Steam réglemente les Season Pass : les joueurs ont le droit à de nouveaux remboursements

Dorénavant, les développeurs proposant des Season Pass sur Steam devront respecter leur calendrier sous peine de retrait et de remboursements.

Le logo de Steam // Source : Valve

L’arrivée des DLC dans le monde du jeu vidéo à permis à l’industrie d’adopter un nouveau modèle économique. Aujourd’hui, plus qu’installés, ces contenus additionnels font parfois même l’objet de pré-achat avant même la sortie du jeu associé, regroupés dans ce qu’on appelle un Season Pass.

Pourtant, il arrive que des développeurs et des éditeurs ne suivent pas le calendrier associé à ces contenus au détriment des joueurs. C’est dans ce contexte que Steam durcit ses règles en la matière pour le bien des joueurs.

En temps et en heure

Steam l’écrit noir sur blanc dans sa documentation, « en proposant un Season Pass, vous promettez du contenu futur ». Une phrase simple en apparence, mais lourde de sens pour les développeurs soucieux de proposer du contenu additionnel sur la plateforme. En effet, Steam demande dès à présent aux développeurs de s’engager sur une date de lancement pour chaque sortie de contenu figurant sur un Season Pass, le tout créant ainsi un « engagement envers les clients et Steam ».

Dans le détail, Steam invite les développeurs à exprimer le plus clairement possible le contenu de chaque DLC inclus dans le Pass ainsi qu’une date de sortie à minima sous la forme « Trimestre / année ». Des conditions sur lesquelles Valve est catégorique : « Si vous n’êtes pas prêt à communiquer clairement sur le contenu inclus dans chaque DLC ET sur la date à laquelle chaque DLC sera prêt à être lancé, vous ne devez pas proposer de Season Pass sur Steam ».

À la faveur des joueurs

Ce changement de politique intervient en faveur des joueurs leur évitant ainsi d’alimenter les caisses d’un studio sans obtenir rétribution. Toutefois, Steam laisse une porte de sortie aux développeurs, conscients des conditions de production dans les industries. Les professionnels pourront ainsi par eux-mêmes reprogrammer une fois et une fois seulement la date de leur Season Pass jusqu’à trois mois après la date initialement prévue.

Dans le cas où le Season Pass venait à être annulé ou non publié exceptionnellement après un an, Steam pourra retirer le pass de son magasin et les joueurs se verront rembourser l’intégralité du Season Pass. Si un DLC précis d’un Season Pass venait à être annulé, les joueurs se verront rembourser de la valeur du DLC non publié.

