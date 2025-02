Apple annonce son nouvel iPhone 16e le moins cher : voici ses nouveautés et son prix en France

L’annonce était fermement attendue par les fans d’Apple depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Les rumeurs évoquaient tantôt un iPhone SE 2025 ou un iPhone 16e. Finalement, Apple a présenté aujourd’hui l’iPhone 16e.

On attend ce jour depuis la fin de l’année 2022, il y a plus de deux ans. Il faut dire que l’iPhone SE commercialisé la même année avait particulièrement déçu. Il proposait une charge lente en Lightning, un vieux design, un écran à large bordures et Face ID manquait à l’appel pour un prix à plus de 529 euros avec seulement 64 Go de stockage.

Depuis, les rumeurs évoquaient un redesign complet de l’appareil, adoptant enfin l’Oled, l’USB-C, le déverrouillage par Face ID et un design plus proche des iPhone contemporains.

Désormais, Apple prend la parole et dévoile officiellement son nouvel iPhone ce 19 février 2025.

Les nouveautés de l’iPhone 16e

Pour « ce nouveau membre de la famille », Apple a complètement repensé son iPhone le plus accessible au catalogue.

Comme vous pouvez le constater, il n’y a pas de Dynamic Island, mais une encoche classique qui apporte Face ID (le déverrouillage facial). Il y a également qu’une seule taille, avec un écran de 6,1 pouces, contrairement à l’iPhone 16. L’iPhone 16e bénéficie aussi du bouton Action, nécessaire pour Apple Intelligence.

La grande nouveauté réside également dans l’intégration de la puce Apple A18 avec un GPU à 4 cœurs (au lieu de 5 pour le 16), accompagnée du modem Apple C1. Il s’agit du premier modem 4G-5G conçu par Apple, qui s’appuyait jusqu’à présent sur Qualcomm. Cette évolution marque une première avancée vers plus d’indépendance, mais soulève des questions sur les performances comparées des modems des deux entreprises.

Nouveau design inspiré de l’iPhone 16 avec châssis en aluminium, écran bord à bord et port USB-C et le bouton Action

avec châssis en aluminium, écran bord à bord et et Écran de 6,1 pouces Super Retina XDR, et donc Oled à 60 Hz compatible HDR

Disparition du capteur Touch ID au profit d’ un capteur Face ID et d’une caméra TrueDepth 12 Mpx , avec une encoche et non le Dynamic Island réservé à l’iPhone 16 et 16 Pro

, avec et non le Dynamic Island réservé à l’iPhone 16 et 16 Pro Puce Apple A18 de dernière génération permettant l’accès à Apple Intelligence, avec pour la première fois un modem 4G-5G conçu par Apple nommé Apple C1 (et non par Qualcomm)

de dernière génération permettant l’accès à Apple Intelligence, avec pour la première fois nommé (et non par Qualcomm) Nouvelle caméra de 48 mégapixels grand-angle, unique caméra à l’arrière

grand-angle, unique caméra à l’arrière Trois capacités de stockages sont proposées : 128 Go, 256 Go et 512 Go

Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.3 avec compatibilité Ultra Wideband et Thread

Recharge sans fil compatible Qi (7,5 Watts), mais pas MagSafe

Pour le distinguer de l’iPhone 16, Apple fait notamment l’impasse sur le second appareil photo au dos. Il faudra se contenter de l’appareil photo grand angle de 48 mégapixels, permettant tout de même un zoom numérique x2 dans l’image.

Ce que l’on en pense

À première vue, la comparaison avec l’iPhone 16 s’impose. Certes, ce dernier propose une meilleure polyvalence en photo et quelques fonctionnalités supplémentaires, comme le bouton Camera Control, mais l’écart n’est plus aussi marqué qu’avec les générations précédentes.

Cet iPhone 16e vise surtout à rivaliser directement avec Samsung, Xiaomi, Honor ou Nothing sur une gamme de prix où l’iPhone était moins compétitif. Le SE, avec ses concessions, laissait trop de terrain aux smartphones Android.

Prix et disponibilité

En France, le nouvel iPhone sera proposé à partir de 719 euros en 128 Go, 849 euros en 256 Go et 1 099 euros en 512 Go. Son lancement est prévu dès aujourd’hui, le 19 février 2025. Rappelons que l’iPhone SE coûtait 489 euros à sa sortie.

Quand à l’iPhone 16, il coûte actuellement 919 euros en version 128 Go.