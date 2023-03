Google Pixel Fold : son prix et sa date de sortie approximative déjà dévoilés

Selon les informations du média allemand « WinFuture », le Google Pixel Fold sortirait dès le mois de juin. La présentation du premier smartphone pliable de Google serait prévue pour la Google I/O qui se tiendra en mai prochain. Une date de sortie qui serait similaire pour le Pixel 7a.

Le Google Pixel Fold se fait attendre sur le marché des smartphones pliants et pour cause : les fonctionnalités dédiées à ce format pouvant être apportées par la Pixel Experience pourrait en faire un excellent smartphone pliable. Le site allemand WinFuture révèle la date de sortie et les prix des différentes configurations du Pixel Fold, d’après des données issues des bases des revendeurs. De quoi aussi en apprendre davantage sur le prix et la date de sortie du Pixel 7a également.

Le Pixel Fold arriverait dès le mois de juin

Le journaliste Roland Quandt a déclaré qu’outre les nouveautés d’intelligence artificielle, Google lèvera le voile sur son Pixel Fold ce 10 mai à l’occasion de sa conférence annuelle, la Google I/O 2023. On devrait y découvrir le Pixel 7a, mais aussi son premier smartphone pliant, le Pixel Fold.

Le média WinFuture croit savoir que ces deux modèles seraient commercialisés « dès le début du mois de juin », durant la deuxième semaine. Le Pixel Fold serait disponible dans une unique configuration avec 256 Go de stockage, dans les coloris « Carbon » et « Porcelaine ». Il s’agirait respectivement de couleurs gris fondé/noir et d’une sorte de blanc/beige. Google commercialiserait par ailleurs au moins trois coques colorées pour son Pixel Fold.

Des capacités de stockage différentes pourraient cependant être disponibles dans d’autres marchés, mais pour l’Europe, ce serait 256 Go ou rien. Concernant le prix, pour WinFuture, le Pixel Fold ne serait pas nécessairement bon marché, le site parlant de 1700 euros environ (cela peut évoluer en fonction des taxes locales). Un prix qui serait certes 100 euros moins chers que le Samsung Galaxy Z Fold 4, mais qui ne viendrait pas jeter un pavé dans la mare des prix. Attention tout de même, le journaliste précise que ces « indications de prix ne sont pas du tout fiables. » Pour en avoir le cœur net, il faudra malheureusement attendre l’officialisation du téléphone.

Un Pixel 7a aussi dans les cartons pour juin

Quant au Pixel 7a, il arriverait lui aussi au mois de juin, peut-être dans une seule configuration comprenant 128 Go de stockage, au moins en Europe selon les informations de Roland Quandt. Ce dernier fait remarquer que cette capacité avait précédemment été repérée au Vietnam.

Les coloris disponibles seraient « Carbon », « Cotton », « Arctic Blue » et possiblement « Jade ». Cela correspond à des couleurs gris foncé/noir, blanc et bleu respectivement. Du côté du prix, les revendeurs « parlent de prix autour de 500 euros. » Par ailleurs, ce jour-ci, des photos du Pixel 7a ont fuité, révélant le design du prochain smartphone de Google. Une autre fuite récente faisait par ailleurs le point sur les caractéristiques techniques du Pixel 7a.

