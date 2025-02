Mauvaise nouvelle, le Google Pixel 9a aurait un prix plus élevé que prévu

Deux sources crédibles se confrontent sur le futur prix du Google Pixel 9a en Europe, avec une différence de 50 euros à la clé.

Google Pixel 9a // Source : WinFuture

Chez Frandroid, nous cherchons toujours à faire particulièrement attention à la source lorsque l’on se fait le relai d’une fuite ou d’une rumeur.

Certains leakers se sont, en effet, forgés une excellente réputation qui nous permet de les relayer avec un certain de degré de confiance. Il faut toujours garder à l’esprit qu’une fuite n’est jamais officielle avant de voir la marque dévoiler réellement son produit.

Parfois cependant, des sources chacunes réputées fiables peuvent se contredire. C’est le cas autour du Pixel 9a de Google. Alors que l’on se faisait le relai de WinFuture, toujours à la pointe quand il s’agit des lancements en Europe, caractéristiques et images haute définition à l’appui, c’est au tour de Android Headlines de publier un papier sur le lancement du Google Pixel 9a.

Il s’agit d’une autre source reputée fiable, surtout lorsqu’il s’agit de la gamme Pixel de Google, mais le prix avancé par Android Headlines contredit celui de WinFuture.

À quel prix sera lancé le Google Pixel 9a ?

D’après Android Headlines, le Google Pixel 9a sera commercialisé en Bélgique, France et en Allemagne à partir de 549 euros pour la version 128 Go et 649 euros pour la version 256 Go.

Ce serait exactement le même prix que le Google Pixel 8a (549 euros pour 128 Go) à son lancement en 2024.

C’est 50 euros de plus que les prix envisagés par WinFuture (respectivement 499 et 599 euros pour les deux capacités de stockage).

Dans les deux cas, Google se placerait comme un concurrent plus abordable de l’iPhone 16e lancé par Apple à partir de 719 euros pour 128 Go.

Google devrait dévoiler ce nouveau smartphone lors du mois de mars, toujours d’après Android Headlines.