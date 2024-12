Malgré la faillite, les espoirs sont permis pour ce constructeur néerlandais de vélo électrique

Après avoir stoppé ses activités commerciales du jour au lendemain fin décembre, le constructeur néerlandais Amslod cherche à retrouver un nouveau souffle pour ses vélos électriques. L’administrateur qui chapeaute la faillite mentionne trois parties intéressées pour un rachat.

Source : Amslod

« Amslod a dû cesser immédiatement ses activités commerciales en raison de problèmes financiers résultant des conditions de marché difficiles » : fin décembre, le couperet est tombé pour la marque néerlandaise Amslod spécialisée dans les vélos électriques. Avec, comme issue tragique, la faillite.

Un rachat en vue ?

Cette déroute fait partie d’une longue série actuellement en cours – et ce depuis cet été – pour de nombreuses marques européennes, en partie allemandes, autrichiennes et néerlandaises. Le fait est qu’Amslod est désormais pris en charge par un administrateur – un certain Ronald Klarus – qui cherche à trouver des repreneurs pour sauver les 83 salariés.

Et comme nous l’apprend le média Bright.nl, trois parties seraient justement intéressées pour reprendre le flambeau. Mieux : ce chiffre pourrait augmenter au cours des prochaines semaines, selon l’administrateur. Aucun nom n’a pour le moment filtré. Mais ce qui est sûr, c’est qu’il y a de l’espoir quant à un processus de rachat.

Des salaires impayés

La situation urge tout de même, car les salariés n’auraient en effet reçu aucun salaire en décembre, en pleine période de fête. Il ne faudrait pas que ceci ne se pérennise. En outre, au moins 4000 vélos seraient actuellement en stock chez Amslod, ce qui constituerait un argument intéressant pour séduire des investisseurs.

Les difficultés d’Amslod ne datent pas d’hier. Une procédure WHOA, qui permet de réduire une dette grâce à des arrangements privés avec les actionnaires et créanciers, avait déjà été entreprise il y a plusieurs mois. La dette en question s’élevait alors à 20 millions d’euros. Des licenciements et fermetures de boutiques, ainsi qu’une réorganisation interne, ont été actés à l’époque.