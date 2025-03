L’iPhone pliable d’Apple fait parler de lui : caractéristiques, prix et date de sortie

Le projet d’iPhone pliable d’Apple est jusqu’à présent resté dans le domaine de l’imagination. Un analyste très connu a dévoilé quelques informations à son sujet.

Et si votre prochain iPhone se pliait comme un livre ? Selon Ming-Chi Kuo, un analyste bien connu pour ses prédictions sur Apple, cela pourrait arriver d’ici fin 2026 ou début 2027.

Mais attention, ce ne serait pas donné : Ming-Chi Kuo parle d’un prix qui dépasserait les 2 000 dollars, voire 2 500 dollars.

Un écran « sans pli »

Ming-Chi Kuo imagine un iPhone qui s’ouvrirait comme un bouquin. Une fois déplié, il offrirait un écran intérieur de 7,8 pouces. Et plié ? Un écran extérieur de 5,5 pouces serait là. Selon Ming-Chi Kuo, cet écran intérieur serait “sans pli”, c’est-à-dire sans cette marque disgracieuse qu’on voit parfois sur les écrans pliables. Comment Apple réussirait ce tour de magie ? Aucune idée précise, mais on peut parier sur une technologie d’écran plus avancée que ce que l’on connaît aujourd’hui.

Toujours d’après Ming-Chi Kuo, cet iPhone pliable aurait un boîtier en alliage de titane – un matériau hyper solide et léger, souvent utilisé dans l’aérospatiale ou les gadgets de luxe. La charnière, qui permettrait le pliage, mélangerait acier inoxydable et titane pour être à la fois robuste et fluide. Plié, il mesurerait entre 9 et 9,5 mm d’épaisseur, et déplié, seulement 4,5 à 4,8 mm.

Grosse surprise dans les prédictions de Ming-Chi Kuo : Face ID, la reconnaissance faciale qu’on adore, pourrait disparaître. À la place, Apple opterait pour un Touch ID intégré au bouton latéral. Pourquoi ? Pour gagner de l’espace à l’intérieur. On serait proche de ce que Google propose avec le Pixel 9 Pro Fold.

Côté photo, l’iPhone pliable aurait une double caméra arrière et une caméra frontale qui fonctionnerait qu’il soit plié ou déplié.

À plus de 2 000 dollars, cet iPhone pliable ne serait pas pour toutes les poches, prévient Ming-Chi Kuo. Certains modèles pourraient même grimper à 2 500 dollars. Ce n’est pas étonnant, ce sont les prix auxquels on est habitués chez Samsung, Oppo, Google et Huawei pour les smartphones pliables à leur sortie.

Côté calendrier, Ming-Chi Kuo pense qu’Apple finaliserait le produit entre avril et juin 2025. Le projet serait officiellement lancé entre juillet et septembre de la même année, avec une production en série qui démarrerait fin 2026. Si tout se passerait comme prévu, l’iPhone pliable pourrait arriver dans les boutiques à Noël 2026 ou début 2027. Et notre analyste ajoute qu’une deuxième version suivrait un an plus tard, vers 2028.