Ce spécialiste du home trainer fait faillite malgré un concept prometteur et premium

Malgré la volonté de se démarquer avec un produit premium porté sur le triathlon, la startup TrueKinetix a subi le revers de l’après-Covid et des critiques, la menant à la faillite.

Source : Truekinetix

Nous parlons régulièrement de l’univers du vélo électrique avec ses acteurs en difficultés, voire en faillite qui mène à leur arrêt définitf, comme Amslod tout récemment. Mais cela touche aussi plus largement le monde du cycle, dont celui des home trainers. TrueKinetix en fait les frais et a été déclaré faillite, selon le média Nieuwsfiets.

L’euphorie pour TrueKinetix, puis la chute

Fondée par Bas van Rens, un ancien triathlète, et Ignaat Verhees, la startup néerlandaise a voulu bousculer le marché des home-trainers. Elle a ainsi lancé un modèle très haut de gamme, le TrueBike, coûtant tout de même 3 300 euros.

Pour sûr, la période Covid qui a confiné de nombreux sportifs à la maison a profité à l’entreprise. Elle a ainsi dégagé plusieurs millions d’euros de revenus en 2022. TrueKinetix a même levé 2,5 millions d’euros via des campagnes de financement participatif et pouvait compter sur des investisseurs.

Mais selon Nieuwsfiets, « la situation financière s’est dégradée en 2023 » avec un premier sauvetage avant sa mise en faillite. Pas de cause précise évoquée, mais le retour sur la route après le Covid et la concurrence féroce de Wahoo, Zwift ou encore Garmin ont probablement joué.

Les fondateurs de TrueKinetix, Ignaat Verhees et Bas van Rens // Source : TrueKinetix

TrueKinetix a ainsi pris la décision de basculer du triathlon vers le marché des seniors, mais a essuyé des critiques à cause de son matériel défaillant et un mauvais SAV. Malgré un nouveau financement participatif sur Crowdcube et des tentatives infructueuses de partenariat avec des acteurs du monde sportif, la situation ne s’est pas améliorée.

La faillite, et après ?

« Notre pire cauchemar s’est réalisé : nous avons été déclarés en faillite« , concède le cofondateur. « Bien sûr, c’est très ennuyeux pour moi en tant que fondateur, mais aussi pour nos employés qui ont tout fait pour que cela soit un succès. Et pour vous, car le prêt ne peut pas être remboursé. Je suis vraiment ennuyé par ça« .

En faillite, TrueKinetix entre sous la direction d’un administrateur du tribunal de Hollande-Septentrionale (Pays-Bas). Plusieurs issues sont possibles, comme le rachat – ce qui est arrivé à VanMoof par exemple – ou la disparition totale de la marque.