On sait quand arrivera le nouveau Siri avec Apple Intelligence

Selon Bloomberg, le vrai Siri avec Apple Intelligence ne débarquera pas avant iOS 26.4, prévu pour mars 2026.

Le vrai Siri dopé à l’IA ne débarquera pas avant le printemps 2026. Selon Bloomberg, et plus particulièrement Mark Gurman très bien renseigné, cette nouvelle version tant attendue arrivera avec iOS 26.4, soit un an plus tard que prévu. Un retard qui illustre parfaitement les difficultés d’Apple à rattraper son retard dans la course effrénée à l’intelligence artificielle.

La firme de Cupertino a beau minimiser l’impact de ce délai, la réalité est cruelle : pendant qu’Apple peaufine son assistant, Gemini, ChatGPT, Perplexity, Copilot, Claude, eux, creusent l’écart jour après jour. La WWDC 2025 en a été la parfaite illustration, avec Apple contraint de présenter des fonctionnalités moins essentielles pour masquer l’absence criante d’une vraie révolution IA.

Des fonctionnalités prometteuses… mais lointaines

Quand il arrivera enfin, ce nouveau Siri promet d’être révolutionnaire. Apple miserait sur une fonctionnalité particulièrement ambitieuse : l’assistant pourra analyser ce qui s’affiche sur votre écran et accéder à vos données personnelles pour fournir des réponses contextuelles ultra-précises.

Vous pourriez demander à Siri « Réponds à ce message en reprenant les points abordés dans l’email d’hier » en montrant simplement votre écran. Evidemment, avec la philosophie Apple : le traitement 100 % en local de vos données. Cette vision d’un assistant vraiment intelligent fait saliver, mais elle reste encore théorique.

Apple garde un flou artistique sur la date exacte de lancement. L’équipe de développement vise mars 2026, mais ces dates restent provisoires. Les ingénieurs d’Apple savent qu’un nouveau fiasco serait fatal après les promesses non tenues de 2024.

L’aveu d’échec de Craig Federighi

Dans une rare confession publique, Craig Federighi a admis les erreurs stratégiques d’Apple. « Nous travaillions sur deux architectures Siri différentes, mais nos plans n’ont pas abouti« , reconnaît le responsable logiciel d’Apple.

Plus révélateur encore, Craig Federighi avoue : « Quand on demande à Siri de faire quelque chose, soit on peut s’y fier en toute confiance, soit on ne l’utilise plus du tout« .

Cette franchise contraste avec la communication habituelle d’Apple, toujours prompte à vanter ses innovations et à ne pas parler des échecs. Ici, l’entreprise semble enfin admettre qu’elle a pris du retard sur un marché stratégoque.

Mike Rockwell à la rescousse

Face à cette situation critique, Apple a confié les rênes de Siri à Mike Rockwell, l’homme qui a mené le Vision Pro de la conception à la commercialisation. Ce changement de direction témoigne de l’urgence ressentie en interne.

Rockwell hérite d’une équipe au moral en berne, consciente d’avoir raté le coche de l’IA générative. Sa mission ? Rattraper un retard qui se creuse chaque jour face à des concurrents comme Google, OpenAI ou Anthropic.

Le défi est colossal : quand Siri 2.0 sortira enfin en 2026, Gemini et ChatGPT auront eu deux années supplémentaires pour se perfectionner. Dans le monde de l’IA, c’est une éternité.

