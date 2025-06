Alors qu’Apple avait promis l’année dernière l’arrivée d’un Siri boosté aux grands modèles de langage, il se pourrait bien que l’assistant virtuel doive attendre le printemps 2026 avant de se réinventer.

Crédit : Apple

Le créateur de l’iPhone aurait-il loupé le virage de l’IA ? Alors que ChatGPT, Gemini et autre Deepseek règnent désormais en maître sur les ambitions de la Silicon Valley, Siri est encore et toujours aux abonnés absents. L’assistant personnel historique d’Apple a accumulé un retard préoccupant dans la course aux chatbots et cela ne risque pas de se résoudre tout de suite.

Comme croit le savoir Mark Gurman de chez Bloomberg, le « nouveau » Siri promis par Apple à la WWDC 2024 ne devrait pas arriver avant début 2026. Un véritable camouflet pour la pomme.

Apple joue la prudence

Le VPN qui débloque TOUS les sites web Avec ses 7 743 serveurs couvrant 118 pays, NordVPN est le meilleur VPN pour débloquer n’importe quel site. Ses serveurs ultra-rapides sont optimisés pour les vidéos en streaming !

D’après des sources internes interrogées par Bloomberg, les capacités tant attendues du Siri, dopé aux grands modèles de langage, arriveraient avec la version 26.4 d’iOS prévue pour mars ou avril de l’année prochaine. Une éventuelle démonstration de cette nouveauté logicielle pourrait être faite en septembre prochain à l’occasion de l’annonce des prochains iPhone, mais rien n’est encore sûr.

En effet, aucune annonce officielle n’a été faite pour le moment, toutes les sources en interne parlent sous conditions d’anonymat et tout ça paraît encore assez brumeux avec fort peu d’engagements fermes. Apple veut sans doute éviter de répéter le fiasco de ces derniers mois.

La publicité d’Apple mise hors ligne à la suite du fiasco Siri // Source : Apple

Après son annonce en juin 2024, le nouveau Siri s’est fait longtemps attendre, à tel point que certains ont commencé à crier au vaporware, qualificatif désignant un logiciel dont la sortie est très incertaine. Les retards et autres déconvenues accumulés par les équipes de l’entreprise ont créé une crise en interne et ont mené à une réorganisation profonde de l’entreprise.

Un « raté » dans la communication

Sur le sujet d’ailleurs, le Wall Street Journal et Tom’s Guide ont obtenu des ersatz de réponse de la part d’Apple. Le responsable du développement logiciel chez Apple s’est défendu d’avoir fait une « démo bidon », expliquant seulement que le taux d’erreur de cette nouvelle version de Siri était encore trop élevé. Idem du côté de Tom’s Guide où Craig Federighi admet tout de même un « raté » dans la communication de l’entreprise.

Pour aller plus loin

Apple s’apprête à rendre Siri obsolète en Europe

Apple s’est en effet montré plus timide sur l’IA lors de la WWDC qui vient de se finir. Pas question de faire de Siri le nouveau Airpower, autre outil mythique d’Apple n’ayant jamais vu le jour.