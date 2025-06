Tout le monde possède ce jeu Steam sans le savoir : c’est quoi Spacewar et pourquoi il est incontournable

Tous les membres Steam possèdent le jeu Spacewar, un jeu caché qui sert en réalité aux développeurs pour tester leur titre avec les fonctionnalités de Steam. Mais il est aussi une des clés pour comprendre le piratage et le modding de jeux sur la plateforme.

La liste de jeux disponibles sur Steam ne cesse de s’accroitre, dépassant désormais les 20 000 avec plus de 18 000 nouveaux jeux sortis sur la plateforme rien qu’en 2024. Dans cette liste, il y en a forcément quelques-uns possédés par une majorité des utilisateurs, on peut penser aux jeux Valve (Half-Life, Team Fortress 2, Counter-Strike 2) ou divers titres free-to-play ultra populaires.

Mais il en existe qu’un que tous les utilisateurs possèdent, sans le savoir, auquel il est possible de jouer avec ses amis. Il est cependant caché par défaut de votre bibliothèque Steam, et ce, pour une bonne raison : vous n’êtes pas censé y jouer.

Spacewar, un hommage de Valve pour les développeurs

C’est en 2012 que Valve a ajouté Spacewar à son catalogue. Ce jeu des années sorti en 1962 met en scène des combats de vaisseaux spatiaux dans un environnement 2D fut l’un des tout premiers jeux multijoueurs. Si le jeu est jouable par n’importe quel utilisateur, il est caché aux yeux de tous. Il est nécessaire d’entrer la commande steam://run/480 dans n’importe quel navigateur afin de l’ajouter à votre bibliothèque.

Mais ce n’est pas son but premier. Son existence sert en réalité à Steam de véritable démonstration des fonctionnalités de Steamworks, son SDK (kit de développement) à destination des développeurs de jeux. Le jeu étant entièrement fonctionnel, il est ainsi possible d’apprendre comment implémenter toutes les fonctionnalités que peut proposer Steam sur sa plateforme : matchmaking, multijoueurs, Steam Cloud, succès, invitations des amis, chat vocal et bien d’autres.

Certains développeurs ne disposant pas encore d’AppID (identification d’un projet validé par Steam), les développeurs voulant tester les différentes API proposées par Steamworks avec leurs projets en explorant le code source de Spacewar. Sauf que progressivement, l’utilisation a été détournée par d’autres types d’utilisateurs moins scrupuleux.

Un jeu détourné par les pirates et les moddeurs

Mais depuis que le piratage de jeux Steam existe, les différents développeurs de cracks ont eu une bonne idée : faire croire à Steam qu’ils sont en train de jouer à Spacewar, au lieu d’un jeu piraté, afin de contourner les différentes protections DRM mises en place par les studios. En effet, certains jeux ont intégré les différentes API Steamworks dans leur code source, il est donc nécessaire d’émuler la connexion à un serveur Steam, via l’AppID de Spacewar, afin de faire fonctionner le jeu sous le nez et à la barbe de Valve.

Les statistiques de Spacewar sur SteamDB et SteamCharts permettaient ainsi de surveiller à quel point le jeu, et donc le piratage, peut être populaire. Ainsi, à partir du 24 mars 2025, Spacewar a connu son plus grand pic de joueurs (138 516) avec la sortie de version pirate de Schedule 1, le jeu de gestion de trafic de drogue. Le dimanche 28 janvier 2024, Spacewar atteint son 2eme record de joueurs en simultané (102 705) peu de temps après la sortie de deux versions Steam crackées de Palworld, l’énorme succès de ce début d’année.

L’utilisation de Spacewar ces trois dernières années sur Steam // Source : SteamDB

On remarque aussi un autre pic le 26 février 2023 (78 193) qui coïncide avec la sortie d’une version piratée du jeu de survie Sons of the Forest, qui avait réuni plus de 400 000 joueurs en simultané le jour du lancement de son accès anticipé.

Cependant, toutes les versions piratées de jeu n’utilisent pas Spacewar pour contourner les protections DRM mises en place. Des versions « no steam » peuplent les forums warez qui ont l’avantage d’avoir retiré toute intégration de Steamworks, sans besoin de développer un serveur de vérification local complexe à développer selon les jeux.

Si on peut corréler l’utilisation de Spacewar au piratage, le jeu est aussi outil pour les moddeurs voulant ajouter des modes de jeux multijoueurs à des jeux solos. On peut notamment citer le mod multijoueur d’Outer Wilds, Quantum Space Buddies, qui se repose sur Space War pour son fonctionnement. C’est aussi le cas pour les joueurs du premier Dark Souls voulant faire revivre le jeu en ligne qui doivent adopter l’ID Steam de Spacewar en plus d’utiliser le mod DSCM (Dark Souls Connectivity Mod. Enfin, Spacewar est aussi utilisé pour des mods de Jeu à distance, permettant le jeu en ligne par écran splitté sur certains jeux ne le permettant pas.

Spacewar n’est donc pas uniquement un repaire de pirates, mais aussi un véritable outil pour les développeurs et moddeurs de jeu.

Votre café et votre dose de tech vous attendent sur WhatsApp chaque matin avec Frandroid.