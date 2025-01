Apple se réorganise : plus aucun doute sur sa grande priorité de 2025

C’est le grand mercato au sein des divisions d’Apple. Une récente restructuration de l’entreprise a mis l’intelligence artificielle au cœur des préoccupations de la firme.

Crédit : Apple

Parmi tous les grands noms du numérique aujourd’hui, Apple fait sans doute partie de ceux dont les ambitions en termes d’IA sont les plus timides. La dernière version de son système d’exploitation mobile a bien mis l’accent sur le sujet, mais les résultats se font encore attendre. Cependant, en interne, il semblerait que l’entreprise soit enfin prête à prendre le sujet au sérieux.

Comme le détaille le toujours très bien informé Mark Gurman de chez Bloomberg, Apple a fait venir une pointure dans son équipe IA pour rattraper le retard accumulé.

Une historique de chez Apple

Kim Vorrath, une employée présente chez Apple depuis 1988, va en effet prendre les rênes d’une nouvelle équipe censée « accélérer les progrès en IA et remettre Siri au niveau ». Spécialisée dans la gestion de projet en difficulté, la responsable a auparavant supervisé le lancement du Vision Pro et participé au développement logiciel pour le tout premier iPhone.

Connue pour sa capacité à mener un projet à bien et dans les temps, Kim Vorrath a une réputation de manageuse pugnace, employant des méthodes que Steve Jobs lui-même n’aurait sans doute pas reniées. Dans son sillon, trois autres employés d’Apple ont été fléchés vers la branche IA de l’entreprise pour tenir les promesses de la firme.

Des embûches nombreuses

Le « nouveau » Siri dopé à l’intelligence artificielle se fait en effet toujours attendre, et, jusque-là, les fonctionnalités d’IA générative embarquée dans l’iPhone n’ont pas révolutionné l’usage du mobile Apple. Pire encore, le « résumé des notifications » qu’Apple a vantées en juin dernier a été désactivé dans les dernières bêta logiciel après une polémique opposant Apple à l’influente rédaction britannique de la BBC.

Les promesses faites par Apple pour son nouveau Siri sont légion. De la meilleure compréhension des informations affichées à l’écran au déterrage d’informations pratiques niché dans des emails ou des SMS, les promesses comme les embûches sont nombreuses.

En débauchant Kim Vorrath de l’équipe dédiée au Vision Pro et en la collant dans celle dédiée à l’IA, Apple semble aussi indiquer que l’avenir se trouve peut-être plus dans cette technologie que du côté de la réalité virtuelle et augmentée. Le casque pommé a en effet bien du mal à trouver son public, semblerait-il, à tel point que le volume de production d’appareils a été largement revu à la baisse dernièrement.