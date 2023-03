Les smartphones pliants sont de plus en plus nombreux sur le marché. Venus faire de la concurrence aux grands formats, ils ont l'avantage de pouvoir se glisser dans une poche… Découvrez avec nous quels sont les meilleurs modèles de smartphones pliables du moment.

Le top des 3 meilleurs smartphones pliables

L’écran pliable est une technologie plutôt récente. Auparavant réservée aux vitrines des salons technologiques, elle a maintenant débarqué dans nos poches, même en Europe, et vous pouvez maintenant vous offrir un smartphone pliable. Bien entendu, s’ils font pour la plupart partie des meilleurs smartphones, l’innovation a un coût.

Actuellement sur le marché, il existe deux facteurs de forme : d’abord les téléphones au format « flip » (à clapet) qui se plient horizontalement et ont l’avantage de proposer un grand écran (généralement de 6,7 ou 6,8 pouces), tout en conservant un aspect de smartphone compact en position repliée. Une solution un peu hybride, qui pourra plaire à de nombreuses personnes. Le second format, dit « fold » (livre), correspondent à des smartphones avec un grand écran, d’un format presque carré. Replié, il n’est ainsi pas plus petit qu’un téléphone classique, mais il cache un très vaste écran quand on l’ouvre.

Les téléphones à écran pliable ont clairement le vent en poupe et un bel avenir. Gardez cependant à l’esprit qu’il s’agit de smartphones haut de gamme. De plus en plus de constructeurs s’y mettent, maintenant que la pliure et la charnière sont mieux gérées. On pourra ainsi bientôt compter sur d’autres smartphones pliants, notamment de la part de Google, Honor, ainsi que OnePlus.

Prêts à explorer en détail l’univers des smartphones pliables ? Découvrez tout de suite notre sélection des meilleurs téléphones pliants :

Oppo Find N2 Flip Le meilleur smartphone pliable

Oppo est venu chasser sur les terres de Samsung en dégainant un smartphone à clapet, le Find N2 Flip. Pari réussi pour le constructeur chinois : ce nouveau smartphone pliant a beaucoup d’atouts… et peu de défauts. On vous le recommandait d’ailleurs chaudement juste après l’avoir testé.

Le constructeur livre un produit très bien fini, avec une prise en main exemplaire. La charnière s’avère un peu plus souple que celle du Z Flip 4. Et surtout, grâce à sa forme « goutte d’eau », elle est bien mieux gérée. Fermé, vous ne verrez pas d’espace entre les deux parties de l’écran interne, une jolie évolution qui évitera toute accumulation de poussière. De plus, une fois ouvert, vous ne verrez ni ne sentirez la pliure (ou si peu). Cette belle dalle de 6,8 pouces, au ratio 21:9, est d’ailleurs très réussie, puisque la colorimétrie est juste, et la luminosité max satisfaisante.

Oppo a choisi une approche un peu différente de Samsung pour l’écran externe, plus vaste que sur un Z Flip 4 : il atteint les 3,26 pouces et sera notamment très pratique pour prendre des selfies, sans faire appel au capteur frontal. Reste que ColorOS est une excellente interface, fluide, simple, et très portée sur la personnalisation : on aime.

Si l’on devait reprocher d’autres points à ce pliant, on pointerait du doigt l’absence de téléobjectif (comme ses concurrents, cependant) et un certain manque d’exubérance sur le volet photo, qui fait qu’il ne se démarque pas de ce côté-là. L’autonomie est classique pour un téléphone à clapet : vous tiendrez une journée.

Le Find N2 Flip est une excellente option, surtout si l’on patiente un peu et que l’on compte sur les futures baisses de prix. Actuellement, il s’agit selon nous du meilleur smartphone pliable à clapet disponible. Retrouvez son test complet par Titouan sur Frandroid.



Samsung Galaxy Z Flip 4 La valeur sûre Samsung

Avant la sortie du Oppo Find N2 Flip, le Galaxy Z Flip 4 était LA référence de smartphone pliant à clapet. Néanmoins, cela ne signifie pas pour autant que le Z Flip 4 a perdu tout intérêt, loin de là. Sur certains points, il dépasse ses concurrents — par exemple sur l’étanchéité, ce dernier étant IPX8. Samsung est le seul fabricant à proposer des smartphones pliables étanches.

Samsung Galaxy Z Flip 4 sous OneUI 4.1

D’année en année, Samsung a donc peaufiné sa formule. Certes, la pliure est toujours visible et se sent sous le doigt. Même souci donc que sur son confrère le Z Fold 4. De même, une fois plié, un espace est bien présent. Heureusement, le modèle pliant de la firme coréenne se démarque sur d’autres points, à commencer par l’écran. Dalle Samsung oblige, le résultat est somptueux, les couleurs flamboyantes. Cette dalle Oled s’étire sur 6,7 pouces, avec un rafraîchissement max de 120 Hz, et un ratio 22:9. Malheureusement, ce ratio n’est pas forcément un avantage, notamment parce qu’il est très allongé, se rajoutent donc des bandes noires des deux côtés lorsque vous visionnez une vidéo.

L’appareil photo est moins performant que celui du Z Fold 4, et on regrettera d’ailleurs l’absence de téléobjectif (comme sur le Oppo Find N2 Flip). Mais globalement, le mode portrait est précis, le mode Nuit offre un beau rendu. Et en conditions lumineuses classiques, les clichés disposent d’un beau piqué. Du côté de la batterie, Samsung a amélioré le tout par rapport au modèle précédent. On reste cependant sur une journée maximum d’utilisation, donc rien de flamboyant non plus. Du très classique.

Là où le Z Flip 4 se démarque vraiment, c’est sur la bonne gestion logicielle. Le mode Flex, qui sépare l’écran en deux, s’avère très pratique, lorsque l’on veut utiliser le téléphone plié à 90°, par exemple posé sur un bureau. Le petit écran externe de 1,9 pouce est vraiment utile, un peu comme pourrait l’être une montre connectée. Vous pouvez y voir toutes vos notifications, changer la musique, consulter divers widgets, et même passer directement des appels.

Si vous préférez faire confiance à Samsung pour votre smartphone pliable, et voulez en savoir plus, lisez donc notre test détaillé du Galaxy Z Flip 4. Vendu à sa sortie à 1100 euros, le Z Flip 4 a vu son prix baisser drastiquement en quelques mois. Il se négocie maintenant autour des 800 euros, ce qui le rend d’autant plus intéressant. Si jamais vous avez un doute entre les deux modèles, nous avons aussi un comparatif opposant le Oppo Find N2 Flip et le Galaxy Z Flip 4.



Motorola s’est essayé à deux modèles de smartphones pliables, avec sa gamme Razr. Les deux modèles n’ont pas forcément marqué les esprits, pourtant le Razr 2022 est un bon téléphone. Sur le design, Motorola a fait le pari de bords arrondis, ce qui ne lui apporte pas forcément un look très moderne. Une fois fermé, il est un peu plus épais que les autres modèles similaires. Le pli est assez peu visible, pas de souci de ce côté. La charnière, par contre, parait un peu « lâche ». Sachant que cette dernière aura tendance à être de plus en plus molle au fil du temps et des manipulations, cela inquiète un peu.

Le retour de l'écran externe pour se prendre en selfie // Source : Frandroid – Chloé Pertuis Le dos du Razr 2022 Le Razr 2022 de face

Que dire des écrans ? La dalle pliable table sur 6,7 pouces, sur une définition de 2400 x 1080 pixels. Malgré une colorimétrie un peu trop froide, l’écran a de belles qualités, dont une luminosité maximale particulièrement satisfaisante (1200 cd/m² en HDR). L’écran externe, lui, occupe 2,7 pouces. Motorola n’a pas utilisé la même philosophie que Samsung et Oppo sur l’utilisation de cet écran. En gros, ce dernier peut afficher presque autant de choses que l’écran interne… même un jeu vidéo, oui. Mais tout n’est pas parfaitement pensé. On sera en outre forcés de noter un manque flagrant, l’absence d’un mode Flex pour utiliser le téléphone à 90°.

Pour faire tourner tout cela, le constructeur s’est appuyé, sur une puce Snapdragon 8+ Gen 1. Même en jeu, le téléphone ne chauffe pas. Niveau batterie, il ne fait ni mieux ni moins bien que ses concurrents à clapet, en proposant simplement une journée d’autonomie. Une charge à 30 W est proposée, mais pas la charge sans fil.

Sur le volet photo, le Razr 2022 s’en sort plutôt bien, avec seulement deux objectifs (un grand angle de 50 Mpx et un ultra grand angle de 13 Mpx). Si le grand angle est totalement satisfaisant, l’ultra grand angle est lui beaucoup plus à la peine, avec des couleurs moins vives, un piqué moins prononcé. Il vaudra ainsi mieux utiliser l’objectif principal si vous avez le choix. L’absence d’un téléobjectif (comme sur tous les smartphones à clapet) est aussi à pointer du doigt.

Pour conclure, on notera un point noir à l’horizon logiciel : seulement deux années de mises à jour majeures d’Android et trois années de patchs de sécurité sont proposées — ce qui est bien trop limité pour un appareil haut de gamme. Il faudra donc se contenter d’Android 14 comme version la plus récente…

Vous êtes intrigués ? Retrouvez notre test du Motorola Razr 2022.



Samsung Galaxy Z Fold 4 Le meilleur format livre

C’est par le format dit « Fold », que Samsung a débuté son aventure pliable, avec le premier du nom, en 2019. L’année 2022 a vu l’arrivée de la 4e génération et de belles améliorations. Bien sûr, le Galaxy Z Fold 4 reprend beaucoup de points de son prédécesseur, le Galaxy Z Fold 3, à commencer par son design quasi similaire. L’écran externe reste plus étroit qu’une dalle classique de smartphone, il faudra s’y habituer dans un premier temps si vous souhaitez y taper des messages. Cet écran de 6,2 pouces Amoled s’avère très pratique pour tous les usages rapides du quotidien.

Le design de la charnière du Samsung Galaxy Z Fold 4 laisse une trace assez visible sur l'écran, à l'inverse de ses concurents. Le Samsung Galaxy Z Fold 4 replié Un appel avec le Samsung Galaxy Z Fold 4

Passons au nerf de la guerre : la pliure et la charnière. La pliure se voit et se sent, soyons honnête. La charnière, un peu dure au début, se « fait » petit à petit. Mais un des soucis du Z Fold 4, c’est l’espace qui subsiste entre les deux parties de l’écran interne lorsque celui-ci est replié.

À propos de l’écran interne, celui-ci s’étire sur 6,7 pouces, mais dans un ratio non conventionnel de 23,1:9. En pratique, vous serez face à un écran presque carré, proche d’une petite tablette. La dalle Oled utilisée par Samsung est sublime, et la luminosité peut plafonner jusqu’à 899,5 cd/m². La calibration des couleurs par défaut est par contre un peu fantaisiste et il faudra jouer avec les réglages pour avoir un résultat plus naturel.

L’un des points fort de Samsung concerne l’interface, sous One UI. Samsung a donc réussi à bien gérer le format d’écran, ainsi que le multitâche. Vous pouvez ainsi utiliser jusqu’à six applications en simultané sur l’écran interne. Par ailleurs, le mode Flex, qui sépare l’écran en deux parties distinctes, est très bien géré. Smartphone Samsung haut de gamme oblige, le Z Fold 4 est excellent en photo. Il dispose d’un objectif de 50 Mpx, ouvrant à f/1,8. Autre amélioration, l’arrivée d’un téléobjectif x3 (f/2,4) avec une définition de 10 mégapixels.

Sur les performances globales, aucun souci puisque le pliant du coréen se dote du Snapdragon 8+ Gen 1, la puce star de 2022. Sur l’autonomie, comptez sur une journée complète, pas plus. La charge à 25 W se traine un peu pour un téléphone aussi onéreux.

Si vous aviez déjà le modèle précédent, le Z Fold 3, il ne sera pas judicieux d’investir dans ce nouveau modèle. Mais si vous voulez absolument tester ce format de mini tablette, le Z Fold 4 est celui qu’il vous faut.

Pour en savoir plus sur le Galaxy Z Fold 4, dirigez-vous vers le test complet rédigé par Omar.



Les smartphones pliants Huawei

Huawei s’est positionné assez tôt sur le créneau des écrans pliables. Malheureusement, en l’absence de services Google, de 5G, ainsi qu’un placement tarifaire trop élevé, les pliants de chez Huawei ne sont pas exactement recommandables. Mais sachez donc qu’ils existent et sont commercialisés en France.

Le Huawei P50 Pocket abrite un SoC Snapdragon 888 couplé à 8 ou 12 Go de RAM et à 256 ou 512 Go de stockage. Il dispose d’une très grande dalle Amoled de 6,9 pouces à la pliure discrète. Pour l’écran externe, il faudra par contre se contenter d’une toute petite dalle Oled de 1,04 pouce (340 x 340 px), au format rond. Il s’équipe de trois capteurs photo, d’une batterie de 4 000 mAh et une charge rapide à 40 W.

L’interprétation du pliant au format Livre par Huawei a le mérite d’être originale. Le Mate Xs 2 se déplie vers l’extérieur, dévoilant alors une dalle OLED de 7,8 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Un choix qui n’est pas forcément instinctif. Muni d’un Snapdragon 888 et de trois objectifs convaincants (dont un téléobjectif !), ainsi que d’une batterie de 4880 mAh, le Mate Xs 2 a de beaux arguments. Mais à 2000 euros, sans les services Google, ni la 5 G, ni de certification d’étanchéité, il est impossible de le recommander. Si vous êtes curieux, nous avons pu le tester pendant quelques jours.

Les smartphones pliables que l’on attend

Il existe plusieurs modèles de smartphones pliants qui n’ont jamais été commercialisés en Europe, mais uniquement en Asie, tels que le Xiaomi Mix Fold 2, le Vivo X Fold, l’Oppo Find N.

On signalera par ailleurs que Microsoft s’est essayé à l’exercice en 2021 avec son Surface Duo 2 (un format Fold), qui n’était pas exactement une réussite, notamment à cause de nombreux bugs et d’un appareil photo décevant. Nous l’avions testé à l’époque… avec un 5/10 à la clé.

Bonne nouvelle cependant : après avoir laissé Samsung expérimenter les ventes sur les différents marchés, d’autres marques vont se lancer dans l’aventure dans un futur proche. On pense notamment à Honor avec son Magic Vs que nous avons pu prendre en main, qui ne saurait tarder pour l’année 2023. Ce dernier s’annonce vraiment prometteur et devrait être commercialisé durant l’été.

On ne s’arrête pas là, puisque OnePlus a de son côté confirmé qu’un téléphone pliant sortirait au second semestre 2023. Dans un futur un peu plus lointain, on sait aussi que Google travaille sur un téléphone pliant au format livre, un Pixel Fold (le nom n’étant pas officiel).

En outre, Samsung dévoile sa nouvelle génération de smartphones pliables chaque été. Ainsi, on peut espérer voir les Galaxy Z Flip 5 et Galaxy Z Fold 5 débarquer au mois d’août 2023. Il se murmurait d’ailleurs que Samsung utiliserait à présent, comme ses concurrents, une charnière en goutte d’eau, qui serait en plus certifiée contre l’eau et la poussière. Motorola devrait également sortir une version 2023 de son Razr, probablement durant la première moitié de l’année. Tant chez Motorola que chez Samsung, tout indique les écrans externes seront de plus en plus grands.

Tout savoir sur les smartphones pliants

Qui a inventé l’écran pliable ?

De nombreuses entreprises ont commencé à travailler sur les écrans pliables au même moment. Dès 2008, Nokia s’est intéressé au concept, avec un drôle de produit, le Morph, un appareil flexible. À l’automne 2018, la startup chinoise Royole présente un téléphone avec un écran OLED qui se plie vers l’extérieur, le FlexPai, qui est sans doute le premier vrai smartphone pliant. Dans la foulée, Samsung présente un prototype avec un écran au format Fold.

Mais il faut attendre 2019 pour voir la commercialisation au public du premier smartphone pliant : il s’agit du Samsung Galaxy Fold. Puis, en 2020, parait le premier téléphone au format clapet, le Galaxy Z Flip, premier du nom.

En outre, l’écran pliable se décline aussi sur d’autres types d’appareils tech. On pense notamment aux ordinateurs portables, à l’image du Asus Zenbook 17 Fold. Autant dire que cette technologie a de l’avenir et promet de bénéficier de belles améliorations grâce à une émulation intéressante entre les constructeurs.

La charnière d’un téléphone pliable est-elle fiable sur le long terme ?

C’est une question que vous êtes en droit de vous poser avant d’investir 1 000 euros dans un smartphone dont l’écran se plie en deux. Vous n’avez a priori pas d’inquiétude à avoir sur ce point précis : les charnières sont testées et retestées en laboratoire avant la commercialisation. Samsung promet par exemple 200 000 pliures pour son Z Flip 3. Une chaine YouTube s’est d’ailleurs amusée à ouvrir et fermer ce modèle non stop (à la main !) : résultat, 418 500 pliures, soit 9 ans d’utilisation à raison de 100 ouvertures par jour, avant que le téléphone ne parvienne plus à rester en position repliée.

Comment choisir entre format Fold et format Flip ?

Tout dépendra de vos usages, de vos besoins et de vos préférences esthétiques. Un pliant à clapet (format Flip) permet de gagner de la place, puisqu’il prend la forme d’un petit carré une fois replié. Il se glisse ainsi facilement dans une poche, et son écran interne est naturellement protégé.

Le facteur de forme Fold (« livre ») n’a pas la même philosophie puisque même replié, il fait la même taille qu’un smartphone de grand format. Le but : disposer d’un écran presque semblable à une tablette une fois déplié. Pour les personnes qui font beaucoup de multitâches et emploient leur téléphone pour travailler, cela peut s’avérer très pratique. En outre, les smartphones au format Fold sont généralement plus chers que les smartphones à clapet.

On dit « smartphone pliant » ou « smartphone pliable » ?

Depuis l’arrivée des modèles sur le marché et notamment en France, un débat se pose sur la terminologie exacte du produit. Parmi les ardents défenseurs de la dénomination « pliant », nous retrouvons par exemple notre ami Nicolas Lellouche de chez Numerama, qui, à raison, estime que le terme « smartphone pliant » est plus juste en français. En effet, « pliant » s’applique à ce qui a été pensé intrinsèquement pour être plié, « pliable », à ce qui est en capacité d’être plié. Toutefois, la langue de Molière est capricieuse et le terme « pliable » s’est fait un chemin depuis un certain temps. Et comme l’usage aussi est important, le terme de smartphone « pliable » est également juste.

