Google Bard s’améliore grâce à Gemini Pro : il est encore meilleur en français

Le chatbot de Google Bard voit arriver Gemini Pro en France, le LLM maison de Google, l'un des plus poussés de l'entreprise. De quoi améliorer ses compétences en Français. Par ailleurs, de nouvelles fonctionnalités font leur apparition : la vérification de réponse ainsi que la génération gratuite d'images.

Ça continue de s’accélérer pour Google Bard, l’équivalent de ChatGPT conçu par Google. Alors que Bard with Assistant se rapproche de plus en plus, c’est le chatbot disponible sur navigateur de Google qui s’améliore. Il voit débarquer en France Gemini Pro, qui est l’un des LLM, sorte de moteur derrière l’intelligence artificielle, les plus poussés de l’entreprise, juste derrière Gemini Ultra.

Gemini Pro : ce que ce LLM va changer à Google Bard en français

En décembre dernier, Google levait le voile sur Gemini : il s’agit de son grand modèle de langage, ce qui permet d’alimenter un chatbot d’intelligence artificielle. Trois versions existent : Gemini Nano (pour fonctionner en local sur un smartphone), Gemini Pro (pour réaliser de nombreuses tâches) ainsi que Gemini Ultra (la version la plus puissante).

Quelques jours plus tard, Google intégrait Gemini Pro dans Google Bard, son agent conversationnel, son concurrent à ChatGPT, toujours en phase d’expérimentation. L’idée était de remplacer PaLM 2, afin de proposer plus de performances et de fiabilité. Seulement voilà : ce n’était disponible qu’aux États-Unis et qu’en anglais.

Dorénavant, Gemini Pro est disponible en France et en français via Google Bard. Selon les mots de Google, « Gemini Pro est particulièrement efficace pour comprendre, résumer, raisonner, coder et planifier. » Gratuit, l’outil veut se poser en alternative aux autres chatbots gratuits, tout en allant concurrencer ceux qui sont payants.

De nouvelles fonctionnalités pour Google Bard

Google en profite pour ajouter deux nouvelles fonctionnalités sur son agent conversationnel.

Google vous invite à faire vérifier les réponses de son propre chatbot

Déjà disponible en anglais, la vérification des réponses arrive en français. À côté de chaque réponse de Bard est affichée une icône « G ». En cliquant dessus, Bard analyse sa propre réponse et la vérifie à l’aide de contenus trouvés sur Internet.

Dans cette vérification, certaines parties sont surlignées : en cliquant dessus, on peut accéder au « contenu qui confirme ou contredit l’information trouvée via le moteur de recherche », précise Google.

La génération d’images gratuite

Google Bard se complète également avec un générateur d’images gratuit, baptisé ImageFX. Pour l’instant, il ne fonctionne qu’en anglais et se base sur un modèle de génération créé par Google, Imagen 2.

Source : Exemple d'image générée par Google Imagen 2

Pour chaque image, Bard intègre SynthID, un système de « filigranes identifiables numériquement dans les pixels des images générées. »

