Un flop ? L’Apple Vision Pro ne se vend pas aux États-Unis

Le casque de réalité mixte d'Apple, l'Apple Vision Pro, ferait-il un four ? Les premiers chiffres de vente aux États-Unis sont bien en deçà des attentes, mais l'arrivée du casque à l'international pourrait changer la tendance.

L’Apple Vision Pro a été lancé en février 2024. Ce casque de réalité mixte, mêlant réalité virtuelle et augmentée, annoncé comme une révolution par Apple, ne semble pas trouver son public.

Un chiffre de vente en baisse

Le casque de réalité mixte d’Apple est vendu 3 500 dollars aux États-Unis et réalise un démarrage lent, l’entreprise n’ayant pour le moment pas encore vendu plus de 100 000 unités pour le premier trimestre. De plus, depuis son lancement, le produit est confronté à une baisse de 75% de ses ventes nationales, d’après les chiffres rapportés par Bloomberg. Selon le cabinet IDC, les ventes du casque n’augmenteront pas avant son lancement à l’international et la mise en place d’une version moins onéreuse.

L’international à la rescousse

Le lancement à l’international a commencé le 28 juin pour la Chine, le Japon et Singapour. En France, le casque sortira le 12 juillet comme en Allemagne, au Canada ou encore au Royaume-Uni. Vous pouvez vous enquérir du casque VR sur le site d’Apple pour la bagatelle de 3 999 euros. Outre son prix élevé dans une période où l’inflation n’a de cesse de grandir face à un pouvoir d’achat s’amenuisant, c’est le manque d’application sur la plateforme qui semble faire défaut à l’appareil.

Bloomberg en fait l’écho en partageant des retours mitigés qu’ont pu avoir des utilisateurs du casque. Tous saluent la prouesse technologique, mais finisse par trouver l’objet trop lourd avec trop peu d’applications. Un écho partagé par IDC : « Le succès du Vision Pro, quel que soit son prix, dépendra en fin de compte du contenu disponible », a déclaré Francisco Jeronimo, vice-président d’IDC. « Alors qu’Apple étend son produit aux marchés internationaux, il est crucial que le contenu local soit également disponible. ».

Pour le cabinet, si les chiffres venaient à s'améliorer, cela n'arriverait pas avant 2025. Si les Américains ne trouvent pas d'utilité à ce casque, le public à l'international lui fera peut-être un meilleur accueil pour peu qu'Apple améliore son offre.