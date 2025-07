Mauvaise surprise, le Google Pixel 10 Pro XL serait plus cher que prévu

Une fuite dévoile les prix de toute la gamme des Google Pixel 10. Si les tarifs n’augmentent pas, le Pixel 10 Pro XL démarre plus cher.

Alors que la présentation officielle est attendue pour le 20 août, Android Headlines a mis la main sur la stratégie tarifaire de Google pour sa future gamme de smartphones. La fuite couvre les quatre modèles attendus : le Pixel 10, le 10 Pro, le 10 Pro XL et le Pixel 10 Pro Fold.

Pour aller plus loin

Avec ses Pixel 10, Google ne ferait pas la même erreur que Samsung sur la recharge sans fil

Des prix stables pour les modèles classiques

Bonne nouvelle pour ceux qui visent les modèles standards : Google n’augmenterait pas ses prix par rapport à la génération Pixel 9. Le Pixel 10 commencerait donc à 799 dollars (899 euros), et le Pixel 10 Pro à 999 dollars (1099 euros) pour leurs versions de base avec 128 Go de stockage.

Le Pixel 10 Pro XL rejoint le Fold

Concernant le Pixel 10 Pro XL, son tarif débuterait à 1199 dollars (1299 euros), en abandonnant au passage la version 128 Go pour commencer directement à 256 Go de stockage.

Le Pixel 10 Pro Fold, quant à lui, s’afficherait toujours à partir de 1799 dollars (1899 euros) avec 256 Go, mais introduirait une nouvelle version de 1 To à 2149 dollars. En faisant la conversion avec un produit en croix, en France, on devrait le voir à près de 2300 euros.

Les bonus de lancement

La gamme Pixel 10 sera présentée officiellement le 20 août prochain. Android Headlines évoque aussi des bonus de lancement.

Comme l’an dernier, le Pixel de base n’a pas droit aux mêmes faveurs :

six mois d’abonnement à Google AI Pro,

six mois à Fitbit Premium

et trois mois à YouTube Premium.

Pour les Pixel 10 Pro, 10 Pro XL et 10 Pro Fold, on accèderait à :

un an d’abonnement Google AI Pro (avec le forfait Gemini Advanced + 2 To de stockage Google One),

trois mois d’abonnement YouTube Premium

et six mois d’abonnement Fitbit Premium.