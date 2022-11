Google Pixel 7a : OnLeaks confirme que l’on connaissait déjà le design

OnLeaks dévoile déjà des rendus du Google Pixel 7a. Le futur smartphone n'augure pas une très grande créativité au niveau du design.

Bonne nouvelle pour celles et ceux qui attendent la sortie du Google Pixel 7a pour envisager de changer de smartphone pour un prix modéré. OnLeaks dévoile, en partenariat avec Smartprix, des rendus en haute qualité du futur smartphone.

Sans surprise, le Google Pixel 7a devrait reprendre en très grande partie l’esthétique du Pixel 7 avec, entre autres, un bloc photo à l’arrière qui traverse le smartphone dans toute sa largeur pour loger deux caméras et un flash. Le bloc longiforme du Pixel 7a semble métallisé (comme sur le Pixel 7) et légèrement protubérant.

Ainsi, cet appareil adopterait la même stratégie que son prédécesseur. Le Google Pixel 6a ressemblait en effet déjà beaucoup au Pixel 6.

Ce qu’on attend pour le Google Pixel 7a

Par ailleurs, d’après les informations d’OnLeaks — qu’il recueille auprès de sources au sein de l’industrie –, le Google Pixel 7a aurait des dimensions de 52,4 x 72,9 x 9,0 mm (ou 10,1 mm en comptant le bloc photo). C’est presque identique au 6a. Bref, vous l’aurez compris, la firme de Mountain View continuerait d’être assez conservatrice et ne chercherait pas à réinventer la roue.

Rappelons que cela n’a pas toujours été le cas. Google changeait souvent assez drastiquement de design d’un smartphone à l’autre. Mais depuis les Pixel 6, le géant américain semble satisfait de l’ADN esthétique qu’il s’est trouvé.

On ne peut pas voir de prise jack 3,5 mm sur les rendus, de quoi laisser supposer qu’il n’y en aura pas sur le produit final. À l’inverse, on peut déjà bien apercevoir d’autres éléments tels que le port USB-C en bas, à côté de la grille de haut-parleur. Même son de cloche pour les boutons de déverrouillage et de volume bien visibles sur la tranche droite, à l’opposé du tiroir SIM.

On ne pourra pas tirer beaucoup de choses supplémentaires de ces rendus. Cependant, sachez que, aux dernières nouvelles, le Google Pixel 7a devrait se doter d’un écran Full HD+ à 90 Hz. Ce serait là une belle amélioration par rapport au 6a. Il se murmure également qu’il profiterait de la charge sans fil. Mais ces informations sont à prendre avec beaucoup de pincettes.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.