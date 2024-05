Pixel 8a vs. Pixel 8 : le moins cher est le plus puissant

Le Pixel 8a partage le même processeur que le Pixel 8, vendu plus cher. Lequel des deux est le plus puissant ? Nous les avons mis en concurrence.

En amont de la Google I/O 2024, Google a présenté le Pixel 8a, son nouveau smartphone milieu de gamme. Tarifé à 549 euros, il subit donc une augmentation de 40 euros par rapport au Pixel 7a. Son prix ayant baissé, le Pixel 8 se trouve aujourd’hui à 699 euros et même 649 euros. La différence est réduite, de quoi s’intéresser à un match entre les deux.

Pourquoi ? Et bien tout simplement parce qu’ils partagent la même puce, le Tensor G3 de Google. Et la question que l’on se pose est de savoir si Google a maintenu ses performances ou s’il arrive dans une version dégradée sur le Pixel 8a.

Nous avons fait tourner tous nos benchmarks sur les deux appareils. Pour être totalement transparents, nos applications habituelles ne sont pas disponibles sur le PlayStore du Pixel 8a, ce dernier n’étant pas encore disponible lors de nos tests. Pour contrecarrer cet écueil, nous sommes passés par des APK et par souci de rigueur, nous avons utilisé le même procédé sur le Pixel 8, de quoi les mettre sur un pied d’égalité.

Comme dit plus haut, c’est le Tensor G3 qui anime les deux smartphones. 8 Go de mémoire vive en LPDDR5X complètent leurs configurations.

Un Pixel 8 bien plus performant qu’à son lancement

Lors de notre test du Pixel 8, celui-ci n’avait pas particulièrement brillé par ses performances. Il y avait du mieux par rapport au Pixel 7, mais quand un smartphone avec un Snapdragon 8 Gen 2 sortait du bois, il mettait une gigantesque claque au smartphone de Google.

Mais lorsque nous avons refait nos tests, nous nous sommes aperçus que Google avait dopé son smartphone au fil des mises à jour d’Android 14. Une optimisation qui se concrétise par des scores bien plus élevés dans les benchmarks.

Sans pouvoir taquiner les smartphones équipés de Snapdragon haut de gamme, il est bien moins ridicule dans le paysage de la téléphonie mobile. Nos mesures relèvent une augmentation moyenne des performances de l’ordre de 30 %. C’est tout à fait honorable.

Pixel 8 (mai 2024) Pixel 8 (octobre 2023) AnTuTu 10 1006689 709598 CPU 298044 161462 GPU 376795 291937 MEM 147729 117543 UX 184121 138656 PCMARK 10166 11035 3DMark Wild Life 8703 7255 3DMark Wild Life framerate moyen 52 fps 43 fps 3DMark Wild Life Extreme 2478 1967 3DMark Wild Life Extreme framerate moyen 15 fps 12 fps GFXBench Aztec Vulkan/Metal high (onscreen / offscreen) 53 / 42 fps 43 / 29 fps GFXBench Car Chase (onscreen / offscreen) 60 / 81 fps 56 / 58 fps GFXBench Manhattan 3.0 (onscreen / offscreen) 60 / 204 fps 89 / 120 fps Geekbench 6 Single-core 1654 906 Geekbench 6 Multi-core 4337 2708 Geekbench 6 Compute (Vulkan) 6415 5748

Le Pixel 8a n’est pas un Pixel 8 au rabais

Et lorsque l’on compare les Pixel 8 et Pixel 8a, force est de constater que Google n’a pas du tout bridé sa puce. Le Tensor G3 couplé à ses 8 Go de mémoire vive se comporte même mieux sur le Pixel 8a avec un gain de performances de 10 % par rapport au Pixel 8.

De facto, il est même un meilleur choix si l’on s’arrête aux performances. Bien entendu, la puissance ne fait pas tout. Il y a également la photo, la qualité de l’écran, l’autonomie. Ces deux derniers points nécessitent une batterie de tests plus avancée chez nous, mettant à profit nos protocoles CalMAN et Viser. Nous reviendrons prochainement dessus.

Pixel 8a Pixel 8 (2024) AnTuTu 10 1169371 1006689 CPU 338881 298044 GPU 396041 376795 MEM 202676 147729 UX 231773 184121 PCMARK 11140 10166 3DMark Wild Life 8485 8703 3DMark Wild Life framerate moyen 51 fps 52 fps 3DMark Wild Life Extreme 2418 2478 3DMark Wild Life Extreme framerate moyen 14 fps 15 fps GFXBench Aztec Vulkan/Metal high (onscreen / offscreen) 60 / 42 fps 53 / 42 fps GFXBench Car Chase (onscreen / offscreen) 71 / 77 fps 60 / 81 fps GFXBench Manhattan 3.0 (onscreen / offscreen) 120 / 184 fps 60 / 204 fps Geekbench 6 Single-core 1683 1654 Geekbench 6 Multi-core 4330 4337 Geekbench 6 Compute (Vulkan) 6350 6415

Le Pixel 8a face à la concurrence

Malgré un gain de performances significatif par rapport au Pixel 7a, environ +40 %, le Pixel 8a n’est toujours pas un foudre de guerre. À 549 €, il se retrouve face à des OnePlus 12R et Nothing Phone (2) qui sont respectivement armés de Snapdragon 8 Gen 2 et 8+ Gen 1, lesquels ont bien plus de coffre.

Modèle Google Pixel 8a Google Pixel 8 Samsung Galaxy A55 Google Pixel 7a OnePlus 12R AnTuTu 10 1169371 709598 752242 N/C 1261666 AnTuTu 9 N/C N/C N/C 720819 N/C AnTuTu CPU 338881 161462 246028 184911 259485 AnTuTu GPU 396041 291937 174965 292627 602182 AnTuTu MEM 202676 117543 151831 101716 1892666 AnTuTu UX 231773 138656 179418 141565 210733 PC Mark 3.0 11140 11035 13709 10658 13899 3DMark Wild Life 8485 7255 N/C 6612 N/C 3DMark Wild Life framerate moyen 51 FPS 43.45 FPS N/C 40 FPS N/C 3DMark Wild Life Extreme 2418 1967 1003 1853 3676 3DMark Wild Life Extreme framerate moyen 14 FPS 11.78 FPS 6.01 FPS 11 FPS 22.01 FPS GFXBench Aztec Vulkan/Metal high (onscreen / offscreen) 60 / 42 FPS 43 / 29 FPS 26 / 18 FPS 45 / 27 FPS 60 / 29 FPS GFXBench Car Chase (onscreen / offscreen) 71 / 77 FPS 56 / 58 FPS 31 / 37 FPS 48 / 51 FPS 60 / 125 FPS GFXBench Manhattan 3.0 (onscreen / offscreen) 120 / 184 FPS 89 / 120 FPS 81 / 93 FPS 88 / 102 FPS 60 / 307 FPS Geekbench 6 Single-core 1683 906 1161 1360 1904 Geekbench 6 Multi-core 4330 2708 3462 2492 5174 Geekbench 6 Compute (Vulkan) 6350 5748 4151 4658 9279 Lecture / écriture séquentielle N/C N/C N/C 1353 / 232 Mo/s 822.93 / 839.26 Mo/s Lecture / écriture aléatoire N/C N/C N/C 41467 / 47921 IOPS N/C Voir plus de benchmarks

Néanmoins, tout ne se joue pas sur la puissance lorsque l’on choisit un smartphone. Google parvient à classer ses smartphones dans les tops, sans qu’ils soient les plus véloces du marché. Les algorithmes jouent un rôle prépondérant. Et quand on parle du Pixel 8a, impossible de ne pas évoquer ses innovations majeures qui peuvent faire la différence :

7 ans de mise à jour d’Android et de sécurité

Google AI et prochainement l’intégration de Gemini Nano

De l’intelligence artificielle avec Chatbot et un tel niveau de mises à jour sur un smartphone à moins de 600 euros, c’est du jamais vu. De quoi favoriser le Pixel 8a, d’autant que ces 7 ans de mises à jour débutent au lancement du produit. Si vous optez aujourd’hui pour une Pixel 8, il ne vous reste plus que 6 ans.



au meilleur prix ? Où acheter Le Google Pixel 8a au meilleur prix ?



au meilleur prix ? Où acheter Le Google Pixel 8 au meilleur prix ?