Apple iPhone 16 Pro Autonomie

L’autonomie de l’iPhone 16 Pro est censée par une amélioration notable. D’après Apple. Grâce à une batterie légèrement plus grande et une meilleure efficacité énergétique.

C’est difficile de comparer avec mon iPhone 15 Pro, car ce dernier a déjà plus de 400 cycles de charge et 88 % de capacité restante. Le 16 Pro marque donc une différence par rapport à mon expérience.

Dans mes tests intensifs, avec de la navigation web, du streaming vidéo, de la photographie et des jeux, l’iPhone 16 Pro tient très bien. Ce n’est sans doute pas le meilleur de la catégorie, mais l’autonomie n’est pas un point faible sur l’iPhone 16 Pro.

En ce qui concerne la charge, Apple maintient sa position conservatrice. L’iPhone 16 Pro supporte théoriquement une charge filaire de 27 W via USB-C, ce qui permet de récupérer environ 50 % de batterie en 30 minutes. C’est correct, mais loin derrière les performances de charge ultra-rapide offertes par certains concurrents Android.

La charge sans fil est annoncée à 25 W max. avec les chargeurs MagSafe certifiés, alors qu’elle est à 15 W avec les chargeurs Qi 2 standard. Nous n’avons pas mesuré autant, mais 15 W avec notre matériel Qi2.

Un aspect intéressant de la gestion de la batterie sur l’iPhone 16 Pro est l’amélioration de la fonction de charge optimisée. On peut aussi bloquer le niveau de charge, comme une voiture électrique, ou laisser l’iPhone gérer sa charge à 80 % jusqu’au moment où vous en avez généralement besoin. Cela permet de préserver la santé de la batterie à long terme, notamment pour ceux qui gardent leur téléphone plusieurs années ou le rechargent fréquemment au cours de la journée (comme moi, plus de 400 cycles par an). Vous pouvez aussi choisir de bloquer le niveau de charge à 90 %, par exemple.

Apple iPhone 16 Pro Connectivités

L’iPhone 16 Pro a une nouveauté que l’on peut mentionner ici, c’est le Wi-Fi 7, une norme encore peu répandue en 2024. Bien que son utilité immédiate soit limitée, faute de matériels compatibles largement déployées, c’est une fonction dite « future-proof« .

Pour aller plus loin

Wi-Fi 7 : routeurs, cartes PC, box internet… Quel appareil compatible Wi-Fi 7 choisir ?

Le Wi-Fi 7 promet des débits théoriques nettement supérieurs et une latence réduite… En pratique, sur les réseaux Wi-Fi 6 et 6E actuels, l’iPhone 16 Pro affiche déjà d’excellentes performances.

Sur le plan de la communication cellulaire, l’iPhone 16 Pro brille par l’efficacité de son modem 5G, il offre des débits impressionnants là où le réseau le permet. Mais c’est peut-être dans la qualité des appels vocaux où j’ai été agréablement surpris.

La technologie de suppression du bruit ambiant a été affinée, ce qui rend les conversations claires, même dans des environnements bruyants. Apple évoque l’amélioration de l’algorithme de beamforming du microphone. Cela doit beaucoup aider.

Apple iPhone 16 Pro Prix et concurrence

L’iPhone 16 Pro s’inscrit dans la continuité de la politique tarifaire haut de gamme d’Apple, avec un prix de départ fixé à 1 199 euros pour le modèle 128 Go. D’ailleurs, je reste sceptique sur les 128 Go… que je trouve trop légers en 2024. Je vous déconseille de prendre seulement 128 Go.

Cette tarification place l’iPhone 16 Pro parmi les smartphones les plus chers du marché. Cependant, il est important de noter que les prix n’ont pas augmenté par rapport à la génération précédente, et je trouve que c’est une décision positive d’Apple dans un contexte économique tendu.

La grille tarifaire s’étend ensuite de manière significative selon les capacités de stockage : 1 329 euros pour 256 Go, 1 579 euros pour 512 Go, et culminant à 1 829 euros pour la version 1 To.

Sur le marché des smartphones haut de gamme, l’iPhone 16 Pro fait face à une concurrence féroce, principalement incarnée par le Samsung Galaxy S24 et le Google Pixel 9 Pro.

Ces appareils rivalisent non seulement en termes de performances brutes, mais proposent également des fonctionnalités innovantes, notamment dans le domaine de l’IA et de la photographie.

Il est intéressant de noter que, pour avoir personnellement fait le switch vers un Google Pixel, je suis tenté d’encourager les utilisateurs d’iPhone à explorer cette alternative. Le Pixel 9 Pro, en particulier, offre une expérience rafraîchissante cette année, avec une interface épurée, des fonctionnalités d’IA intégrées de manière fluide, et un appareil photo qui rivalise, voire surpasse parfois, celui de l’iPhone dans certaines conditions. Cela peut apporter un vent de nouveauté aux utilisateurs habitués à iOS, tout en conservant une expérience utilisateur cohérente et intuitive. Seriez-vous prêts à sortir de votre zone de confort ? En tout cas, vous pouvez y songer.