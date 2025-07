Test du home trainer Wahoo Kickr Move : des sensations de vélo de route, sans sortir de chez soi

Wahoo est parmi les leaders du cyclisme connectĂ©, GPS, capteur de puissance et bien sĂ»r home trainer, tout la gamme permet de s’entrainer de façon moderne. Pour s’entretenir sans bouger de chez soi Wahoo propose le Kickr Move, un home trainer fiable dont une version dotĂ©e d’une fonction de mouvement est arrivĂ©e en 2024. Nous avons pu essayer le Wahoo Kickr Move sur le long terme.

MĂŞme si les beaux jours permettent de rouler avant ou après les horaires de travail, conserver un home trainer est encore important pour travailler certaines qualitĂ©s difficiles Ă atteindre sur route ouverte. C’est notamment ce que nous aviez confiĂ© Mathieu Van Der Poel lors d’une interview dans le cadre de la Zwift Academy.

C’est dans ce contexte que j’ai essayĂ© le Wahoo Kickr Move, pendant le printemps, pĂ©riode dense en compĂ©tition, et Ă la sortie de mon test du Garmin Tacx Neo 3M. Un enchainement parfait car les deux modèles sont comparables, aussi bien dans l’encombrement que dans les fonctionnalitĂ©s, mais toutefois avantage pour le Wahoo sur l’aspect prix.

Le home trainer de ce test nous a été fourni par le constructeur.

Design du Wahoo Kickr Move : du brut

En terme de design, le Wahoo Kickr Move fait dans le basique, simple, le brut. Disons le clairement ce home trainer n’est pas le plus joli actuellement commercialisĂ©. Le mĂ©tal peint en noir et les tubes ronds lui donnent un aspect très basique.

La base du home trainer se divise en trois parties, deux pieds pliables et réglables qui viennent lui donner sa stabilité, et une traverse métallique, dans le sens du vélo, sur lequel un rail est installé pour assurer le mouvement du home trainer.

On remarque des formes rondes aussi pour les volants d’inertie. Sur celui directement contre la cassette de pignons 11 vitesses. Ce qui donne un effet plutĂ´t sĂ©duisant en tournant, Ă condition de se regarder pĂ©daler.

Pour finir sur le design, on retrouve une poignĂ©e sur le haut du home trainer, qui est vraiment indispensable puisqu’il s’agit d’un beau bĂ©bĂ© de 29 kg ! Autant dire qu’une fois qu’il est installĂ© Ă un endroit de la maison, on a plus envie de le toucher pour le ranger après chaque sĂ©ance. MĂŞme si les pieds se plient et qu’il ne prend pas Ă©normĂ©ment de place.

Installation du Wahoo Kickr Move : basique

Après avoir dĂ©pliĂ© les pieds, et rĂ©glĂ© leur hauteur pour Ă©viter d’avoir un appareil bancal, il suffit de mettre les adapteurs pour vĂ©lo Ă axe traversant ou Ă attache rapide selon votre vĂ©lo. Pas de cale Ă mettre sous la roue avant : ce home trainer n’Ă©tant pas très haut, il vous garde Ă plat avec un seul Ă©lĂ©ment.

On branche le home trainer Ă un transformateur extĂ©rieur, un petit câble sort de l’appareil avec un connecteur. Il suffit alors d’une quinzaine de minutes, connexion Ă votre appareil (ordinateur, smartphone ou tablette) comprise, avant de commencer Ă rouler. La connexion se fait d’ailleurs facilement via Wi-Fi, Bluetooth, ou ANT+ vers votre compteur de vĂ©lo.

La cassette de pignons Ă©tait dĂ©jĂ en place sur notre version servant aux essais mĂ©dias prĂŞtĂ©e par le distributeur Sportpulsion. Il s’agit de sĂ©rie d’une cassette 11 vitesses : 11-28 rĂ©pondant aux standards de Shimano. Zwift laisse l’option du Zwift COG Ă 50 euros, permettant de se passer d’une cassette, d’obtenir une ligne de chaine parfaite et de changer de vitesse virtuellement. Malheureusement je ne l’avais pas Ă l’essai cette fois-ci.

Compatibilité logicielle du Wahoo Kickr Move

Avec la possibilitĂ© de 3 connexions en simultanĂ© — ANT+, Bluetooth et Wi-Fi — le Wahoo Kickr Move est assez libre. Il est recommandĂ© de tĂ©lĂ©charger l’application Wahoo sur son tĂ©lĂ©phone pour contrĂ´ler le home trainer et le mettre Ă jour si besoin. Cette application propose aussi des entrainements guidĂ©s et des parcours virtuels. Malheureusement cette partie est payante via un abonnement, après avoir mis plus de 1 000 euros dans un home trainer, c’est un peu mesquin.

Screenshot

J’ai donc utilisĂ© le Wahoo Kickr Move avec Zwift. J’y ai maintenant mes habitudes et c’est aussi dans ces conditions que j’ai rĂ©alisĂ© le test de son concurrent, le Tacx Neo 3M. La connexion du Wahoo Ă mon MacBook Air sur lequel tourne Zwift a Ă©tĂ© très facile et rapide, j’ai privilĂ©giĂ© une connexion Bluetooth, puisque mon rĂ©seau Wi-Fi est parfois instable. Je ne voulais pas avoir des multiples dĂ©connexion qui peuvent me faire rager durant une sortie virtuelle.

Retour d’expĂ©rience : du bon et du moins bon avec le Wahoo Kickr Move…

D’une simple action sur la branche principale du home trainer, il est possible de dĂ©bloquer le mouvement du vĂ©lo. De quoi offrir alors de bonnes sensations de pĂ©dalage, surtout lors de passage en danseuse ou de sprint, cela me semble rĂ©duire la contrainte sur le vĂ©lo. On a donc un mouvement d’avant et arrière, mais aussi lĂ©gèrement de gauche Ă droite. On ne parle pas d’une sensation de libertĂ© totale lorsque, comme on roule en extĂ©rieur, mais c’est apprĂ©ciable car le pĂ©dalage se retrouve plus naturel. On peut mĂŞme s’autoriser a impliquer le bassin dans le pĂ©dalage, ce qui est permis par le mouvement du vĂ©lo. En tant normal, sur un home trainer fixe, on a juste tendance Ă pĂ©daler de manière bloquĂ©e en ne sollicitant que les jambes et en verrouillant le haut du corps.

Vous dire que ce système est meilleur que les « Motion Plate » du Garmin Tacx Neo 3M serait difficile, les deux systèmes semblent se valoir mais ont une conception diffĂ©rente. Quoi qu’il en soit, j’arrive Ă me mettre en danseuse ou Ă sprinter sans que ma performance ne soit retenue.

En revanche, le carter de la protection en plastique du volant d’inertie de notre version d’essai Ă©tait lĂ©gèrement tordue. Malheureusement il vient toucher le volant d’inertie, ce qui produit un bruit assez dĂ©sagrĂ©able que je n’ai pas rĂ©ussi a rĂ©gler… Heureusement j’ai l’habitude de rouler avec des Ă©couteurs sur home trainer. Hormis ce bruit, le home trainer est globalement très silencieux. On peut l’utiliser le soir en appartement sans gĂŞner ses voisins.

Pour entrer un peu plus dans la fiche technique, il est capable d’encaisser jusqu’Ă 2 200 watts. Autrement dit, Ă part si vous ĂŞtes un pistard professionnel en très grande forme, vous n’arriverez pas Ă le mettre en dĂ©faut. Aussi, les pentes simulĂ©es peuvent atteindre 20 % en montĂ©e et -10 % en descente. Ce qui laisse de quoi voir venir, la plupart des parcours sur une application comme Zwift sont roulants.

D’ailleurs sur Zwift, on ressent bien l’effet d’aspiration, qu’on peut choisir ou non d’utiliser sur le home trainer. En revanche, sur ce modèle, pas de vibration en fonction du terrain, mais cela ne m’a pas manquĂ©Â : c’est un peu gadget. Le capteur de puissance intĂ©grĂ© est prĂ©cis, comme la plupart des produits sur le marchĂ© avec 1 % de marge d’erreur.

Prix et disponibilité du Wahoo Kickr Move

Ă€ 1 299 euros, le Wahoo Kickr Move figure parmi les home trainers haut de gamme. Pour le mĂŞme prix, Zwift propose son Zwift Ride, qui comprend un Wahoo Kickr Core, certes moins complet et sans mouvement, mais vous disposez d’un cadre complet pour ne pas avoir besoin d’utiliser votre vĂ©lo d’extĂ©rieur.

Un autre home trainer comparable est le Garmin Tacx Neo 3M mais affichĂ© Ă 1 999 euros, c’est le prix Ă payer pour avoir un design plus flatteur, un produit plus lĂ©ger et pas besoin d’abonnement pour profiter des fonctionnalitĂ©s de l’app Garmin Tacx.

Et si vous roulez que rarement sur home trainer, pourquoi ne pas vous contentez du Wahoo Kickr Core vendu 499 euros ?