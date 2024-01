Plus de 14 000 nouveaux jeux sont sortis sur Steam en 2023, un nouveau record qui montre que le jeu vidéo sur PC est toujours aussi florissant et que nous n'aurons jamais le temps de l'aborder pleinement.

Valve a récemment annoncé les lauréats de ses Steams Awards avec des résultats plus que douteux. Mais il faut dire que le jeu PC se porte bien en 2023, notamment sur Steam qui a de nouveau dépassé son propre record de jeux sortis sur la plateforme.

Plus de 14 000 jeux sortis sur Steam en 2023

Le chiffre nous vient du très fiable outil d’agrégation SteamDB (via Kotaku) qui a recensé le nombre de titres publiés sur Steam en 2023. La plateforme a ainsi vu 14 533 nouveaux jeux sortir l’année dernière, près de 2000 de plus qu’en 2022. Si on se prête à l’exercice de la moyenne quotidienne, cela donne près de 50 nouveaux jeux par jour (hors week-end), comme le précise Kotaku.

C’est un chiffre gigantesque qui permet de prendre le pouls d’un marché du jeu vidéo PC toujours aussi florissant, mais aussi intimidant. La tendance a débuté en 2014, une période qui a marché les premiers signes de l’indiepocalypse, une période qui a vu décupler le nombre de nouvelles sorties de jeux vidéo indépendants sur Steam.

La plateforme a grandement facilité la publication de nouveaux jeux, tout d’abord avec le programme Steam Greenlight en 2012, par le vote des joueurs, et ensuite par Steam Direct en 2017 et sa taxe à l’entrée de 100 dollars. Chaque développeur peut donc voir son jeu sortir sur Steam, mais pour quelle visibilité ?

La curation fait encore défaut à Steam

À l’heure actuelle, les jeux apparaissent sur la page d’accueil de Steam via un algorithme de recommandation personnalisé ou selon l’actualité (soldes, semaines thématiques, cérémonies).

La curation humaine se fait non pas par Valve, mais par les différents groupes de curation créés par la communauté. Ainsi, de nombreux médias, forums, subreddits ou groupes Steam mettent en avant chaque semaine leurs découvertes. Mais encore faut-il s’y abonner et les consulter régulièrement.

Vous pouvez aussi compter sur l’aide de curateurs tiers, comme les chaines YouTube de Seldell ou At0mium pour ne citer qu’eux. Et encore, cela ne suffira pas à désemplir votre backlog.

On peut cependant saluer les initiatives de Steam comme les festivals de démos (Next Fest, Néo Fest) qui permettent d’essayer de nombreux jeux avant leur sortie et bien sûr, remplir toujours plus votre liste de souhaits. On aimerait donc que Valve priorise cet aspect de sa plateforme, elle qui a tant bouleversé le marché du jeu PC depuis 20 ans.