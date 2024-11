Google Pixel 9a : prix, fiche technique, date de sortie… tout ce que l’on sait sur ce prochain smartphone milieu de gamme

Les Pixel 9 sont encore chauds qu’il faut déjà parler de leur déclinaison moins onéreuse. On parle bien évidemment du Pixel 9a. Caractéristiques, date de sortie, prix, on fait le point.

Le Pixel 9a viendra remplacer le Pixel 8a dans la gamme de Google. Une tâche compliquée puisqu’il faut réussir à suffisamment se démarquer du modèle de base pour se faire une place.

On entend par là que le Pixel 8a était trop proche du Pixel 8 dont le prix avait baissé lors de son lancement. De fait, on assistait à une espèce de cannibalisation à la sortie du 8a.

Espérons que le Pixel 9a ne prenne pas la même orientation. On fait le point sur les informations que l’on connaît ou croit connaître sur ce milieu de gamme à venir en 2025.

Un design inspiré des Pixel 9

Des rendus publiés par OnLeaks permettent d’avoir un premier aperçu du physique du Pixel 9a. Et il va y avoir du changement.

Dans un souci d’harmonisation, Google propulserait son petit « a » dans la cour des grands avec un design « brique ». Finis les bords arrondis, on adopte ici des contours plats, un écran plat et un dos plat. Un iPhone sous Android, diront les mauvaises langues.

La différenciation, Google la porte sur la partie arrière avec son module photo si atypique. Plus de bandeau, mais un double capteur photo affleurant, contrairement aux Pixel 9 et Pixel 9 Pro.Si c’est bien le cas, cela augure une belle prise en main sans relief au dos.

Notons aussi que le Pixel 9a serait plus grand sur le Pixel 8a.

154,7 x 73,3 x 8,9 mm contre 152,1 x 72,7 x 8,9 mm

La faute en incombe à un écran lui aussi plus grand puisqu’il serait de 6,3 pouces au lieu de 6,1 pouces sur le Pixel 8a. Moins compact, mais offrant un meilleur confort visuel à l’usage. La tendance est de toute façon aux grandes dalles.

En revanche, malgré ce changement de taille, Google parviendrait à réduire le poids de son smartphone. On y gagnerait 2 grammes pour 186 grammes sur la balance.

L’écran du Pixel 9 ?

L’écran du Pixel 9a serait donc plus grand. D’une diagonale identique à celle des Pixel 9 et 9 Pro.

Logiquement, il pourrait reprendre la dalle du Pixel 9, tout simplement. Celle-ci possède une fréquence de rafraîchissement variable de 60 à 120 Hz, comme le Pixel 8a.

Sa résolution est, en revanche, un poil moins bonne (422 ppp contre 430 ppp).

Mais ce que l’on attend le plus de cet écran c’est qu’il soit bien calibré. Ça n’a jamais été réellement un problème pour Google qui, tant sur le Pixel 8a que sur le Pixel 9, présente une assez bonne justesse colorimétrique, un bon point blanc et une luminosité élevée.

Il suffit que Google reproduise la même chose.

Un Tensor G4, mais pas celui que l’on croit

Le Pixel 9a devrait être animé par un Tensor G4, mais il ne s’agirait pas exactement du même SoC que sur les Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro Xl et Pixel 9 Pro Fold.

En effet, dans un souci d’économie, Google aurait développé une autre version de sa puce, si l’on en croit les informations d’Android Authorities.

La différence se situerait au niveau de l’emballage de la puce en silicium avec l’utilisation d’un autre conditionnement moins coûteux. Impact direct sur les performances qui devraient être un tantinet moins bonnes, mais toujours meilleures que celles du Tensor G3 du Pixel 8a.

Autre modification, ce Tensor G4 ne bénéficierait pas du tout nouveau modem Exynos 5400 de Samsung et se contenterait de son prédécesseur, l’Exynos 5300 qui équipait le Tensor G3.

Ça signifie que l’on n’aura pas droit au Satellite SOS et à la prise en charge de la 5G 3GPP Rel. 17, mais aussi à l’optimisation de sa chauffe qui impacte directement l’autonomie.

Ce Tensor G4 remanié s’accompagnerait dans le Pixel 9a de 8 Go de RAM et 128 Go ou 256 Go de stockage.

Android 15 pour démarrer

Peu d’informations sur la partie logicielle de ce Pixel 9a. Vraisemblablement, il serait lancé sous Android 15, récemment déployé sur les Google Pixel.

Mais il se murmure qu’il pourrait ne pas y rester longtemps. En effet, Google aurait revu son agenda et décalé la sortie d’Android 16 qui pourrait arriver avant la fin du premier semestre 2025.

Ajoutons qu’il bénéficiera aussi des 7 ans de mises à jour logiciel et de sécurité de Google.

L’IA sera aussi de la partie avec toutes les fonctions du Pixel 8a, mais sans doute aussi celles des Pixel 9, dont la fonction Ajoutez-moi.

Google Android 15 // Source : Google

Le capteur du Pixel 9 Pro Fold dans le Pixel 9a

En photo, le Pixel 9a poursuivrait la tradition avec deux capteurs uniquement :

un grand-angle de 48 Mpx,

un ultra grand-angle de 13 Mpx,

un capteur selfie de 13 Mpx.

Seule nouveauté, le capteur principal à la définition réduite. De 64 Mpx sur le Pixel 8a, il passerait donc à 48 Mpx. À première vue, c’est un recul.

Néanmoins, Google réutiliserait ici le capteur du Pixel 9 Pro Fold et ça ce serait une bonne nouvelle. Ce dernier est de très bonne facture et présente l’avantage d’avoir une ouverture focale maximale de f/1,7. C’est plus lumineux que le f/1,9 du Pixel 8a, ce qui permet d’obtenir de meilleurs résultats en basse lumière.

Google Pixel 9 Pro Fold // Source : Frandroid

Si c’est le cas, il sera en revanche plus compliqué de croper à l’intérieur des clichés. Les Pixel « a » n’ayant pas de téléobjectif, leur grand capteur principal était un atout pour le zoom numérique.

Une batterie vraiment dopée

Écran plus grand, mais pas que. Avec plus d’espace et des bords plats, Google reverrait à la hausse la capacité de sa batterie. Elle passerait de 4492 mAh à 5000 mAh, d’après Android Headlines. Après avoir épongé le surplus de consommation des 0,2 pouce supplémentaires, on devrait pouvoir prétendre à une meilleure autonomie.

Cependant, côté charge, aucune amélioration. On resterait encore avec une charge filaire de 18 Watts et une charge sans fil de 7,5 Watts.

Après avoir avancé la sortie des Pixel 9, Google ferait de même pour le Pixel 9a qui devrait arriver mi-mars 2025 en précommande. Les premières livraisons débuteraient fin mars. Quatre coloris seraient au programme : Porcelaine, Obsidienne, Pivoine et Iris .

Ajoutons que cette fenêtre de tir serait figée pour les prochaines générations. Le Pixel 10a arriverait donc en mars 2026, peut-on déjà pronostiquer.

Un bon point pour le prix

Encore d’après les sources d’Android Headlines, Google n’augmenterait pas le tarif du Pixel 9a. Il s’alignerait sur celui du Pixel 8a, soit 549 euros, malgré un écran plus grand une batterie étendue (mais un SoC bridé).

Au-dessus de lui se situe le Pixel 9 à 899 euros actuellement. Le Pixel 8a, quant à lui, est trouvable à 449 euros aujourd’hui, soit une baisse de 100 euros en cinq mois.