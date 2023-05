Google dévoile PaLM 2, son nouveau modèle d’intelligence artificielle

Au cours de sa conférence Google I/O 2023, la multinationale a annoncé la nouvelle version de son modèle de langage PaLM 2. Du machine learning toujours plus efficace, notamment dans des tâches spécifiques.

Google met les bouchées doubles sur l’IA. À l’occasion de sa conférence annuelle Google I/O 2023, la multinationale a annoncé une version améliorée de son grand modèle de langage (ou LLM), PaLM 2.

Une technologie similaire à GPT-4 (OpenAI) ou LLaMA (Meta). Elle devrait vraisemblablement être intégrée à l’ IA conversationnelle Google Bard.

En 2022, Google avait annoncé en grande pompe sa première version, visant à résoudre des problèmes simples par l’intelligence artificielle. Cette fois-ci, PaLM 2 vise à être encore plus versatile et spécialisé.

4 variantes avec des noms d’animaux

Google a mis l’accent dans sa conférence sur l’intérêt de rendre l’IA utile pour tous. Dès lors, la firme explique que ce nouveau modèle d’IA sera « très capable pour de très nombreuses tâches », affirme le PDG de Google, Sundar Pichai. Et ce, avec 4 nouvelles variantes de ce LLM selon l’usage visé.

Google leur a même donné des noms : Gecko, Otter (Loutre), Bison et Unicorn (Licorne). Si nous n’avons pas plus de détail sur la spécialisation des autres modèles, Gecko est présenté comme un modèle plus léger dédié aux smartphones, offrant des résultats plus rapides, même hors ligne.

Corriger du code, même en coréen

PaLM 2 ne se cantonne toutefois pas qu’à des usages du quotidien. Ces 4 modèles sont entrainés sur des « sujets scientifiques et mathématiques larges », affirme le PDG.

Compatible avec plus de 100 langues, promet Google, ce modèle de langage peut notamment être utile aux développeurs. Sundar Pichai donne l’exemple d’une discussion dans un chatbot qui ressemble à Google Bard où un utilisateur demande de déboguer plusieurs lignes de code.

PaLM 2 répond en expliquant l’origine du bug, donne ensuite les corrections demandées et traduit même les commentaires du code en coréen comme demandé au départ.

Un chatbot capable d’interpréter une radiographie

PaLM 2 serait même encore plus efficace pour des usages précis. Google décrit de nouvelles variantes de son LLM dédiées à des utilisations spécifiques.

Ce « fine-tuning » est illustré par Sec-PaLM, un modèle entrainé surtout pour de la cybersécurité et qui se sert de l’IA pour détecter les scripts malicieux et les menaces.

De même, un autre modèle appelé « Med-PaLM 2 » est spécialisé sur les connaissances médicales, notamment pour interpréter la radiographie d’un bras. Une technologie qui « approche les performances d’experts cliniciens » se vante même Sundar Pichai dans son annonce.

Un modèle de langage déjà disponible

Palm 2 est disponible en préversion dès maintenant, selon le dirigeant, ce qui laisse penser que l’IA conversationnelle Google Bard intègre ce modèle de langage dès à présent.

Google compte par ailleurs annoncer plus 25 produits et fonctionnalités liés à PaLM à l’occasion de la Google I/O 2023 selon Sundar Pichai.

