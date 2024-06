Année après année, les smartphones continuent de grandir. Que ce soit pour jouer, regarder des vidéos ou juste pour un plus grand confort, nous avons sélectionné pour vous les meilleurs smartphones avec un grand écran : au minimum 6,7 pouces.

Le top 3 des smartphones à grand écran en 2024

Depuis leur naissance, les smartphones n’ont cessé de voir leur écran s’agrandir, d’année en année. Ce qui est un petit écran en 2024 (autour de 6,1 pouces) en était un très grand en 2017 ! La grande majorité des smartphones dépasse maintenant allégrement les 6,5 pouces. Ainsi, pour vous proposer un smartphone avec un grand écran, nous avons décidé de concentrer cette sélection sur ceux d’au moins 6,7 pouces.

De manière générale, il semble que l’on commence à arriver au bout de la croissance des smartphones classiques : il ne reste presque plus de bords à rogner et le poids des appareils arrive dans des territoires inconfortables. La course aux grandes dalles ralentit logiquement pour faire petit à petit place aux smartphones pliants qui permettent de profiter d’un très grand écran avec un encombrement réduit. À l’inverse, les smartphones compacts ont une fâcheuse tendance à disparaître pour se conformer aux demandes du marché.

Si vous ne savez pas quoi choisir dans cette jungle, voici notre comparatif des meilleurs smartphones à grand écran. Pour une vue d’ensemble du marché, retrouvez notre guide des meilleurs smartphones en 2024.

Samsung Galaxy S24 Ultra Le grand écran par Samsung

Si vous voulez un grand et bel écran, le Galaxy S24 Ultra est LA référence. Avec des finitions parfaites et ce bloc photo intégré à la coque, Samsung a mis au point une formule qui marche. Le design est particulièrement anguleux et donne un aspect unique que téléphone. Samsung a fait confiance au titane pour le cadre, le rendant plus léger.

La dalle Amoled de 6,8 pouces devient parfaitement plate. Un stylet est fourni pour celles et ceux qui voudraient profiter différemment de ce splendide écran. Vous pourrez y visionner les somptueux clichés réalisés par un des quatre capteurs placés à l’arrière. Le S24 Ultra montre encore une fois la suprématie de Samsung sur la question en offrant une polyvalence de tous les instants. Le téléobjectif x5 est d’une belle précision avec beaucoup de luminosité. Modes portrait et capteur selfie sont au poil.

2024 oblige, une bonne dose d’IA a été intégrée dans le smarpthone, notamment sur la retouche photo, mais aussi pour la traduction et la transcription de la voix. One UI est toujours aussi agréable à utiliser et le suivi logiciel atteint maintenant les 7 ans, un excellent point pour la pérennité du modèle. Une puce Snapadragon 8 Gen 3 fait tourner tout cela sans aucun souci ni chauffe particulière.

En plus de cela, le smartphone bénéficie d’une bonne autonomie, d’au maximum deux jours. La charge aurait certes pu être plus rapide — elle plafonne à 45 W.

Si vous avez le budget (et il en faut…), il s’agit sans aucun doute d’une option sans risque pour profiter d’un excellent smartphone à très grand écran. Retrouvez donc notre test complet du Galaxy S24 Ultra sur Frandroid.



Apple iPhone 15 Pro Max L'iPhone à grand écran

Au sommet de la hiérarchie des nouveaux iPhone, trône désormais l’iPhone 15 Pro Max. La version étant la mieux dotée du catalogue, elle propose notamment un superbe écran Super Retina XDR de 6,7 pouces. Cette interface Oled dispose d’un rafraîchissement de 120 Hz et compatible Dolby Vision. C’est un véritable régal pour les yeux puisque nos mesures ont détecté une montée à 2219 nits en termes de luminosité. De son côté, le Delta E moyen enregistré est de 3,8.

Ce dernier est notamment mis en valeur dans l’usage quotidien. Grâce à la nouvelle puce A17 Pro, l’iPhone 15 Pro Max est un monstre de puissance au quotidien. Comble du luxe, nous avons pu pendant notre test transformer ce smartphone en petite console de jeu. Celui-ci est tout à fait capable de faire tourner un jeu comme Genshin Impact avec les performances poussées à fond et les paramètres poussés au maximum. Seul point noir, une chauffe parfois intempestive du téléphone a été constatée pendant notre test.

À l’usage, l’iPhone 15 Pro Max est donc un smartphone puissant qui est capable d’encaisser des usages poussés. Notre essai a permis de constater une autonomie d’une journée et demie. Le passage du téléphone à l’USB-C n’offre aucune garantie de charge rapide puisque celle-ci est plafonnée à 20W. Comme le confirme aussi notre test d’iOS 17, la partie logicielle du smartphone Apple est toujours simple à aborder au quotidien.

Cerise sur le gâteau, l’iPhone 15 Pro Max est aussi l’un des meilleurs smartphones pour la photo et la vidéo. Les trois objectifs offrent une polyvalence de tous les instants pour des clichés d’excellente qualité. En termes de prix, le smartphone Apple débute à partir de 1479 euros pour 256 Go de stockage. Vous êtes intéressés pour en acheter un ? Nous vous conseillons de lire en amont notre test de l’iPhone 15 Pro Max.



Vous pouvez aussi opter pour son prédécesseur, l’iPhone 14 Pro Max, toujours pertinent puisque sa puce A16 Bionic reste performante. Attention toutefois, car le modèle n’est plus disponible en catalogue Apple. Il faudra se tourner vers le reconditionné.



Nothing Phone (2) Le smartphone à grand écran le plus original

Nothing réitère l’expérience du smartphone avec un second modèle, le Nothing Phone (2). Ce dernier monte légèrement en gamme (et donc en prix), mais améliore certains points par rapport à son prédécesseur.

Tout d’abord, sa dalle. Le Nothing Phone (2) intègre un grand écran de 6,7 pouces en flexible Oled, avec une définition Full HD et un taux de rafraichissement de 120 Hz. Il s’agit d’une dalle LTPO qui descend jusqu’à 10 Hz. La précision des couleurs est excellente, mais la dalle manque par contre un poil de luminosité (994 cd/m²). Cela reste cependant suffisant dans la grande majorité des cas. Pour consommer des vidéos, le téléphone sera parfait, sans compter que la prise en main est réussie, le téléphone étant bien fin malgré son grand format.

Sur le design, Nothing a bien sûr intégré le Glyph, c’est-à-dire les LED placées à l’arrière du téléphone, qui font toute sa spécificité. L’interface a été remaniée et l’expérience est à la fois originale et léchée. On apprécie notamment l’effort fait sur les nombreux widgets, certains pouvant même être placés sur l’écran de verrouillage. Et avec trois ans de mises à jour Android et cinq ans de patch de sécurité, le téléphone est pérenne.

Côté performances, c’est une puce Snapdragon 8+ Gen 1 et jusqu’à 12 Go de RAM qui assurent l’animation. Pas de souci de vélocité donc, et vos jeux 3D tourneront sans souci. L’appareil photo, quant à lui, fournit de beaux résultats, avec un piqué agréable. L’absence de téléobjectif est un peu dommage.

Si vous cherchez un grand écran, de l’originalité et une expérience un peu différente des sempiternels téléphones Samsung et Xiaomi, le Phone (2) est une option à considérer. Nous vous invitons à lire son test complet sur Frandroid.



Google Pixel 8 Pro Google voit les choses en grand

La toute nouvelle série des Pixel 8 reprend dans les grandes lignes les fiches techniques des modèles précédents tout en y ajoutant quelques corrections. Par exemple, le Google Pixel 8 Pro récupère un écran de 6,7 pouces déjà présent sur la génération antécédente. Le constructeur a surtout arrondi les angles, littéralement. Le design permet toujours une belle prise en main du téléphone pour le quotidien.

En ce qui concerne l’interface tactile, celle-ci bénéficie de quelques atouts, notamment un rafraîchissement adaptatif allant de 1 à 120 Hz. Lors de notre test, nous avons pu aussi mesurer un pic de luminosité atteignant les 1771 cd/m2 et surtout un Delta E moyen atteignant les 3,02. Deux mesures qui confirment les excellentes dispositions du grand écran de ce smartphone Google. Il manque tout de même un peu d’énergie en extérieur, laissant la part belle aux reflets du soleil.

D’après notre test, la véritable valeur ajoutée du téléphone est et un de ses plus gros points forts est sa résilience en termes de mises à jour. Ce sont désormais 7 versions d’Android qui sont promises par le constructeur tout en bénéficiant de la Pixel Experience. Vous pourrez quasiment tout personnaliser sur votre nouveau smartphone. En contrepartie, la nouvelle puce Tensor G3 accuse le coup en comparaison aux performances constatées l’année précédente.

Comme toujours pour un smartphone Google, le Pixel 8 Pro a d’excellentes dispositions en photographie. Le triple objectif dorsal vous offre une expérience très complète avec comme cerise sur le gâteau un mode Pro de haute volée. C’est l’un des tout meilleurs smartphones pour la photo du marché. Un mot sur l’autonomie puisque le Pixel 8 Pro est capable d’encaisser une journée d’usage et ne bénéficie pas de charge rapide.

Si vous êtes à la recherche d’un smartphone à grand écran fiable sur la durée, c’est selon nous l’une des références indispensables en 2023. Il faut tout de même être en capacité d’investir les 1099 euros réclamés pour le modèle. Si ce dernier vous intéresse, nous vous renvoyons vers le test du Google Pixel 8 Pro.



Avec ce Pixel 7 Pro, Google peaufinait sa formule de téléphone haut de gamme et livre un smartphone avec une large dalle lumineuse, très agréable au quotidien. Envie d’en savoir plus ? Lisez notre test du Google Pixel 7 Pro.



Xiaomi Redmi Note 13 4G De la démesure pour pas cher

Le successeur du Redmi Note 12, le Redmi Note 13, est le digne représentant de l’entrée de gamme chez Xiaomi. Son design, bien que très classique, témoigne d’un souci du détail avec une qualité de fabrication soignée pour ce prix. L’écran Amoled de 6,67 pouces constitue un réel atout. Il offre un taux de rafraîchissement élevé de 120 Hz, une définition de 2400 x 1080 pixels et une température des couleurs de 6334K, donc plutôt juste.

Du côté logiciel, le smartphone fonctionne sous MIUI 14, une interface riche en fonctionnalités, bien que vous devrez composer avec quelques applications préinstallées peu utiles…

En ce qui concerne les performances, le Redmi Note 13 est alimenté par un processeur Snapdragon 680, offrant une expérience Android fluide pour la plupart des tâches quotidiennes. Pour les jeux 3D, il s’en sort sans briller, mais reste dans la norme pour cette catégorie de prix.

Sur le volet de la photo, les résultats sont globalement satisfaisants en pleine lumière, mais la qualité diminue considérablement en basse lumière, ce qui n’est pas son point fort. Oubliez les photos de nuit convaincantes.

L’autonomie est elle aussi correcte : avec une batterie de 5 000 mAh, vous aurez un peu plus d’une journée d’utilisation classique, et une charge rapide permettant de recharger complètement l’appareil en seulement 1h15.

En somme, si vous êtes à la recherche d’un smartphone pas cher avec une belle et grande dalle, le Redmi Note 13 est l’un des meilleurs choix actuellement. Pour plus de détails, consultez notre test complet du Redmi Note 13 4G dans nos colonnes.



Si vous cherchez un téléphone encore moins cher, et avec un grand écran de 6,72 pouces, vous pouvez opter pour le Realme C67. Ce dernier est une bonne option pour un tarif vraiment bas de 150 euros. Lisez son test détaillé pour en savoir plus.



Honor Magic 6 Pro Le grand challenger luxueux

Honor fait fort en 2024 avec un nouveau smartphone premium, le Magic 6 Pro. Si son design ne laissera personne indifférent, on peut au moins s’accorder sur la qualité des finitions, qui est au rendez-vous. Le nouveau flagship d’Honor affiche un superbe et grand écran Amoled de 6,8 pouces. On profite ici d’un taux de rafraîchissement variant de 1 à 120 Hz tandis que la définition monte à 2800 x 1280 pixels.

Les bordures sont particulièrement fines, ce qui permet de diminuer la taille globale du téléphone. En plus d’un excellent contraste, nous avons pu observer un pic de luminosité à 1300 cd/m² en HDR. La dalle affiche en outre un belle fidélité des couleurs, avec un Delta E moyen sur le DCI-P3 mesuré à 3,22 sur le SDR. Cet écran est par ailleurs protégé par un verre censé être 10 fois plus résistant que le verre classique.

Sur le reste, le Magic 6 Pro fait un carton plein, avec l’intégration de la Snapdragon 8 Gen 3 qui fait des merveilles. En plus de tout faire tourner sans souci, elle offre une bonne gestion des ressources et donc une bonne autonomie. Comptez deux jours complets au moins loin d’une prise. Une charge rapide à 80W est là.

Autre point fort, le volet photo est lui aussi très réussi, avec notamment un téléobjectif x2,5 qui remplit ses promesses. Le mode Portrait est bien maitrisé, la photo en basse lumière aussi.

Pour tout savoir de ce Honor Magic 6 Pro, vous pouvez vous rendre sur notre test détaillé par Omar.



Samsung Galaxy Z Fold 5 Le téléphone pliant Samsung au format livre

Après un Z Flip 5 qui a fait son entrée dans notre guide des smartphones compacts, il était logique que le Z Fold 5 s’installe dans celui des smartphones grand format. Le fabricant coréen continue de raffiner sa recette de smartphone pliant, travaillant notamment sur l’autonomie. Performances et volet photo sont aussi très réussis.

Encore une fois, le constructeur coréen peaufine le design de son smartphone ici en retravaillant sa charnière. Celle-ci permet une pliure complète pour que le téléphone ne laisse aucune ouverture. On peut regretter qu’il n’y ait que la certification IP X8. L’extérieur intègre un écran Oled de 6,2 pouces au ratio un peu spécial. Vous avez la possibilité d’utiliser cet écran sans ouvrir complètement le smartphone.

La véritable vedette est l’écran interne. Ce dernier est d’une diagonale de 7,6 pouces avec un rafraîchissement pouvant grimper jusqu’à 120 Hz. Le format livre est particulièrement approprié pour mettre en valeur l’écran tactile. Nos mesures ont permis de déceler un delta E moyen de 4,35 en mode naturel. La luminosité monte à 1664 cd/m2 pour se révéler être un formidable allié du quotidien.

Au sein de la fiche technique, la puissance interne du téléphone est prometteuse. Vous avez droit à une Snapdragon 8 Gen 2 avec au minimum 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. En bref, pour la partie logicielle et les jeux 3D, le mobile est performant. Le Samsung Galaxy Z Fold est disponible à partir de 1899 euros. Notre test du Z Fold 5 est disponible à la lecture.



Sur le marché du smartphone pliable, OnePlus se lance à son tour sur le terrain de Samsung. Avec le OnePlus Open, le constructeur chinois propose un appareil ayant un écran de 7,82 pouces et de superbes prestations. Reste un seul problème : son prix affiché à 1849 euros n’est pas à la portée de toutes les bourses. Si toutefois le modèle vous intéresse, lisez notre test du OnePlus Open sur Frandroid.



Quel téléphone à grand écran choisir ?

Quel est l’avantage de posséder un smartphone avec un grand écran ?

Qui dit grand écran, dit champion de la consommation de contenu. Un grand écran permet de gagner un confort non négligeable lorsque l’on regarde une vidéo sur YouTube ou Netflix ou lors d’une session de jeu. Un écran plus vaste permet aussi d’avoir plus de place pour la batterie, et donc théoriquement de gagner de l’autonomie. Attention toutefois, ce n’est pas systématique. Si c’est une bonne autonomie que vous recherchez en priorité, nous vous conseillons plutôt notre classement des smartphones avec la meilleure autonomie.

6 pouces, 7 pouces, 8 pouces… à partir de quelle taille un smartphone a un grand écran ?

Il y a quelques années, la mode était aux écrans de 4 ou 5 pouces, tout ce qui allait au-delà était considéré comme avec un grand écran. Avec l’arrivée des écrans bord à bord, les choses ont bien changé et la norme est plutôt désormais autour de 6 pouces. Nous considérons que passé 6,7 pouces, les smartphones ont un grand écran.

Quel est le smartphone qui a le plus grand écran ?

Les téléphones possédant les plus grands écrans en 2024 sont les smartphones pliables au format fold. On citera donc le Samsung Galaxy Z Fold 5 (7,6 pouces), le OnePlus Open (7,82 pouces) ou encore le Honor Magic V2 (7,92 pouces), qui gagne donc la palme du plus grand écran.

