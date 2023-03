Pixel, Android 14, révolution de l’IA : Google date sa conférence aux énormes enjeux

Google a officiellement lancé sa communication autour de sa conférence annuelle Google IO. En 2023, les enjeux sont particulièrement élevés, car la firme pourrait y jouer son avenir.

Chaque année autour du mois de juin, les géants de la tech organisent de grandes conférences à destination des développeurs pour tenter d’attirer la créativité dans leur écosystème. Le marché du smartphone et du web devenant plus mature, ces conférences ont un peu perdu de leur intérêt au fil des années. En 2023 toutefois, celle de Google sera particulièrement attendue, car la firme semble être à la croisée des chemins face à son avenir.

Excited that this year's #GoogleIO will be on May 10, live from Shoreline Amphitheatre in Mountain View and online at https://t.co/sWxfPsVvJi pic.twitter.com/QtNXE6wjl5 — Sundar Pichai (@sundarpichai) March 7, 2023

Une conférence avec beaucoup d’attentes

On sait désormais que l’on découvrira la Google I/O 2023 le mercredi 10 mai 2023, dans deux mois au moment où cet article est écrit. Google devrait y inviter la presse et les développeurs à Mountain View dans ses locaux. L’événement sera également retransmis en direct sur Internet.

Le logo de l’événement à l’inspiration spatiale laisse peu de place au doute quant à la présence d’Android 14. La prochaine version du système utilise lui aussi un logo en référence à la Nasa.

Google Pixel Tablet, Pixel Fold et autre

On attend aussi la présentation de nouveaux appareils lors de cet événement. On pense notamment à la Google Pixel Tablet qui devrait être là pour convaincre les développeurs de s’intéresser à nouveau à ce format d’écran. On sait aussi que la marque travaille sur un premier smartphone à écran pliant. Là encore, la Google I/O serait la bonne occasion pour obtenir le soutien des développeurs.

Plus simplement, le Google Pixel 7a a aussi fait l’objet de fuites et pourrait être officialisé lors de cette grande conférence.

Et l’intelligence artificielle

Surtout, on sait que la panique règne chez Google depuis quelques mois devant la montée en popularité des outils comme ChatGPT et le nouveau Microsoft Bing. La firme aurait lancé plus de 20 projets en interne autour de l’intelligence artificielle pour la seule année 2023.

Depuis plusieurs années, la Google I/O était la conférence choisie par la firme pour présenter ses recherches en matière d’IA. Cette année plus que toutes les autres, ce sera l’occasion pour le géant de reprendre la main sur ce secteur.

Nos confrères de Numerama lancent Watt Else, leur newsletter dédiée à la mobilité du futur. Inscrivez-vous par ici pour être certain de recevoir le premier numéro !