Le Pixel 7a se dévoile pour la première fois dans une vidéo avec un écran 90 Hz

Une vidéo du Google Pixel 7a a été publiée, venant confirmer les précédentes rumeurs quant au design du prochain smartphone de la marque. L'occasion d'en apprendre un peu plus sur ce modèle qui devrait avoir un rapport qualité/prix intéressant.

Fin novembre, OnLeaks dévoilait des premiers rendus du Google Pixel 7a, prochain smartphone milieu de gamme de Google. S’il ne s’agit pas forcément du design final, ces images permettent de se donner une idée de l’appareil. Cette fois-ci, c’est carrément une vidéo qui a été reprise sur Slashleaks, montrant ce qui serait le Pixel 7a, suite du très bon Pixel 6a.

Une vidéo du Pixel 7a publiée : le design ne change pas trop

Une vidéo a été publiée sur le site dédié aux fuites Slashleaks, relayée par OnLeaks lui-même. Elle semble avoir été postée sur un groupe Facebook vietnamien consacré aux smartphones fabriqués par Google dans les commentaires d’une publication. On peut supposer que depuis, le smartphone ne fonctionne plus, puisque c’est la politique qu’avait appliqué Google sur une précédente fuite d’un Pixel 7 Pro.

Parmi les informations que l’on découvre, il y a la présence d’un double port SIM, deux ouvertures sur la tranche basse et un port USB-C, mais rien de surprenant. Si l’on en croit les menus affichés dans la vidéo, le taux de rafraîchissement de l’écran serait de 60 à 90 Hz, avec un mode adaptatif automatique. Une évolution attendue, après un Pixel 6a bloqué à 60 Hz, ce que nous avions reproché au modèle dans notre test.

Source : Slashleaks Source : Slashleaks Source : Slashleaks

Du côté du design, le coloris est noir et les formes ont l’air fidèles aux rendus créés et publiés il y a quelques semaines par OnLeaks. La face arrière a une finition glossy et on peut s’attendre à ce qu’il prenne les traces de doigt au vu de la vidéo (malgré sa faible définition). Si le téléphone n’a pas l’air d’avoir de menton (une bordure plus épaisse sur le bas de l’écran), on peut tout de même voir que les bordures ne sont pas les plus fines du marché. Enfin, le Pixel 7a serait livré avec Android 13 nativement, ce qui semble logique.

