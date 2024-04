Apple Vision Pro : la vérité après trois mois d’utilisation

Le casque de réalité virtuelle d'Apple, le Vision Pro, a fait couler beaucoup d'encre depuis sa sortie. Entre les promesses de la marque à la pomme et les attentes des utilisateurs, difficile de savoir ce qu'il en est réellement. C'est pourquoi Arnaud a décidé de tester le Vision Pro pendant 3 mois et de partager son avis dans une vidéo détaillée et sans concession.

Le Vision Pro d’Apple a suscité autant d’enthousiasme que de scepticisme. Trois mois après sa commercialisation, il est temps de démêler le vrai du faux autour de ce casque de réalité mixte. Après le test de Cassim, Arnaud livre son retour très complet en vidéo.

Pour rappel, le Vision Pro, c’est avant tout une prouesse technologique. Avec ses huit caméras externes, son processeur M2, ses quatre caméras internes pour le suivi oculaire, et ses écrans micro-OLED, le casque promettait une immersion sans précédent. Et sur bien des aspects, il tient ses promesses : la qualité d’image et de son est au rendez-vous, elle offre une expérience utilisateur riche et immersive. Mais, pour autant, est-ce qu’Apple a réussi son pari ?

Tant de questions

Le Vision Pro est-il fait de verre et de métal ? Le Vision Pro est-il un casque de gaming ? Le Vision Pro est-il trop cher ? Est-ce un produit de niche ? Est-ce réellement un ordinateur « spatial » ? Est-il facile à utiliser ? Pourquoi Apple s’est-il concentré sur des petites révolutions que peu de personnes sont capables de remarquer ? Beaucoup de questions sur ce produit unique en son genre. Justement, Arnaud y répond en vidéo.

Arnaud passe en revue les points forts et les points faibles du Vision Pro, en se concentrant sur les fonctionnalités les plus importantes pour les utilisateurs. Il nous parle de la qualité de l’image, du son, de la détection des mouvements, de l’ergonomie, de la batterie et de bien d’autres aspects du casque. Mais il ne s’arrête pas là : il nous révèle également les dessous de la stratégie marketing d’Apple et nous explique pourquoi le Vision Pro n’est peut-être pas le produit que l’on croit.



