Quand une émission américaine montre l’inquiétante réalité de l’Apple Vision Pro

L’émission « The Price Is Right » (le Juste Prix) a involontairement démontré que le Vision Pro d’Apple est totalement déconnecté.

On peut parler de malaise lors de l’émission « The Price Is Right » (le Juste Prix à la sauce américaine) du 12 mai dernier : Apple Vision Pro affiché fièrement comme lot à deviner, les candidats perplexes ont évalué le casque à 1 270 dollars maximum, alors qu’il coûte réellement… 3 499 dollars.

This is what happens when the Vision Pro shows up on The Price Is Right. pic.twitter.com/VLvUSITmhx — Justin Ryan ᯅ (@justinryanio) May 14, 2025 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Twitter avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Les candidats ont largement sous-estimé le prix du Vision Pro, ce qui a créé un moment de télé-réalité involontaire qui résume parfaitement l’échec commercial du casque.

Evidemment, c’est une séquence virale, elle a été massivement partagée sur Reddit, Threads, X… et cela révèle bien plus qu’une simple méconnaissance du produit : elle expose l’abîme entre les ambitions d’Apple et la réalité du marché.

Un casque trop cher pour conquérir

Le problème du Vision Pro ne date pas d’hier. Dès son annonce à 3 999 euros en France, les signaux d’alarme étaient évidents.

Le Vision Pro s’est avéré être un échec commercial, ne se vendant qu’à quelques centaines de milliers d’exemplaires, loin des espoirs d’Apple. Pour mettre ces chiffres en perspective, Apple n’aurait vendu qu’un 1/16e des casques Vision Pro par rapport à ses prévisions initiales.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Face à ces ventes faibles, la production aurait été réduite de moitié en novembre. L’entreprise chinoise Luxshare, qui assemble les Vision Pro est passée à 1000 casques construits tous les jours. Pire encore : Aujourd’hui la production serait complètement à l’arrêt.

Pour aller plus loin

On sait pourquoi l’Apple Vision Pro est si cher

Les prix des différentes configurations parlent d’eux-mêmes :

États-Unis : 3 499 $ (256 Go), 3 699 $ (512 Go), 3 899 $ (1 To)

France : 3 999 € (256 Go), 4 249 € (512 Go), 4 499 € (1 To)

La stratégie du plan B : un Vision Pro « abordable » ?

Face au fiasco, Apple réfléchirait à jouer sa dernière carte. Apple serait prêt à changer son fusil d’épaule et commercialiser une version plus abordable du Vision Pro, comme le rapporte plusieurs médias et spécialistes Apple. Il coûterait aux alentours de 2 000 dollars. Cette version light sacrifierait des composants pour réduire les coûts : ld casque de réalité mixte embarquerait un processeur de qualité inférieure et des matériaux moins coûteux, « il serait également dépourvu d’EyeSight, une fonction géniale qui affiche les yeux de l’utilisateur à l’extérieur du casque ».

Même avec cette stratégie de prix réduit, les attentes restent modestes. Apple s’attend à ce que les ventes de l’appareil soient au moins deux fois supérieures à celles du Vision Pro – ce qui, compte tenu des ventes actuelles, ne représenterait toujours qu’un marché de niche.