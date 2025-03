Pourquoi l’iPhone 16e a dit adieu à MagSafe selon Apple

L’iPhone 16e est là, et une chose manque à l’appel : MagSafe. Apple pointe du doigt… vous, les utilisateurs.

L’iPhone 16e, dévoilé il y a une semaine par Apple, et commercialisé depuis hier, se veut un smartphone « abordable ». Abordable pour un iPhone, on va être clair.

Il est critiqué, et pas forcément pour les bonnes raisons. Ce n’est pas son modem C1 qui est critiqué, en réalité, il a de bonnes performances selon les premiers tests.

Pour aller plus loin

Voici les premiers tests de l’iPhone 16e d’Apple, « c’est pas mal » mais aucune excitation

Parmi les critiques, une absence remarquée : celle de MagSafe, ce système de charge sans fil magnétique qui équipe les iPhone depuis 2020. Alors, pourquoi Apple a-t-il décidé de zapper cette fonctionnalité ultra-pratique sur son modèle d’entrée de gamme ? Spoiler : c’est un peu à cause de nous, les utilisateurs. En tout cas, selon Apple.

« Vous n’en voulez pas vraiment », selon Apple

Nothing Phone (2a) : le plus stylé des smartphones Le Nothing Phone (2a) passe enfin sous la barre des 300 euros. Le smartphone le plus stylé de 2024 est aussi l’un des plus complets : écran OLED, performances au rendez-vous et autonomie record.

D’après Apple, la réponse est simple : les acheteurs de l’iPhone 16e ne courent pas après la charge sans fil.

La marque à la pomme a observé que son public cible – souvent des gens qui cherchent un iPhone solide sans se ruiner – préfère brancher un bon vieux câble Lightning ou USB-C pour recharger.

Exit donc MagSafe, qui permet de clipser un chargeur ou des accessoires grâce à des aimants bien pensés. À la place, Apple mise sur un design soigné, un écran correct et un appareil photo qui fait le job. Mais est-ce que ça suffit à convaincre tout le monde ?

Côté experts, on n’achète pas totalement cette explication. Pour beaucoup, c’est aussi une question d’argent et de positionnement. Fabriquer un iPhone moins cher, ça veut dire faire des concessions. Et MagSafe, avec ses aimants, coûte un peu plus cher à intégrer. À 719 €, l’iPhone 16e reste une option « budget » face aux modèles haut de gamme qui flirtent avec plus de 900 €. Alors, couper dans les options comme MagSafe, c’est une façon de garder le prix attractif. C’est aussi une manière de différencier les iPhone 16e et 16, car les deux smartphones partagent beaucoup en commun.

Pour aller plus loin

Comparatif iPhone 16 vs iPhone 16e : le match des frères ennemis d’Apple

Adieu l’écosystème MagSafe, ou presque

Mais attention, retirer MagSafe, ce n’est pas juste dire bye-bye à la charge sans fil. C’est tout un univers d’accessoires qui passe à la trappe. Depuis son lancement, MagSafe a donné naissance à des coques magnétiques, des portefeuilles qui se clipsent à l’arrière, ou encore des supports pour voiture. Sans cette technologie, les utilisateurs de l’iPhone 16e doivent se rabattre sur des solutions classiques, souvent moins pratiques.

Sauf que… certains fabricants ont déjà réagi. Des coques avec des aimants intégrés commencent à pointer le bout de leur nez, histoire de rendre la fixation possible. Mais pour la charge rapide (jusqu’à 15 W et même 25 W avec MagSafe), c’est mort.

Numerama souligne aussi que l’iPhone 16e est un peu aimanté dans son dos. Mais est-ce suffisant ? Pas pour tous les accessoires, loin de là.