Notre test du Pixel 9 Pro Fold a débuté : c’est évident, il fait beaucoup d’ombre à Samsung

Un an après son premier smartphone pliant, Google revient avec le Pixel 9 Pro Fold. Un appareil totalement repensé qui corrige les défauts de son prédécesseur et s'impose comme un sérieux concurrent sur le marché des pliables. Voici nos premières impressions en attendant le test complet.

Google Pixel 9 Pro Fold // Source : Frandroid

Google fait son entrée sur le marché français des smartphones pliables avec le Pixel 9 Pro Fold. Bien qu’il s’agisse du deuxième modèle pliant de la marque au niveau mondial, c’est la première fois que les consommateurs français auront l’opportunité d’acquérir officiellement un smartphone pliable Google. Nous avons pu prendre en main ce nouvel appareil avant sa sortie officielle, voici nos premières impressions qui se concentrent sur le design et le format. Quant au test, il est en cours, cela nécessite un peu de temps pour effectuer une revue complète.

Un nouveau venu sur le marché français

Il est important de noter que le Pixel 9 Pro Fold n’est pas le premier smartphone pliable de Google. L’année dernière, la firme de Mountain View a lancé le Pixel Fold dans certains pays, mais ce modèle n’a jamais été commercialisé officiellement en France. Le Pixel 9 Pro Fold représente donc à la fois une évolution du concept initial de Google et une première introduction sur le marché hexagonal.

Cette particularité confère au Pixel 9 Pro Fold un statut unique : il bénéficie de l’expérience acquise par Google avec son premier modèle, tout en étant une découverte totale pour le public français. Les améliorations apportées par rapport au Pixel Fold original, que nous n’avons pas pu tester en France, sont donc d’autant plus intéressantes à observer.

Caractéristiques : un bond en avant, mais des compromis sur la photo

Le Pixel 9 Pro Fold est équipé d’un écran principal OLED de 8 pouces (2076 x 2152 pixels) avec un taux de rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 Hz. L’écran extérieur mesure quant à lui 6,3 pouces (1080 x 2424 pixels). Sous le capot, on trouve la nouvelle puce Tensor G4 de Google, accompagnée de 16 Go de RAM et 256 ou 512 Go de stockage.

Côté photo, le Pixel 9 Pro Fold est équipé d’un triple module arrière : un capteur principal de 48 MP (f/1,7), un ultra grand-angle de 10,5 MP (f/2,2) et un téléobjectif de 10,8 MP avec zoom optique 5x.

Google Pixel 9 Pro Fold // Source : Frandroid

On trouve également un capteur frontal de 10 MP sur l’écran extérieur et un autre de 10 MP sur l’écran intérieur.

Google Pixel 9 Pro Fold // Source : Frandroid

Si ces caractéristiques marquent une nette progression par rapport au Pixel Fold original, on peut regretter que Google n’ait pas doté son pliant haut de gamme des mêmes capteurs photo que les Pixel 9 Pro et Pro XL. Un choix qui pourrait décevoir les amateurs de photographie mobile (dont moi).

Design et ergonomie : la métamorphose

C’est sans doute l’aspect le plus frappant lorsqu’on prend en main le Pixel 9 Pro Fold pour la première fois : Google a complètement revu sa copie. Exit le design en forme de passeport du premier modèle, place à un format plus allongé qui se rapproche davantage de celui du OnePlus Open ou du Samsung Galaxy Z Fold 6.

Google Pixel 9 Pro Fold // Source : Frandroid

Plié, le Pixel 9 Pro Fold ne mesure que 10,5 mm d’épaisseur, ce qui en fait l’un des pliables les plus fins du marché (seul le Magic V3 fait mieux).

Google Pixel 9 Pro Fold // Source : Frandroid

C’est à peine plus épais qu’un smartphone classique, une prouesse technique qui se ressent immédiatement en main. Déplié, il affiche une finesse impressionnante de 5,1 mm.

Google Pixel 9 Pro Fold // Source : Frandroid

Le travail sur la charnière est également remarquable. Elle permet désormais au téléphone de se fermer parfaitement à plat, sans espace visible entre les deux parties de l’écran. L’ouverture est fluide et inspire confiance, même si seul un test à long terme permettra de juger de sa durabilité.

Google Pixel 9 Pro Fold // Source : Frandroid

Associez à ça, un indice IPX8 (ce qui signifie que le téléphone est résistant à l’eau), au verre Corning Gorilla Glass Victus 2 et à une nouvelle conception de charnière qui, selon ce que j’ai lu, est plus serrée et empêche mieux les composants internes de se détacher, et vous obtenez un smartphone pliable qui devrait être aussi sûr à utiliser qu’un téléphone ordinaire.

Google Pixel 9 Pro Fold // Source : Frandroid

L’écran extérieur de 6,3 pouces offre un excellent confort d’utilisation. Son ratio plus allongé que celui du Pixel Fold original le rend plus pratique pour une utilisation à une main. Quant à l’écran intérieur de 8 pouces, il s’impose comme le plus grand du marché des pliables. Un atout indéniable pour le multitâche et la consommation de contenu.

Google Pixel 9 Pro Fold // Source : Frandroid

Le module photo, logé dans un large rectangle arrondi, peut sembler un peu imposant au premier abord. Il s’intègre néanmoins bien au design global de l’appareil et lui confère une identité visuelle distinctive.

Google Pixel 9 Pro Fold // Source : Frandroid

Avec un poids de 257 grammes, le Pixel 9 Pro Fold reste un appareil relativement lourd. C’est néanmoins une belle progression par rapport aux 283 grammes de son prédécesseur. Il se positionne ainsi entre le Galaxy Z Fold 6 (239 g) et le OnePlus Open (245 g).

Pour rappel, le principal atout du Pixel 9 Pro Fold réside dans sa capacité à passer d’un smartphone classique à une mini-tablette en un simple geste. L’écran extérieur de 6,3 pouces permet une utilisation traditionnelle pour les tâches quotidiennes : consultation des messages, navigation sur les réseaux sociaux ou prise de photos rapide.

Une fois déplié, l’appareil révèle son écran intérieur de 8 pouces, offrant une surface d’affichage considérablement plus grande, idéale pour le multitâche, la lecture prolongée ou le visionnage de contenu vidéo.

Google Pixel 9 Pro Fold // Source : Frandroid

L’un des défis majeurs des smartphones pliables réside dans l’adaptation des applications à ce nouveau format. Google semble avoir travaillé en étroite collaboration avec les développeurs pour optimiser l’expérience utilisateur sur le Pixel 9 Pro Fold.

Lors de notre prise en main, nous avons constaté que la plupart des applications Google s’adaptaient parfaitement au grand écran intérieur, profitant pleinement de l’espace supplémentaire. Par exemple, Gmail affiche la liste des messages d’un côté et le contenu du mail sélectionné de l’autre, tandis que Google Maps offre une vue plus détaillée de la carte. Cependant, toutes les applications tierces ne sont pas encore optimisées pour ce format, et certaines peuvent s’afficher de manière peu ergonomique sur le grand écran.

Google Pixel 9 Pro Fold // Source : Frandroid

En mode « tente », l’appareil peut servir de petit écran pour regarder des vidéos sans avoir besoin de le tenir. Le mode « livre » est idéal pour la lecture d’e-books ou de longs articles, offrant une expérience proche de celle d’un livre numérique. Pour les professionnels, la possibilité d’afficher plusieurs applications côte à côte sur le grand écran facilite le travail en mobilité. Par exemple, on peut facilement prendre des notes pendant une visioconférence ou comparer des documents côte à côte.

Google Pixel 9 Pro Fold // Source : Frandroid

Enfin, les créateurs apprécieront l’espace supplémentaire pour le retouche photo ou le dessin, ce qui permet de transformer le smartphone en véritable outil créatif portable bien plus confortable qu’un smartphone classique.

Premières impressions : c’est du sérieux

Après avoir passé quelques heures avec le Pixel 9 Pro Fold, je dois avouer que je suis partagé entre fascination et interrogations. D’un côté, je suis véritablement impressionné par la prouesse technique que représente ce smartphone. La finesse de l’appareil une fois déplié est tout simplement bluffante, et j’ai du mal à comprendre comment Google a réussi à intégrer tous ces composants dans un espace aussi réduit.

Google Pixel 9 Pro Fold // Source : Frandroid

L’écran intérieur de 8 pouces est une véritable révélation. Passer d’un smartphone classique à cette grande surface d’affichage procure un sentiment grisant de liberté. J’ai particulièrement apprécié de pouvoir travailler sur des documents tout en gardant un œil sur les RS, mes mails ou mes messages, le tout sans avoir à jongler entre les applications.

Google Pixel 9 Pro Fold // Source : Frandroid

Cependant, je ne peux m’empêcher de me demander si ce format a vraiment sa place dans mon quotidien. Certes, c’est pratique pour certaines tâches, mais est-ce que cela justifie le surcoût par rapport à un smartphone haut de gamme classique ? Je m’interroge également sur la durabilité à long terme : comment la charnière et l’écran pliable vont-ils vieillir après des mois d’utilisation intensive ?

Dans tous les cas, la qualité de fabrication est au rendez-vous, avec des matériaux premium et une finition soignée. L’expérience utilisateur bénéficie grandement du nouveau design, plus fin et plus ergonomique. L’écran intérieur de 8 pouces offre un véritable confort pour le travail en multitâche ou le visionnage de contenu.

Google Pixel 9 Pro Fold // Source : Frandroid

Les performances semblent au rendez-vous grâce à la puce Tensor G4 et aux 16 Go de RAM, même s’il faudra attendre un test complet pour en juger pleinement. Les nouvelles fonctionnalités d’IA promettent d’enrichir l’expérience utilisateur. Mais pareil, le test complet permettra de vraiment tester ça.

Le principal bémol concerne la partie photo. Si les améliorations sont certainement notables par rapport au Pixel Fold original, on peut regretter que Google n’ait pas équipé son modèle le plus haut de gamme des mêmes capteurs que les Pixel 9 Pro et Pro XL.

À ce sujet, j’ai des sentiments mitigés. Les clichés que j’ai pu prendre sont de bonne qualité, mais je ne peux m’empêcher de penser que pour ce prix, j’aurais aimé avoir les mêmes capteurs que sur les Pixel 9 Pro et Pro XL. C’est un compromis qui me laisse un peu sur ma faim.

Enfin, le prix reste un frein important à l’adoption. À 1 799 €, le Pixel 9 Pro Fold se positionne dans la fourchette haute du marché des smartphones pliants. Un tarif qui le réserve à une clientèle fortunée ou aux early adopters les plus passionnés.

Malgré ces réserves, je dois reconnaître que le Pixel 9 Pro Fold m’a fait forte impression. Il y a quelque chose de magique à voir cet écran se déplier, et l’expérience utilisateur fluide mise au point par Google est vraiment séduisante.

Prix et disponibilité

Le Google Pixel 9 Pro Fold est disponible en précommande dès aujourd’hui au prix de 1 799 € pour la version 256 Go. Les livraisons débuteront le 4 septembre 2024. Il est proposé en deux coloris : Obsidienne (noir) et Porcelaine (blanc).