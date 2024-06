Apple Intelligence est si puissant qu’il peut faire des emojis

Apple permet de créer des emojis personnalisés en local via l'intelligence artificielle intégrée à iOS 18.

iOS 18 inaugure Apple Intelligence, bannière sous laquelle se regroupe une batterie de fonctions d’intelligence artificielle. Parmi elles, on a notamment les Genmojis, des emojis entièrement personnalisés.

Genmoji : des emojis créés par IA

Ces Genmojis sont créés localement depuis le clavier d’iOS 18. A la manière de Dall-E, on peut créer ses images en les décrivant. Il est aussi possible d’en fabriquer à partir des photos de correspondants. Les emojis ainsi conçus sont plutôt sympas avec la cohérence de la touche visuelle qui caractérise ces symboles.

Image Playground : la création assistée

Apple file son idée avec Image Playground. Là, on est pris par la main puisqu’il suffit de choisir des idées pour créer son image. Après avoir choisi un thème, Apple Intelligence fait apparaître une bulle entourée de concepts. On les sélectionne au fur et à mesure pour aboutir à une image générée par IA.

Les résultats montrés par Apple nous font fortement penser au service d’imagerie d’OpenAI. Le rendu est très lisse et assez monotone, sans réelle différence de patte artistique entre les créations proposées.

Image Playground est disponible dans Messages, mais aussi dans Keynote, Pages et Freeform. Cette fonction est disponible via une application dédiée. Son API est ouverte aux développeurs pour l’intégrer ailleurs.

Image Wand, pour ceux qui ne savent pas dessiner

Enfin, parlons aussi d’Image Wand, il s’agit d’une fonction disponible sur iPad et qui permet de créer une belle image à partir d’un croquis dessiné à la volée avec l’Apple Pencil.