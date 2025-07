Les joueurs PC manquent d’espace sur leur SSD et c’est Steam qui le dit

Un bon nombre de joueurs PC n’ont plus assez d’espace de stockage pour installer de jeux supplémentaires sur leur compte. Les chiffres de Steam sont-ils aussi alarmants que ça ?

Les joueurs PC ont-ils un problème de stockage ? Les jeux modernes deviennent de plus en plus en plus gourmands en espace, il est bien souvent nécessaire de faire des choix.

La dernière enquête de Steam sur le matériel de ses utilisateurs nous dresse un tableau relativement fidèle de cette « crise » du stockage. En évaluant l’espace libre sur le SSD des membres Steam, on peut ainsi identifier une tendance de fond dans le monde du jeu PC.

De moins en moins d’espace disponible

Dans les résultats de sa dernière enquête pour le mois de juillet, Steam a mesuré l’espace disponible sur les SSD des différents répondants.

Près de 16% des utilisateurs ont moins de 100 Go de libres, alors que 23% d’entre eux ont entre 100 et 250 Go. De quoi installer une poignée de jeux modernes, mais une multitude de jeux plus modestes en sommes.

Source : Steam

Moins de 12% des utilisateurs ont ainsi entre 500 et 750 Go de libres, alors que 22% d’entre eux gardent entre 250 et 500 Go d’espace sur leur SSD.

Le constat n’est en réalité pas si alarmiste, mais il dresse un tableau fidèle de l’état du jeu PC aujourd’hui. Certains titres dépassent souvent les 100 Go et atteignent pour certains (Call of Duty, Stalker 2) les 150 Go d’espace requis à l’installation.

Alors que les constructeurs de SSD recommandent généralement de garder 20% d’espace libre pour assurer de bonnes performances sur le long terme, des sacrifices doivent être faits.