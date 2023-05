Google Pixel Tablet : elle va vous coûter un bras, mais elle vous offre un pied

Ce n'est pas officiel, mais on s'y rapproche fortement : la Pixel Tablet devrait être commercialisée à un prix qui pique, mais une station d'accueil sera offerte pour se consoler.

La Google Pixel Tablet s’apprête à débarquer sur le marché, et d’après les informations révélées par un leaker bien informé, les prix de lancement pourraient faire grimacer certains consommateurs. Cependant, tout n’est pas si amer : la tablette inclut une station d’accueil plutôt intéressante.

EXCLUSIVE

PRICE REVEAL Google Pixel Tablet *

🔹128GB (Porcelain / Hazel): 679,99€

🔹256GB (Porcelain): 799,99€ *Prices are valid for France only,

Comes with a Wireless Charging Dock that includes speakers — billbil-kun (@billbil_kun) May 9, 2023

Les modèles de la Google Pixel Tablet avec 128 Go et 256 Go de stockage devraient coûter respectivement 679,99 euros et 799,99 euros, selon les récentes révélations du leaker @billbil_kun. Ces tarifs sont un peu plus élevés que ceux de l’iPad d’Apple de dixième génération, qui se vend à 579 euros avec 64 Go de mémoire et à 779 euros avec 256 Go.

On pourrait se demander si Google cherche à piquer ses clients au vif avec ces prix. Toutefois, la firme de Mountain View a une petite astuce pour adoucir l’addition : elle inclut une station d’accueil plutôt séduisante. Cet accessoire maintient la tablette magnétiquement et la charge via une série de contacts métalliques. De plus, la station d’accueil est équipée de haut-parleurs intégrés, ce qui rend la pilule un peu moins difficile à avaler.

On connaît déjà sa fiche technique

Selon les informations mises en ligne par Amazon, la Pixel Tablet sera équipée d’une puce Google Tensor G2, également présente dans le Pixel 7a et le Pixel Fold. L’appareil comportera un écran LCD au format 16:10 de 10,95 pouces avec une définition de 2560 × 1600 pixels et une luminosité maximale de 500 nits. La tablette sera compatible avec un stylet USI 2.0 et offrira 8 Go de RAM LPDDR5, ainsi que 128 ou 256 Go de stockage UFS 3.1.

En ce qui concerne les caméras, la Pixel Tablet sera équipée de deux capteurs de 8 mégapixels, un à l’avant et un à l’arrière. L’appareil disposera également de quatre haut-parleurs pour un son stéréo, d’un port USB-C 3.2 Gen 1, et prendra en charge le Wi-Fi 6 (2×2 MIMO), Bluetooth 5.2 et UWB. La batterie d’une capacité de 27 Wh devrait proposer une autonomie allant jusqu’à 12 heures.

Rendez à la Google I/O

Pour en savoir plus, il faudra patienter jusqu’à la Google I/O 2023, prévue le mercredi 10 mai, où la firme dévoilera officiellement tous les détails sur sa nouvelle tablette.

