Apple n’avait pas menti avec l’iPhone 16e, son autonomie est effectivement très solide : voici les chiffres mesurés

Les premiers tests indépendants nous renseignent avec plus de précision sur les capacités du nouvel iPhone 16e en termes d’autonomie. Et en la matière, Apple ne nous avait pas baratinés, l’appareil est effectivement bon élève côté endurance.

L’iPhone 16e dispose d’une autonomie a priori supérieure à celle des iPhone 16 « classiques » // Source : Apple

Une autonomie généreuse pour l’iPhone 16e, c’est ce qu’Apple nous avait promis durant l’annonce de son nouveau smartphone « abordable ».

Avec les premiers résultats du modem Apple C1… les premiers tests nous permettent de constater, qu’en la matière, la firme n’avait pas exagéré : ce modèle dispose effectivement d’une endurance solide par rapport à ses pairs… principalement grâce à l’utilisation d’une grosse batterie, mais pas seulement.

En l’occurrence, c’est le YouTuber Dave Lee qui nous renseigne. L’intéressé a réussi à découvrir la capacité précise de la batterie intégrée à l’iPhone 16e (exprimée en mAh). Une information qu’Apple n’a pas l’habitude de communiquer pour les iPhone.

Une batterie XXL dans un châssis XL

On constate que cette dernière est considérable par rapport à ce que proposent les autres iPhone de même format. Voyez plutôt :

iPhone 16e: 3961 mAh

iPhone 16: 3561 mAh

iPhone 16 Pro: 3582 mAh

iPhone 15 : 3561 mAh

iPhone 14 : 3349 mAh

Sur ce plan, la batterie de l’iPhone 16e dispose donc de 400 mAh de plus que celle de l’iPhone 16 « classique ». Une petite prouesse puisque les deux appareils sont de la même taille : 6,1 pouces, 7,8 mm d’épaisseur et 167 grammes pour l’iPhone 16e ; contre 6,1 pouces, 7,8 mm d’épaisseur et 170 grammes pour l’iPhone 16 « classique ».

Sans surprise, la batterie de l’iPhone 16e reste néanmoins plus petite que celle des iPhone grands formats :

iPhone 16 Plus: 4674 mAh

iPhone 16 Pro Max: 4685 mAh

iPhone 16e vs iPhone SE3 : une autonomie qui n’a (évidemment) rien à voir

Sur le plan de l’autonomie à proprement parler, l’iPhone 16e est donc assez logiquement devant son cousin l’iPhone 16, mais aussi loin devant son ancêtre l’iPhone SE de troisième génération… dont il s’est très franchement émancipé en termes de design. Les iPhone 16 Pro conservent néanmoins une longueur d’avance d’environ 1 heure.

Voici les résultats obtenus, toujours par Dave Lee, en matière d’endurance :

Modèle Vidéo en streaming Vidéo hors ligne iPhone 16e Jusqu’à 21 heures Jusqu’à 26 heures iPhone SE 3 Jusqu’à 10 heures Jusqu’à 15 heures iPhone 16 Jusqu’à 18 heures Jusqu’à 22 heures iPhone 16 Plus Jusqu’à 24 heures Jusqu’à 27 heures iPhone 16 Pro Jusqu’à 22 heures Jusqu’à 27 heures iPhone 16 Pro Max Jusqu’à 29 heures Jusqu’à 33 heures

Ces estimations sont plutôt corroborées par d’autres tests indépendants. Le site spécialisé Engadget parle ainsi d’un appareil qui « n’a eu aucun problème à durer plus de 24 heures », tandis que le vidéaste MHBHD évoque pour sa part un smartphone doté d’une « très bonne batterie ». La même qualité est d’ailleurs mise en exergue chez nos collègues de Numerama.

Notons que cette autonomie généreuse, l’iPhone 16e ne la doit pas uniquement à sa grosse batterie. L’engin est en effet équipé, pour la première fois dans l’histoire d’Apple, d’un modem 5G conçu en interne : l’Apple C1. Les premières mesures montrent que ce modem consomme moins, et fait même mieux en performances.

