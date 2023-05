Google Pixel Fold : tous les détails techniques se dévoilent avant l’heure

La fiche technique du Google Pixel Fold divulguée en avance ? Google semble, comme souvent, laisser échapper de nombreuses informations.

Depuis plusieurs années, les rumeurs d’un Pixel pliable circulent, et il semblerait que le moment soit enfin venu pour Google de dévoiler son Google Pixel Fold. Selon les dernières informations, ce smartphone pliable serait lancé lors de la Google I/O, la conférence annuelle de Google dédiée aux développeurs, aux côtés du Google Pixel 7a.

Des rendus très qualitatifs du supposé Pixel Fold ont récemment été partagés, montrant deux grands écrans et des bordures assez épaisses. Le format reprend celui du Samsung Galaxy Z Fold 4. Quant au prix, il ne sera pas donné, bien que les détails exacts restent inconnus pour le moment.

Une fiche technique complète

La fiche technique complète du Google Pixel Fold semble également avoir été dévoilée par evleaks. Le Pixel Fold disposerait de deux écrans OLED : un écran principal intérieur de 7,6 pouces (1840 x 2208 pixels, 380 ppi, 120 Hz) et un écran externe de 5,8 pouces (1080 x 2092 pixels, 408 ppi, 120 Hz). Sous le capot, on trouverait un processeur Google Tensor G2 accompagné d’un co-processeur Titan M2. Le smartphone serait équipé de 12 Go de RAM et serait disponible en versions 256 Go et 512 Go de stockage UFS 3.1.

Côté photographie, le Google Pixel Fold sera doté de plusieurs capteurs. Le capteur principal aura une résolution de 48 MP (ƒ/1.7, 0.8 μm), tandis que l’ultra grand-angle offrirait une résolution de 10,8 MP (ƒ/2.2, 1.25 μm). Le téléobjectif serait de 10,8 MP (Dual Pixel, ƒ/3.05, 1.22 μm, 5X optique). Concernant les caméras pour les selfies, on évoque 9,5 MP (ƒ/2.2, 1.22 μm) pour l’écran externe et 8 MP (ƒ/2.0, 1.12 μm) pour l’écran intérieur.

Le Google Pixel Fold aurait une batterie d’une capacité de 4821 mAh avec une charge filaire de 30 W. Parmi les autres caractéristiques, il sera certifié IPX8 et disposerait d’un port USB-C 3.2 Gen 2. Les dimensions du smartphone seraient de 139,7 mm x 79,5 mm x 12,1 mm (plié) et de 139,7 mm x 158,7 mm x 5,8 mm (déplié), pour un poids de 283 grammes. Enfin, il serait disponible en deux couleurs : Obsidian et Porcelain.

Reste à attendre la Google I/O pour découvrir officiellement le Google Pixel Fold et le Google Pixel 7a, et confirmer ces caractéristiques tant attendues.

