La photo sur l’iPhone 17 Pro, YouTube Premium et prix des ROG Xbox Ally – Tech’spresso

Vous n'avez pas eu le temps de suivre l'actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mercredi 30 juillet : des infos sur la partie photo de l'iPhone 17 Pro, les prix en fuite des futures consoles portables Xbox et une fonction sur les TV pour YouTube Premium.

iPhone 16 Pro Max // Source : Robin Wycke pour Frandroid

Les promesses photo de l’iPhone 17 Pro

Attendez-vous à une partie photo qui envoie du lourd sur l’iPhone 17 Pro avec plusieurs évolutions pressentie dont un zoom très puissant et une nouvelle app avec mode Pro.

Prix des consoles portables estampillées Xbox

On en apprend un peu plus sur les prix a priori élevés des futures consoles portables. Il faudrait compter sur des tarifs respectifs de 599 et 899 euros pour la ROG Xbox Ally et la ROG Xbox Ally X.

YouTube Premium déploie une fonction populaire sur les TV

YouTube Premium sur les téléviseurs accueille une fonction déjà disponible sur les smartphones permettant de passer rapidement les moments d’une vidéo jugés moins intéressantes.