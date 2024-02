Google lance un abonnement à 20 dollars pour utiliser la meilleure version de Gemini

Il y a du changement côté chatbot chez Google. C'est désormais acté : Bard est mort, Gemini le remplace. Gemini Pro est désormais disponible en français. Dans le même temps, Google lance un abonnement à 20 dollars pour pouvoir utiliser Gemini Ultra.

On le pressentait depuis quelque temps : c’est la fin de Google Bard. Ou plutôt le changement de son nom, au profit de Gemini du nom du tout dernier LLM développé par Google. Gemini Pro était arrivé en France, désormais il l’est sous son « vrai » nom. L’occasion pour Google de lancer Gemini Advanced, la version payante de son ChatGPT.

Gemini Advanced : c’est quoi ?

C’est le bien informé Dylan Roussel qui a relayé sur X l’arrivée d’une nouvelle offre chez Google. Lorsqu’on se connecte avec un VPN depuis les États-Unis à gemini.google.com, un abonnement nous est proposé : Gemini Advanced, pour 20 dollars par mois. L’abonnement proposé par Google comprend :

L’accès à Gemini Ultra 1.0 ;

De meilleures performances ;

L’accès prochain dans Gmail, Docs et autres ;

2 To de stockage sur son compte Google ;

Les autres avantages de Google One.

Parmi les autres avantages offerts par Google One, il y a un VPN, des fonctionnalités de retouche supplémentaires dans Google Photos, des appels plus longs dans Google Meet, etc. Gemini Advanced ne semble disponible qu’aux États-Unis pour le moment et pour des requêtes en anglais uniquement. L’abonnement semble similaire à ce que propose Microsoft avec Copilot Pro ou encore OpenAI avec ChatGPT Plus.

Bard devient officiellement Gemini

Avec cet abonnement, c’est aussi une mise en cohérence des outils d’intelligence artificielle de Google qui intervient. Google semble supprimer définitivement sa marque « Bard » au profit de Gemini. Pour rappel, il s’agit d’abord d’un ensemble de grands modèles de langage (LLM) développé par Google. Il compte trois versions :

Gemini Nano, pour fonctionner en local sur les smartphones Pixel ;

Gemini Pro, pour l’utiliser sur le chatbot ;

Gemini Ultra, réservé aux abonnés à Gemini Advanced.

Reste à voir si Google change le nom d’Assistant with Bard, l’assistant vocal sur lequel l’éditeur travaille et qui pourrait à terme remplacer Google Assistant. On peut logiquement penser que dans les prochains mois, il serait renommé en Assistant with Gemini.

Enfin une application pour Gemini

Contrairement à ChatGPT ou Copilot, Google n’avait jamais publié d’application Google Bard sur le Play Store ni même sur l’App Store. Avec l’arrivée de Gemini, cela change. Comme l’a fait remarquer l’expert d’Android Mishaal Rahman sur X, Google Gemini dispose de sa propre application mobile : une page sur le Play Store a été publiée. L’application n’est pas disponible en France pour l’instant. Par ailleurs, elle n’est disponible qu’en anglais.

Ce n’est par ailleurs pas une réelle application : il s’agit plutôt d’un raccourci vers l’application Google. C’est ce que l’éditeur utilise pour Google Assistant ou Google Lens. Dans la description de l’application, on apprend que Gemini peut être déclenché à l’aide de la commande « Hey Google », traditionnellement utilisée pour Google Assistant. Il semble également possible de choisir Google Gemini comme assistant vocal. Un indice de plus vers le remplacement de l’historique assistant vocal de l’entreprise.