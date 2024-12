Avec plus de 18 000 nouveaux jeux sortis, Steam explose son record en 2024

Plus de 19 000 nouveaux jeux auront été publiés sur Steam en 2024, un chiffre qui ne cesse d’augmenter d’année en année. Bonne ou mauvaise nouvelle pour le monde du jeu PC ?

Le jeu vidéo sur PC ne cesse de progresser, nous l’avons relaté à plusieurs reprises cette année sur Frandroid. La popularité de Steam ne fait plus aucun doute, si bien que la place pour la concurrence des autres launchers n’est plus assurée.

Alors que la plateforme a permis à ses utilisateurs de faire le bilan de leurs habitudes en 2024, elle a aussi révélé que seulement 15% du temps de jeu était réservé aux nouveautés. Mais ce chiffre n’est qu’une partie de l’équation puisqu’on sait maintenant combien de nouveaux jeux sont sortis sur Steam cette année, et c’est un nouveau record.

Presque 19 000 nouveaux jeux sortis sur Steam en 2024

Selon la plateforme de statistiques SteamDB, Steam aurait sorti plus de 18 000 nouveaux jeux en 2024. C’est une nette progression par rapport aux 14 000 nouveautés de 2023. Le chiffre devrait dépasser les 19 000 d’ici au passage à la nouvelle année.

C’est un cap impressionnant pour Steam, une progression qui ne cesse de s’accroitre d’année (hormis en 2019, seule régression de la plateforme comme le rappellent nos confrères de Gamekult). Cette profusion de nouveauté est à mettre en parallèle avec une autre statistique révélée par la plateforme : les joueurs ont joué à une moyenne de 4 jeux au courant de l’année 2024.

Les jeux-service dominent massivement le temps de jeu des utilisateurs de Steam, il devient de plus en plus complexe de se faire une place sur une plateforme dont la curation devient techniquement impossible. Beaucoup de jeux, indépendants ou non, n’arrivent ainsi pas à émerger dans ce raz de marée constant de nouveautés.

Steam est aussi envahi de jeux opportunistes, copies conformes de jeux à succès ou simples expériences addictives calquées sur le mobile. Le travail revient alors aux journalistes et créateurs de contenu de guider les joueurs vers les nouvelles sorties les plus créatives et engageantes, aussi modestes soient-elles.

Cependant, la plateforme est aussi à l’avant-garde du retour des démos de jeux, avec plusieurs festivals tout au long de l’année (Next Fest, Neo Fest) pour mettre en avant des milliers de futures sorties. Les listes de souhaits permettant à chaque joueur de faire sa propre curation, ces initiatives deviennent donc vitales pour s’y retrouver dans cette très dense mêlée de nouveautés.

