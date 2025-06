Malgré le semi-échec du Vision Pro, Apple continuerait de tout miser sur la réalité augmentée

Il semblerait qu’Apple croit dur comme fer dans les lunettes connectées et autres casques de réalité augmentée. D’après de nouvelles rumeurs, la firme aurait pas moins de 7 nouveaux produits dans les tuyaux.

Apple persiste et signe. Malgré le fait que le Vision Pro n’ait pas été un franc succès critique et public, le fabricant d’iPhone continue à priori de miser sur le secteur des casques et lunettes pour les années à venir. Et ce, malgré une concurrence de plus en plus agressive.

Des rumeurs évoquées par le spécialiste de la chaîne d’approvisionnement Ming-Chi Kuo et relayé par 9to5Mac nous apprennent en effet qu’Apple aurait prévu une avalanche de nouveautés dans les 3 années à venir.

Des produits jusqu’en 2028

Avant de plonger dans le détail, il est bon de rappeler que les prédictions de Ming-Chi Kuo n’ont pas toujours été irréprochables et qu’il est bon de prendre ces informations avec une bonne dose de scepticisme, surtout quand on évoque une feuille de route qui s’étale sur 3 ans. Néanmoins, les prédictions de Kuo semblent s’aligner avec d’autres rumeurs récentes.

D’après lui, la valse des produits devrait commencer cette année avec une Vision Pro revisitée et équipée d’une puce Apple M5. Peu d’autres changements techniques seraient prévus. Pour une vraie évolution, il faudrait attendre un éventuel modèle « Air » qui serait prévu pour 2027. Plus léger, l’appareil serait également bien moins cher pour tenter de séduire le grand public. Enfin, la deuxième génération du Vision Pro serait dans les tuyaux pour mi 2028 avec, là aussi, un prix plus abordable que les 4000 € du casque actuel.

En parallèle, Apple tenterait aussi de bousculer la domination de Meta dans le domaine des lunettes connectées. Une première paire d’Apple Glass serait prévue pour la mi 2027 au plus tôt. Point d’écran ici, les lunettes serviraient surtout à analyser l’environnement pour le passer à la moulinette de l’IA. Une paire avec réalité augmentée pourrait arriver en 2028 avec une seconde dans la foulée.

Enfin, un dernier accessoire d’affichage non déterminé serait aussi dans les labos d’Apple, mais sa sortie serait tout à fait incertaine.

Une catégorie qui doit faire ses preuves

Si même la moitié de ces produits arrivent bel et bien sur le marché, cela pourrait suffire pour faire d’Apple un acteur majeur de la réalité augmentée. Comme d’habitude, la pomme semble vouloir arriver sur le marché après la concurrence, mais avec des technologies plus mûres. Ming-Chi Kuo estime que l’arrivée du constructeur sur ce marché pourrait pousser cette catégorie de produit vers les 10 millions d’unités vendus.

Reste à voir si le grand public sera au rendez-vous et si cette catégorie de produit a réellement un avenir au-delà des cercles les plus technophiles. De récentes expériences avec les lunettes Meta ont montré que de tels appareils peuvent poser d’importants problèmes de vie privée. Dans ces conditions, pas sûr que la Cnil soit très clémente.