Finalement, l’IA de Google pourra tourner sur le Pixel 8 de base

Gemini Nano, l'IA de Google pensée pour tourner directement sur les smartphones Android, pourra finalement être présente en local sur le Pixel 8 de base. Google ne le prévoyait plus à cause de limitations matérielles, avant de faire machine arrière.

Mise à jour du 28 mars à 15h32 :

Google a changé d’avis : finalement, le Pixel 8 de base pourra faire fonctionner Gemini Nano, la version moins puissante du LLM de Google, Gemini, le tout en local. Le constructeur avançait une limitation matérielle qui l’empêchait de le proposer, sauf qu’il comptait aussi l’apporter sur le Pixel 8 Pro. Ce alors même que si le modèle « Pro » est plus puissant, il est équipé de la même puce que le Pixel 8.

Gemini Nano fera donc sont arrivée sur le Pixel 8 dans la prochaine mise à jour de la Pixel Experience, dans une « developer preview », comme l’indique The Verge. De quoi apporter les résumés d’enregistrements audio, ou encore les réponses intelligentes sur Gboard. Si Google fait machine arrière, on peut penser que c’est sous la pression des amateurs de la marque, déçus d’une promesse qu’elle n’aurait alors pas tenue. D’autant plus que l’explication technique ne semblait pas tenir : là encore, on peut augurer qu’il s’agisse d’une volonté de Google de segmenter sa gamme de Pixel 8.

Article original du 8 mars 2024 :

Google a officiellement lancé Gemini, son grand modèle de langage (LLM) intégré directement à Android, mais aussi à toute sa galaxie logicielle comme Google Docs et Drive. L’une de ses trois versions, Nano, est prévue pour tourner directement sur smartphone, sans faire appel aux serveurs de Google.

Et il semblerait que le dernier flagship de Google, le Pixel 8, n’en profitera pas, tout du moins sur le modèle de base.

Le Pixel 8 non-pro privé de Gemini Nano

C’est dans l’émission officielle de Google à destination des développeurs Android, The Android Show, que la nouvelle a été confirmée par l’un des ingénieurs du constructeur. Gemini Nano « ne sera pas disponible sur le Pixel 8 en raison de certaines limitations matérielles ».

On savait déjà que le Pixel 8 Pro pourrait directement faire fonctionner son IA directement sur l’appareil, lui réservant notamment des fonctions photos et vidéos avancés comme un Magic Eraser amélioré, mais aussi la fonction résumée intelligente de l’Enregistreur vocal.

Quelles limitations matérielles ?

Mais lorsqu’il s’agit de LLM, on était en droit de s’attendre à ce qu’une version soit compatible avec le Pixel 8 standard. La puce Tensor G3 étant exactement la même au sein des deux appareils, ils ne se différencient qu’à travers la quantité de RAM (8 contre 12 Go pour le Pixel 8 Pro). Si la mémoire vive est importante pour toutes les tâches d’inférence, on se demande ce qui limite autant ce modèle.

Google a en effet entrainé deux modèles de Gemini Nano : Nano 1, pour les appareils à faible mémoire (1,8 milliard de paramètres), et Nano 2, plus gourmand en RAM (3,25 milliards de paramètres). On se demande alors pourquoi le constructeur aurait pensé ces deux modèles si le moins gourmand des deux ne peut pas fonctionner sur Pixel 8 de base.

Comme le rappelle le site 9to5google, le premier Samsung Galaxy S24 est doté d’une configuration similaire et peut faire tourner en local une version de Magic Compose pour vous aider à écrire vos SMS sur Google Messages. Sur le Pixel 8, cette fonctionnalité fonctionnera visiblement via le cloud.