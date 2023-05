On sait ce que Google prévoit pour l’IA la veille de sa conférence

Pour la Google I/O, Google prévoit un programme très chargé concernant l'intelligence artificielle, et plus particulièrement l'intelligence artificielle générative.

Ce mercredi 10 mai aura lieu la Google I/O 2023, conférence annuelle du géant du web, le moment des annonces importantes de Google. Et cette année encore, elles pourraient être très nombreuses, principalement autour d’une thématique : l’intelligence artificielle, grande de 2023. CNBC révèle que Google prévoit plusieurs annonces à ce propos, « y compris le lancement d’un modèle de langage à grande échelle (LLM) à usage général », sous le nom de PaLM 2.

Pour aller plus loin

Comment l’IA va transformer le Web, pour le meilleur… et pour le clic

Google s’apprêterait à lancer un nouveau modèle de langage

C’est la principale révélation du média, à savoir l’arrivée prochaine de PaLM 2, le modèle de langage de Google le plus avancé, qui prendrait en charge plus d’une centaine de langues et qui aurait « réalisé un large éventail de tests de programmation et de mathématiques, ainsi que des tests d’écriture créative et d’analyse. » La première version de ce modèle de langage avait en fait été présentée pour la première fois en avril 2022.

Plus récemment, Google a mis à disposition une API pour PaLM et plusieurs outils d’IA générative. Aussi, Google déclarait le mois dernier que son modèle de langage spécialisé dans le médical, nommé Med-PaLM 2, pouvait répondre à des questions d’examen médical avec une précision de 85 %. Google pourrait également parler de Google Workspace et des intégrations d’IA dans Docs, Sheets, Slides, etc.

Google Bard : vers un chatbot multimodal

Selon les documents qu’a pu consulter CNBC, Google voudrait rendre disponible l’IA pour qu’elle « aide les gens à atteindre leur plein potentiel ». Cela comprend de nouvelles annonces pour Google Bard, mais aussi pour le moteur de recherche : le chatbot pourrait profiter des avancées de Google et de PaLM 2, après un lancement expérimental en mars. Bard serait aussi étendu aux langues japonaise et coréenne, bien que l’outil ne soit disponible qu’aux États-Unis et au Royaume-Uni.

Google travaillerait par ailleurs sur « Multi-Bard », à savoir Bard, mais version multimodale. Cela veut dire que le chatbot pourrait analyser davantage de données, afin de répondre à des questions plus complexes. CNBC note avoir trouvé des tests de versions baptisées « Big Bard » et « Giant Bard ». Le moteur de recherche pourrait recourir à de l’intelligence artificielle dans le cadre de la reconnaissance d’images dans Google Lens. Cela irait de pair avec des avancées dans la recherche multimodale, bien que cette dernière soit déjà assez avancée.

Cela dit, ce ne sont pas les seules annonces auxquelles on s’attend pour cette Google I/O 2023 : nous devrions en savoir plus sur Android 14, mais aussi découvrir les Pixel 7a, Pixel Fold et Pixel Tablet, voire une balise Bluetooth.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.