Google officialise son smartphone pliable Pixel Fold, l’arme anti-iPhone

Oh là là, quelle surprise ! Google vient d’officialiser son Pixel Fold, le smartphone pliable tant attendu. Personne n’aurait pu s’y attendre, surtout pas avec toutes les fuites qui ont inondé Internet ces derniers mois. N’est-ce pas étonnant que Google n’arrive jamais à stopper ces fuites concernant ses nouveaux produits Pixel ? Ça relève presque de la tradition.

À quelques jours de la Google I/O

On pensait tous attendre la Google I/O pour avoir des nouvelles du Pixel Fold, mais non, Google ne pouvait pas attendre une semaine de plus.

Ils ont décidé de dévoiler l’appareil en tweetant une vidéo entière, histoire de garder l’effet de surprise intact. On se demande encore comment ils ont pu résister à l’envie de tout dévoiler plus tôt.

Et, bien sûr, la fiche technique avait déjà été dévoilée par evleaks.

Voici la fiche technique attendue

Le Pixel Fold disposerait de deux écrans OLED, un écran principal intérieur de 7,6 pouces et un écran externe de 5,8 pouces. Sous le capot, on trouvera un processeur Google Tensor G2 et un co-processeur Titan M2. Le smartphone serait équipé de 12 Go de RAM et disponible en versions 256 Go et 512 Go de stockage UFS 3.1.

Côté photographie, Google nous gâte avec plusieurs capteurs. Le capteur principal aurait une résolution de 48 MP, l’ultra grand-angle offrirait 10,8 MP, et le téléobjectif serait de 10,8 MP. Les caméras pour les selfies auraient une définition de 9,5 MP pour l’écran externe et 8 MP pour l’écran intérieur.

Le Google Pixel Fold aurait également une batterie d’une capacité de 4 821 mAh avec une charge filaire de 30 W. Certifié IPX8, le smartphone serait muni d’un port USB-C 3.2 Gen 2. Enfin, il serait disponible en deux couleurs : Obsidian et Porcelain.

Alors voilà, le Google Pixel Fold est enfin officialisé. Toutes ces fuites, rumeurs et attentes n’auront pas été vaines. Nous sommes si impatients de découvrir ce smartphone pliable lors de la Google I/O. Surtout après avoir été si bien gardé secret, n’est-ce pas ?

