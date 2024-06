Quel smartphone Google Pixel choisir en 2024 ? Notre sélection

Google propose ses propres smartphones, appelés les Pixel. Trois nouveaux modèles sortent chaque année. Chez Frandroid, nous les testons tous : on vous explique ici la gamme Pixel et le modèle qu'il vous faut.

Les smartphones Pixel sont les téléphones maison de Google, héritiers des Nexus dans le temps. Très réputés, ils viennent concurrencer les iPhone d’Apple et les Galaxy S de Samsung. Il faut dire qu’ils ont un paquet d’arguments en leur faveur, à commencer par leurs performances photographiques, mais aussi l’intégration de fonctionnalités IA, ainsi qu’un support logiciel béton, le plus long du marché sous Android.

La gamme Pixel s’agrandit d’année en année, et nous les testons tous chez Frandroid. Vous trouverez dans ce guide le détail de chaque modèle pour vous aider à choisir le bon. Pour les explications et les conseils, direction notre FAQ.

Nos 3 recommandations de smartphones Google Pixel

Google Pixel 8 Pro Le meilleur smartphone de Google

Le Pixel 8 Pro est le téléphone le plus haut de gamme du géant américain. C’est aussi, logiquement, le plus cher. Mais si vous voulez ce que Google fait de mieux, il s’agit du meilleur choix.

Sur le design, Google fait de mieux en mieux en arrondissant les angles et en amincissant les bordures autour de l’écran. Le traitement mat au dos nous a beaucoup plus.

Le Pixel 8 Pro // Source : Frandroid

Le Pixel 8 Pro en met plein les mirettes d’entrée de jeu, avec une grande dalle Oled 6,7 pouces en 120 Hz. Nous avons mesuré une excellente luminosité maximale à 1771 cd/m². On salue aussi sa quasi parfaite calibration des couleurs. On aurait par contre aimé moins de reflets sur l’écran.

Côté puissance, tablez sur la puce Tensor G3. Alors oui, elle n’est clairement pas la puce la plus puissante du marché et ne brillera pas sur les jeux 3D. Cependant, au quotidien, aucun souci. L’OS (Pixel Experience) tourne parfaitement et vous pourrez profiter de toutes les nouveautés IA poussées par Google, notamment en retouche photo, mais aussi avec des outils intégrés tels que Gemini Nano qui ne devrait pas tarder. Pour ne rien gâcher sur le volet logiciel, Google promet à présent 7 années de mises à jour Android, ce qui offre une durabilité record au téléphone.

La photo, parlons-en : c’est tout simplement excellent, et le Pixel 8 Pro est sur le podium des meilleurs photophones actuellement. Il est en fait bon partout : en portrait, en ultra grand angle, en basse lumière, en vidéo… Le téléobjectif X5 est d’ailleurs particulièrement réussi. Les clichés affichent un superbe piqué et l’appareil est polyvalent en toutes circonstances.

Sur l’autonomie, le Pixel 8 Pro représente bien le reste de la gamme : c’est classique sans être top. La puce Tensor n’est pas la plus économe. Vous tiendrez sans souci la journée, et pourrez en entamer une deuxième si vous ne passez pas votre vie sur votre téléphone.



Google Pixel 8 Le téléphone Google par excellence

Le Pixel 8 est un smartphone petit et mignon. Certifié IP68, il arbore des finitions léchées. Les bordures ont été bien arrondies et affinées, et une fois en main, le téléphone ravira les adeptes de petit format. L’écran Oled de 6,2 pouces est très bon et monte à 120 Hz, même si l’on regrette qu’il ne soit pas LTPO. On retrouve le calibrage colorimétrique parfait propre à la gamme Pixel.

Le Google Pixel 8 // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Sur le reste, le Pixel 8 dispose de la même puce que le modèle Pro, à savoir la Tensor G3. Pas de miracles là non plus sur les performances 3D : clairement, n’achetez pas un Pixel pour avoir de la puissance brute.

Là où le téléphone s’illustre, c’est toujours le volet photo, ainsi que sur l’expérience utilisateur. L’appareil photo est constitué d’optiques un peu moins poussées que sur le modèle Pro. On trouve ainsi un capteur grand-angle de 50 Mpx, un capteur ultra-grand-angle de 12 Mpx, et un capteur selfie de 10,5 Mpx.

Il profite d’une batterie de 4 575 mAh, un peu plus petite que celle du grand frère. Et ça se sent : vous finirez la journée autour des 20 %. Dans ces conditions, difficile d’enchainer sur une deuxième journée sans recharger. On salue tout de même la disponibilité des pièces garantie pendant sept ans : si votre batterie finit par vous lâcher, vous pourrez la remplacer. La recharge culmine à 27W max, ce qui limite grandement sa rapidité.



Google Pixel 8a Petit mais costaud

Le Pixel 8a est l’itération plus abordable des Pixel 8. Il se place dans le cœur du milieu de gamme. Sur le design, on remarque un net arrondissement des bords, ainsi que l’utilisation au dos d’un plastique mat très agréable et esthétique, que ceux qui abhorrent le verre apprécieront. Google a laissé des bordures particulièrement larges autour de l’écran, ce qui empêche le téléphone d’être vraiment compact…

Google Pixel 8a // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

La dalle de 6,1 pouces est un modèle assez classique, en Oled Full HD+ (2400 x 1080 pixels). Nous avons relevé une bonne couverture des couleurs ainsi qu’une luminosité maximale tout à fait agréable. Niveau protection, on se contente de Gorilla Glass 3, au lieu de Gorilla Glass et Glass 2 pour les 8 et 8 Pro.

Sur le volet photo, les choses sont bien entendu moins poussées que sur les modèles supérieurs. Le Pixel 8a reprend en fait les mêmes capteurs que son prédécesseur, le Pixel 7a. Seul le traitement réservé aux photos par la puce Tensor G3 permet d’obtenir de meilleurs résultats. On retrouve un bon nombre de fonctionnalités de retouches dont la fameuse gomme magique.

La batterie reste moindre par rapport aux grands frères, avec 4 492 mAh. En pratique, cela veut dire une journée, pas tellement plus. Même critique que précédemment sur la recharge, toujours bien lente… En conclura en disant que s’il était marqué à sa sortie par quelques bugs logiciels, ces derniers sont maintenant réglés. On regrettera tout de même un lecteur d’empreinte un poil lent, une constante sur les Pixel.

Vendu à 549 euros, son prix est pour le moment plutôt mal pensé. Il est indéniable que ce dernier finira par chuter : c’est pourquoi on vous conseille de patienter quelques mois si ce modèle vous intéresse.



Vous avez donc bien compris qu’il existe trois modèles de Pixel 8. Or, il peut être un peu ardu de faire la différence entre les trois modèles et de savoir lequel choisir. Pour les départager (autrement que par le prix), nous avons une solution pour vous. Nous avons comparé le Pixel 8 et le Pixel 8 Pro, ainsi que le Pixel 8a avec le Pixel 8.

Google Pixel 7 Un bonne option plus abordable

Le Pixel 7 était le modèle de l’année 2022. Nous l’avions beaucoup apprécié à l’époque, surtout qu’il n’avait pas subi de montée en prix. Actuellement, ce prix a d’ailleurs chuté, et on le trouve donc autour de 500 euros, ce qui le rend d’autant plus intéressant.

La face arrière du Pixel 7 // Source : Frandroid – Chloé Pertuis

Pour la dalle, Google avait opté pour du 6,3 pouces, qui plafonnait à 90 Hz. Sur le reste, on trouvait déjà les qualités propres aux écrans des Pixel, à savoir une calibration des couleurs parfaite et une bonne luminosité.

La Pixel Experience et sa fluidité remarquable étaient déjà là. Cependant, le téléphone étant sorti en 2022, et ne profitant que de trois ans de support logiciel, il faut savoir qu’après 2025, vous n’aurez plus les dernières versions d’Android. Vous n’aurez également pas accès à tous les derniers outils IA présents notamment sur le Pixel 8 Pro.

À l’époque, le Pixel 7 nous avait bluffé sur le volet photo. Même en 2024, les résultats sont toujours très attrayants : on retrouve sur les clichés le piqué et les micro contrastes propres aux Pixel. Vous avez ici droit à un capteur principal de 50 Mpx, un capteur de 12 Mpx ultra grand-angle, et en frontal, du 10,8 Mpx.

Si votre budget ne peut excéder les 500 euros et que vous ne pouvez pas attendre, il peut s’agir d’un bon choix. On aura cependant tendance à vous conseiller de patienter un peu pour vous offrir le Pixel 8a, dont le prix devraient baisser, et qui profite lui de 7 ans de MAJ.



Google Pixel 7a Le Pixel le moins cher

Le Pixel 7a est le modèle abordable de l’année 2023. Fidèle au principe, il fait quelques concessions par rapport à son grand frère le Pixel 7. Il est d’abord plus petit, puisque sa dalle culmine à 6,1 pouces. Cette petite taille d’écran, qui permettrait d’avoir un smartphone compact, est cependant entachée par des bordures trop larges qui gâchent un peu le plaisir. Cette dalle Oled pourra monter au maximum à 90 Hz. Elle offre une très bonne calibration des couleurs.

Le Pixel 7a // Source : Frandroid – Chloé Pertuis

Comme ses grands frères, le Pixel 7a est capable de très belles choses sur le volet photographique. Le mode Portrait notamment est un plaisir à utiliser, de même que la foultitude d’options de retouches qui permettront d’embellir facilement vos clichés. Le mode Nuit est aussi une belle réussite. On retrouve la « patte » Pixel et c’est beau à voir, surtout à ce prix, où le téléphone est imbattable face à la concurrence.

Selon nous, le principal point faible de ce modèle concerne sa batterie et sa recharge. L’autrice de ces lignes l’utilise depuis plus d’un an : verdict, la recharge est longue, trop longue, et la batterie a peu de résistance. Comptez sur une journée, pas plus, à moins que vous utilisiez vraiment très peu votre téléphone. On met également un petit bémol sur la fiabilité du lecteur d’empreinte, un poil capricieux. Pensez à activer le verrouillage avec le visage pour aller plus vite.

Enfin, sachez que sur le volet logiciel, il faudra ici se contenter des trois ans de mises à jour majeures (jusqu’en 2026).

Reste que pour moins de 400 euros, il s’agit d’un très bon deal. Pour celles et ceux qui placent la photo comme une valeur majeure de choix dans leur smartphone, le choix est vite vu.



Quel Pixel acheter en 2024 ?

Qui fabrique les téléphones Pixel ?

Comme Apple fabrique les iPhone, c’est Google qui fabrique de A à Z les Pixel, et ce, depuis les Pixel 3 (2018). Auparavant, la marque avait un partenariat avec différents constructeurs, notamment LG et Motorala, pour produire des smartphones nommés Nexus. Le tout premier Nexus, le Nexus One, a été présenté par HTC en 2010, et le dernier modèle de Nexus fut le Nexus 5X, paru en 2015.

La gamme Pixel a ensuite pris le relais, au début toujours en partenariat avec des constructeurs. Les premiers Pixel sont donc conçus par HTC, jusqu’à ce que Google rachète la branche concevant les Pixel en 2017. Depuis ce moment, les téléphones Pixel sont intégralement conçus en interne.

Les puces Tensor : c’est quoi et que valent-elles ?

La puce Tensor est apparue pour la première fois en 2021, dans les Pixel 6. Elle est développée par Google en partenariat avec Samsung. Google cherche cependant à développer de nouvelles puces sans l’aide d’entreprise externe.

Pour le moment, les Pixel 7 intègrent la puce G2, et les Pixel 8, la G3. Les puces Tensor ne sont pas réputées pour être les plus puissantes du marché (ce qualificatif revient généralement aux Snapdragon de Qualcomm), notamment sur le rendu 3D. Elles offrent par contre d’excellents résultats sur les fonctionnalités d’IA.

La Pixel Experience, c’est quoi ?

Google propose sa propre version d’Android, que la firme de Mountain View a sobrement nommé « Pixel Experience« . Cette dernière s’axe beaucoup autour des possibilités de personnalisation qui sont assez poussées, notamment via les fonctions Material You. Un de ses autres points forts est une fluidité exemplaire, notamment dans les animations. En outre, les smartphones Pixel sont toujours les premiers à recevoir les mises à jour de versions Android.

De combien d’années de mises à jour disposent les Pixel ?

Les Pixel 8 Pro, 8 et 8a profitent de 7 ans de mises à jour (et tout autant de mise à disposition des pièces). Tous les autres Pixel, des séries 7 ou encore 6, disposent eux de trois ans de mises à jour et cinq ans de Maj de sécurité.

Qu’en est-il des modèles de Pixel plus anciens ?

Les Pixel de séries plus anciennes, notamment les Pixel 6, ne sont plus commercialisés. Le Pixel 7 Pro est aussi très difficile à trouver. Vous pouvez bien entendu les trouver en version reconditionnée, mais étant donné que leur support logiciel n’étaient que de trois ans, ils ne seront plus mis à jour.

